Salomon/Carhartt WIP
News & Trends
110

Das Beste kommt zum Schluss: Salomon und Carhartt WIP lancieren «X-ALP» neu

Laura Scholz
18.12.2025

Dachtest du im Ernst, wir verlassen das Jahr 2025 ohne eine letzte, euphorisierende Sneaker-News?! Ich bitte dich …

Ja, ist denn heut’ schon Weihnachten? Diese Frage dürften sich jetzt alle stellen, deren Herz für Streetwear oder Outdoorbekleidung – oder gar beides – schlägt. Denn der französische Brand Salomon und das US-amerikanische Label Carhartt WIP haben (drei Jahre nach ihrer ersten Kooperation) wieder zusammengespannt und bringen heute, am 18. Dezember, einen Hiking-Sneaker auf den Markt: eine Neuinterpretation des Salomon «X-ALP».

Macht sich im Gelände ebenso gut wie auf der Strasse.
Quelle: Salomon/Carhartt WIP

Rühmen kann sich der «X-ALP Carhartt WIP» also mit der Expertise aus gleich zwei Welten: dem Performance- und Funktions-Know-How von Salomon und der Langlebigkeit, die man sich im Hause Carhartt WIP zu Recht auf die Fahnen schreibt. Wie sich diese Symbiose optisch widerspiegelt? Schwarzes Wildleder mit schützender Kunststoff-Zehenkappe, dicke Contragrip-Profilsohle, gefräste Ortholite-Innensohle, doppeltes Branding und das charakteristische Carhartt-WIP-Camouflagemuster auf Zunge und Schaft.

Schwarz und Schwarz und Schwarz treffen aufs Carhartt-WIP-Duck-Camo.
Quelle: Salomon/Carhartt WIP
Die Contragrip-Profilsohle gibt Halt.
Quelle: Salomon/Carhartt WIP

Bedeutet doppeltes Branding denn auch doppelter Preis? In diesem Fall nicht! Der «X-ALP Carhartt WIP» ist ab sofort für 200 Franken in den eigenen Onlineshops der Marken sowie bei einer Handvoll ausgewählter Händler erhältlich (zu denen wir leider nicht gehören). Schöne Bescherung!

Titelbild: Salomon/Carhartt WIP

11 Personen gefällt dieser Artikel

Laura Scholz
Senior Editor
Laura.Scholz@digitecgalaxus.ch

Immer zu haben für gute Hits, noch bessere Trips und klirrende Drinks.

