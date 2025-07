News & Trends 5 0

«Cult of the Lamb»: Neues Comic-Spezial erscheint im Oktober 2025

Mit «Schism Special #1» geht die offizielle Comic-Adaption zu «Cult of the Lamb» in die nächste Runde. Die 48-seitige Sonderausgabe knüpft direkt an die vorherige Handlung an und vertieft die inneren Spannungen des Kults.

Das gefeierte Indie-Spiel «Cult of the Lamb» erhält ein neues Comic-Spezial. Unter dem Titel «Cult of the Lamb: Schism Special #1» soll die Ausgabe am 29. Oktober 2025 beim US-Verlag BOOM! Studios erscheinen. Der 48-seitige Band erweitert das bisherige Comic-Universum um eine eigenständige Geschichte.

Die kreative Leitung liegt wieder bei Autor Alex Paknadel («Red Goblin») und Zeichner Troy Little («Rick and Morty vs. Cthulhu»). Die beiden haben bereits die erste Comicreihe «The First Verse» verantwortet. Für die Covergestaltung konnte die renommierte Künstlerin Peach Momoko gewonnen werden

Es erwartet dich eine düstere Wendung

Die Geschichte setzt direkt nach dem dramatischen Ende von «The First Verse», der ersten Comicreihe, an. Das Lamm, Anführer des Kults, hat seinen ersten und treuesten Anhänger geopfert. Doch statt gestärkt aus diesem Akt hervorzugehen, verliert es zunehmend die Kontrolle über seine Gefolgschaft. Neue Anhänger werden zwar gerettet, aber ohne Führung stagniert die Macht des Kults. Die übernatürliche Entität The One Who Waits beginnt, an Lamms Eignung als Träger der Red Crown zu zweifeln.

Als eine Hungersnot den Kult erschüttert, tritt ein Herausforderer auf den Plan – und ein neuer Machtkampf beginnt.

Was ist «Cult of the Lamb»?

«Cult of the Lamb» ist ein Roguelike-Aufbau-Mix vom australischen Studio Massive Monster, veröffentlicht 2022 von Devolver Digital.

Du spielst ein wiedererwecktes Lamm, das einem alten Gott dienen muss und dafür einen eigenen Kult gründet. Der Reiz liegt im ungewöhnlichen Genre-Mix: Zwischen niedlicher Cartoon-Ästhetik, düsterem Kult-Horror und bissigem Humor baust du eine Gemeinschaft auf, führst Rituale durch und kämpfst gegen abtrünnige Glaubensrichtungen. Es entwickelte sich schnell zum Kult-Hit. Bis Oktober 2024 verkaufte sich das Spiel 4,5 Millionen mal.

Kollege Phil durfte das Spiel beim Release anzocken und war begeistert:

Die erste Comicreihe: «The First Verse»

2024 erschien mit «Cult of the Lamb: The First Verse» die erste Comicreihe zum Spiel. Sie erzählt die Geschichte des Lamm-Kults weiter: düster, blutig und mit überraschend viel Tiefgang. Im Zentrum steht das Lamm, das zunehmend mit den Konsequenzen seiner Macht konfrontiert wird.

Die Reihe wurde ursprünglich über Kickstarter finanziert und umfasst insgesamt 104 Seiten, verteilt auf vier Einzelhefte.

Release und Preis

«Cult of the Lamb: Schism Special #1» erscheint am 29. Oktober 2025 bei Oni Press und kostet 7,99 US-Dollar. Eine deutschsprachige Veröffentlichung ist bisher nicht angekündigt. Ob wir den Comic in den Shop bekommen, kann ich dir leider noch nicht sagen. Solange kann ich dir aber das Spiel oder die erste Comicreihe wärmstens ans Herz legen. Es lohnt sich!

Titelbild: Oni Press

