Den Klassiker von Dr. Martens gibt's jetzt als Regenstiefel

Passend zu Herbst und Winter hat Dr. Martens seinen ersten Gummistiefel herausgebracht: den «1460 Rain Boot».

Der «1460»-Stiefel von Dr. Martens gehört zu den kultigsten Schuhen der jungen Modegeschichte. Nun, 65 Jahre nach der Markteinführung, wurde der Klassiker als Regenstiefel neu interpretiert.

In den letzten Jahren hat die britische Marke ihr Portfolio mutig erweitert. Neben den legendären Stiefeln gesellen sich mittlerweile auch Sandalen, Loafer und Ballerinas dazu. Mit dem «1460 Rain Boot» schlägt Dr. Martens nun ein weiteres neues Kapitel auf: Es ist der erste komplett wasserdichte Schuh des Brands.

Der neue «1460 Rain Boot» von Dr. Martens.

Quelle: Dr. Martens

Docs aus PVC

Vom «1460» hat der Neuling nicht nur den Namen, sondern auch die Form. Es fehlen lediglich die Schnürsenkel. Wie die klassischen Docs sind die Regenstiefel hitzeversiegelt und mit einer luftgepolsterten Sohle ausgestattet. Statt aus Leder besteht das Obermaterial aus strapazierfähigem, wasserdichtem PVC. Das Textilfutter sowie die atmungsaktive Softwair-Innensohle sollen den Tragekomfort erhöhen.

Eine Fake-Rahmennaht ziert die PVC-Oberfläche des Regenstiefels.

Quelle: Dr. Martens

Die wasserdichten Docs sehen erstaunlich stylisch aus.

Quelle: Dr. Martens

Charakteristische Elemente des Kultstiefels wie etwa die Rahmennaht wurden dekorativ in den Kunststoff des «1460 Rain Boot» eingeprägt. Die schwarz-gelbe Fersenschlaufe, bei der wasserdichten Version aus Gummi statt aus Stoff, und der gerillte Sohlenrand dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Der Schuh ist aktuell in vier Farben erhältlich: Schwarz, Olivgrün, Gelb und Flieder. Er kostet jedoch mit rund 150 Franken nicht gerade wenig. Ob der «1460 Rain Boot» auch ins Galaxus-Sortiment aufgenommen wird, muss sich erst noch zeigen.

Mal was anderes: Der «1460 Rain Boot» in Flieder.

Quelle: Dr. Martens

Bleib gespannt – wir testen

Kollegin Anika hat den fliederfarbenen Regenstiefel von Dr. Martens bereits in die Finger bekommen und findet: «Wow!» Sie seien innen schön dick gepolstert und würden mit ihrer matten Oberfläche richtig gut aussehen. Ob der Schuh auch nach einem gründlichen Test im Hamburger Dauerregen überzeugen kann, erfährst du demnächst in Anikas Review.

Titelbild: Dr. Martens

