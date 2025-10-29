News & Trends 7 0

Runde 2: Cecilie Bahnsen und The North Face lancieren weitere Kollaboration

Daunenmäntel, Windjacken und Wanderrucksäcke mögen praktisch sein, so richtig schön sind sie dabei leider selten. Die Dänin Cecilie Bahnsen weiss dieses Problem zu beheben – mit ihrer zweiten Kooperation mit The North Face.

Fast genau ein Jahr ist meine Liebeserklärung an Cecilie Bahnsen (und ihr fantastisches Gespür für Kooperationen) jetzt her. Fast genau ein Jahr lang habe ich mich gefragt: Was kommt wohl als Nächstes? Die Antwort: eine Zugabe-Runde mit den Performance-Wear-Profis von The North Face.

Schon für ihre Frühjahr-/Sommer-Kollektion 2025 romantisierte Bahnsen klassische Windjacken und Duffle Bags des US-amerikanischen Konzerns mit ihren charakteristischen Blütenapplikationen und voluminösen Silhouetten. Die Fortsetzung davon – eine limitierte Herbst-/Winter-Kollektion – gab es dann erstmals an der Pariser Modewoche zu sehen. Jetzt, genauer gesagt am 30. Oktober, kommt diese endlich in den Verkauf.

Da die gemeinsame Kollektion limitiert ist, lohnt es sich, schnell zu sein am 30. Oktober, wenn die Teile um 10:00 Uhr in den Onlineshops der beiden Brands online gehen. Wer weiss, ob es eine dritte Gelegenheit geben wird …

Titelbild: Cecilie Bahnsen

Dieser Artikel gefällt mir! 7 Personen gefällt dieser Artikel







