News & Trends 56 6

ISPO-Preis: Der North-Face-Hoodie soll bei extremen Bedingungen schützen

Technische Materialien und geringes Gewicht: Die neue Daunenjacke von The North Face überzeugte die ISPO-Jury – auch dank unterschiedlicher Wärmezonen für Frauen und Männer.

Wärme, Atmungsaktivität, Bewegungsfreiheit und Leichtigkeit – das sind die Ansprüche, an denen sich Midlayer für alpine Abenteuer heutzutage messen lassen müssen. «Summit 5050 Advanced Mountain Kit Hoodie» (ja, das ist der volle Name) von The North Face punktet nach Meinung der ISPO-Jury bei diesen Kriterien. Es wurde deshalb auf der internationalen Sportmesse in München mit einem Preis ausgezeichnet.

Struktur und Material sorgen für besondere Eigenschaften

Die Jacke besteht aus 1000er-Daunenfüllung mit sehr hoher Isolationsleistung. Interessant dabei: Zwischen den Daunenrollen sind Panels aus atmungsaktivem Gewebe eingenäht. So isoliert die Jacke, lässt aber bei schweisstreibenden Aufstiegen Wärme und Feuchtigkeit entweichen.

Die Anordnung der Daunenwülste mit Zwischenräumen sorgt für Isolation und Atmungsaktivität.

Zudem ist der Daunenhoodie mit einer sogenannten Nanoreflect-Schicht ausgestattet, die Körperwärme zurückführen soll. Das Obermaterial besteht aus Spectra-Ripstop. Dieser Stoff soll, ähnlich wie Dyneema, aussergewöhnlich reiss- und abriebfest sein. Er wird unter anderem in schnittfester Kleidung und in Helmen verwendet. Zudem ist er sehr leicht.

«Der Hoodie ist das Ergebnis eines ganzheitlichen Ansatzes, bei dem jedes Gramm, jede Naht und jede Zone der Isolierung durchdacht ist», schreibt die ISPO in ihrer Begründung zum Award.

Von Athletinnen und Athleten optimiert

Zwar ist The North Face auch für seine Beliebtheit in der Stadt und in Bars bekannt, doch Bergbekleidung muss in erster Linie bei krassen Bedingungen funktionieren.

Das Daunenhoodie ist als Midlayer konzipiert, kann aber bei milderen Temperaturen auch als Jacke getragen werden.

Deshalb hat The North Face die Jacke nach eigenen Angaben von Extremsportlern und -sportlerinnen wie Benjamin Védrines und Christina Lustenberger testen lassen. Die Testregionen waren unter anderem das Karakorum-Gebirge in Asien und die kanadischen Rockies. Aufgrund des Feedbacks seien alle Details von der Passform unter dem Klettergurt bis zur Bewegungsfreiheit beim Eisklettern oder Skibergsteigen optimiert worden, schreibt The North Face in einer Mitteilung.

Geschlechtsspezifische Passform und Wärmezonen Besonders gelobt wurde die Jacke von der ISPO-Jury für das Frauenmodell. Anders als sonst im Sport oft üblich, ist es nicht einfach eine kleinere Version des Männermodels. Stattdessen soll The North Face Erkenntnisse aus geschlechtsspezifischen Wärmezonentests genutzt haben. Zusammen mit einer massgeschneiderten Passform soll der Hoodie Frauen beim Klettern und Skibergsteigen gezielt warm halten und auch unter dem Rucksack ausreichend Bewegungsfreiheit bieten.

Zudem sei das Jacket mit RDS-zertifizierten Daunen und ohne Pfas-Ewigkeitschemikalien gefertigt, hob die ISPO-Jury hervor.

Wir haben den neue Hoodie derzeit nicht im Sortiment. Dafür aber viele andere Jacken und Ausrüstungsgegenstände von The North Face.

Titelbild: Siri Schubert

Dieser Artikel gefällt mir! 56 Personen gefällt dieser Artikel







