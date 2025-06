News & Trends 11 3

The North Face launcht eine Jacke mit integriertem Rucksack

Rucksack oder Jacke? The North Face liefert beides – in einem Stück. Klingt erstmal nach einem Gimmick, ist aber tatsächlich clever und überraschend stylish umgesetzt.

So meinungsgetrieben Mode auch sein mag, gibt es eine Sache, die so gut wie alle lieben: Klamotten mit geräumigen Taschen. Dessen ist sich auch The North Face bewusst. Die US-amerikanische Outdoormarke hat soeben eine Jacke auf den Markt gebracht, die nicht nur das ein oder andere praktische Fächlein behaust, sondern gleich einen ganzen Rucksack.

Der Hybride ist eine Neuinterpretation der klassischen Hardshelljacken des Brands. Er besteht aus einem dreilagigen «Dryvent»-Material und ist atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Das gilt für Jacke und Rucksack gleichermassen. Besonders praktisch: Du kannst beide Komponenten separat voneinander nutzen.

Der Rucksack kann von der Jacke abgetrennt werden.

Quelle: The North Face Der Hybrid ist Teil der Lifestyle-Linie Urban Exploration.

Quelle: The North Face

Outdoor-Bekleidung trifft auf Streetwear.

Quelle: The North Face / eye_c

Ähnliche Modelle gab es schon davor

Die «Hardshell Backpack Jacket» wurde unter dem Sublabel Urban Exploration veröffentlicht. Eine Lifestyle-Linie von The North Face, die funktionale Outdoor-Designs mit urbaner Streetwear verbindet und hauptsächlich im asiatischen Raum vertrieben wird. Das auffällige Stück ist Teil der Frühjahrs-/Sommerkollektion 2025, die von dem japanischen Designer Naohiro Fujisaki designt wurde.

Die Rucksackjacke (oder der Jackenrucksack?) ist jedoch nicht die erste ihrer Art. Der japanische Designer Junya Watanabe etwa hat in Kollaboration mit The North Face bereits 2018 und 2021 Modelle mit Stauraum am Rücken releast – heute beliebte Raritäten, die für vierstellige Summen auf dem Secondhand-Markt gehandelt werden. Und erst gerade diesen Frühling hat The North Face in Kollaboration mit dem japanischen Streetwear-Brand Undercover die «Hike Backpack Mountain Jacket» lanciert – zum stolzen Preis von über 600 Franken.

Die Rucksackjacke aus der Kollaboration von The North Face und Undercover.

Quelle: The North Face

Der neue Hybrid von The North Face Urban Exploration unterscheidet sich von früheren Modellen vor allem durch die Option, den Rucksack vollständig von der Jacke abzutrennen. Die Tasche wirkt zudem geräumiger und verfügt aussen über ein Netz mit Kordelzug – ideal zum Verstauen von Schuhen oder anderen sperrigen Gegenständen.

Schwer zu kriegen

Du möchtest unbedingt so ein Ding? Dann wirst du jetzt enttäuscht sein: Die «Hardshell Backpack Jacket» ist bisher exklusiv im physischen Store von Urban Exploration in Hong Kong erhältlich. Dort kostet sie umgerechnet über 500 Franken. Immerhin wird im Schweizer Onlineshop von The North Face die «Hike Backpack Mountain Jacket» angeboten.

Die dunkle Version der Hardshell Backpack Jacket.

Quelle: The North Face / eye_c

Es ist nicht komplett auszuschliessen, dass die Rucksackjacke der Urban-Exploration-Linie später auch ihren Weg in den europäischen Markt findet. Zumindest scheint es sich nicht um ein rein saisonales Modell zu handeln. So hat Fujisaki das Stück bereits an der Modenschau für die Herbst-/Winterkollektion 2025 seines eigenen Labels Meanswhile gezeigt.

Fans der (noch) nischigen Rucksackjacken dürfen also weiterhin darauf hoffen, dass The North Face solche Hybriden bald auch regulär anbietet.

Titelbild: The North Face / eye_c

