Crocs x Spongebob: Sind das die hässlichsten Schuhe überhaupt?

Endlich ein Crocs-Modell, das du ganz ohne Scham tragen kannst
von Laura Scholz
Bald kommt der neue Spongebob-Spielfilm in die Kinos. Crocs zelebriert den Anlass mit einer Hommage an Squidward aka Thaddäus Tentakel – die sich wirklich nicht schönreden lässt. Höchstens lustig.
Wer Crocs heutzutage hässlich nennt, meint das oft liebevoll. Der Ugly-Shoe ist salonfähig geworden – möglicherweise zu salonfähig. So scheint sich die US-Marke beim neuesten Release grösste Mühe gegeben zu haben, einen Schuh zu entwerfen, der unter keinen Umständen als stylisch durchgeht. Ausser vielleicht für eingefleischte Thaddäus-Stans.
Das Sujet dazu liefert nämlich die Zeichentrickserie «Spongebob Schwammkopf»: Auf dem gesamten Vorderfuss des ohnehin schon klobigen «Classic Clog» prangt das Gesicht des notorisch übel gelaunten Thaddäus Tentakel – und zwar in 3D. Samt mürrischem Signature-Blick und hängender Knollennase. Das Modell «Squidward» ist fast ausschliesslich in dessen Hautfarbe Mintgrün gehalten, einzig die Augen und der Schuhriemen mit Ankermotiv heben sich farblich ab.
Den Anlass für die Kollaboration zwischen dem Spongebob-Franchise und der Schuhmarke liefert der Spielfilm «Spongebob Schwammkopf: Piraten Ahoi!», der Ende Dezember in die deutschsprachigen Kinos kommt.
Passend dazu kehren zwei weitere von Bikini Bottom inspirierte Crocs aus dem vergangenen Jahr zurück: ein Spongebob-Modell in Quietschgelb und ein Patrick-Star-Modell in Korallenrosa. Bei beiden ist das Gesicht der jeweiligen Figur auf der Innensohle abgebildet. Die 3D-Elemente beschränken sich bei Spongebob auf die Arme und die Krawatte, Patrick lässt sich derweil als Jibbitz am Schuh anbringen.
Die geschmückten Schuhe aus der Kollektion kosten ein Stückchen mehr als ein regulärer «Classic Clog». Online ist aktuell von rund 80 US-Dollar die Rede. Spongebob Squarepants x Crocs kommt am 11. Dezember auf den Markt, eine Woche vor dem US-amerikanischen Kinostart.
