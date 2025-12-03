News & Trends 7 0

Crocs x Spongebob: Sind das die hässlichsten Schuhe überhaupt?

Bald kommt der neue Spongebob-Spielfilm in die Kinos. Crocs zelebriert den Anlass mit einer Hommage an Squidward aka Thaddäus Tentakel – die sich wirklich nicht schönreden lässt. Höchstens lustig.

Wer Crocs heutzutage hässlich nennt, meint das oft liebevoll. Der Ugly-Shoe ist salonfähig geworden – möglicherweise zu salonfähig. So scheint sich die US-Marke beim neuesten Release grösste Mühe gegeben zu haben, einen Schuh zu entwerfen, der unter keinen Umständen als stylisch durchgeht. Ausser vielleicht für eingefleischte Thaddäus-Stans.

Das Sujet dazu liefert nämlich die Zeichentrickserie «Spongebob Schwammkopf»: Auf dem gesamten Vorderfuss des ohnehin schon klobigen «Classic Clog» prangt das Gesicht des notorisch übel gelaunten Thaddäus Tentakel – und zwar in 3D. Samt mürrischem Signature-Blick und hängender Knollennase. Das Modell «Squidward» ist fast ausschliesslich in dessen Hautfarbe Mintgrün gehalten, einzig die Augen und der Schuhriemen mit Ankermotiv heben sich farblich ab.

Die Thaddäus-Crocs aus der Spongebob-Kollektion.

Quelle: Crocs

Ein Ugly Shoe, der seinem Namen alle Ehre macht.

Quelle: Crocs

Crocs bringt Spongebob und Patrick zurück Den Anlass für die Kollaboration zwischen dem Spongebob-Franchise und der Schuhmarke liefert der Spielfilm «Spongebob Schwammkopf: Piraten Ahoi!», der Ende Dezember in die deutschsprachigen Kinos kommt.

Passend dazu kehren zwei weitere von Bikini Bottom inspirierte Crocs aus dem vergangenen Jahr zurück: ein Spongebob-Modell in Quietschgelb und ein Patrick-Star-Modell in Korallenrosa. Bei beiden ist das Gesicht der jeweiligen Figur auf der Innensohle abgebildet. Die 3D-Elemente beschränken sich bei Spongebob auf die Arme und die Krawatte, Patrick lässt sich derweil als Jibbitz am Schuh anbringen.

Auch Spongebob hat ein eigenes Crocs-Modell.

Quelle: Crocs

Die Patrick-Star-Crocs kommen mit passenden Jibbitz.

Quelle: Crocs

Die geschmückten Schuhe aus der Kollektion kosten ein Stückchen mehr als ein regulärer «Classic Clog». Online ist aktuell von rund 80 US-Dollar die Rede. Spongebob Squarepants x Crocs kommt am 11. Dezember auf den Markt, eine Woche vor dem US-amerikanischen Kinostart.

Titelbild: Crocs

Dieser Artikel gefällt mir! 7 Personen gefällt dieser Artikel







