News & Trends 3 0

Dieser Carhartt-WIP-Klassiker wird 50 – und feiert mit einer Jubiläumskollektion

Wie gut, zeitlos und ikonisch ein Kleidungsstück wirklich ist, checkt man erst, wenn es seinen 50. Geburtstag feiert. Happy Birthday, Active Jacket! Und danke Carhartt WIP für die vierteilige Anniversary Edition.

Wo landen wir, wenn wir 50 Jahre zurückreisen? Im Jahr 1975. Damals gründeten Bill Gates und Paul Allen ein gewisses Tech-Unternehmen namens Microsoft, stellte Sony mit dem «Betamax» den ersten Audio- und Videorekorder für zu Hause vor. Ausserdem schürte Steven Spielberg mit «Jaws» eine nachhaltig tiefsitzende Angst vor Haien – und Carhartt brachte die «Active Jacket» auf den Markt.

Und wie zelebriert man ein solch ikonisches Kleidungsstück am besten? Richtig, mit einer Sonderkollektion: Insgesamt vier Neuinterpretationen hat Carhartt WIP gezaubert, allesamt wendbar und somit auf zwei Arten zu tragen.

Die Canvas-Modelle Dem legendären Original am nächsten kommt die «OG Active Jacket 50th Anniversary Edition» aus Canvas im charakteristischen Hamilton Brown. Ihr Futter: Trebark Camouflage. Kostenpunkt: 399 Franken.

Wer lieber Schwarz – oder Rot – trägt, holt sich das entsprechende zweite Canvas-Modell. Der Preis ist derselbe.

Die Denim-Jacke Eine Extraportion 90s-Ästhetik liefert die «OG Active Jacket» aus stonewashed Denim. Auf ihrem roten, gesteppten Innenfutter prangt ein riesiger «Carhartt WIP Active Jacket Anniversary Edition»-Schriftzug, den du wahlweise natürlich auch nach aussen auf dem Rücken tragen kannst. Auch das Denim-Modell liegt bei 399 Franken.

Der Leder-Blouson Richtig gönnen – optisch wie preislich – kannst du dir zur 50-Jahr-Feier mit der dekadenten schwarzen Lederversion der «OG Active Jacket». Drehst du diese auf Links, besitzt du ausserdem eine Canvas-Jacke in Hamilton Brown mit besagtem «Carhartt WIP Active Jacket Anniversary Edition»-Schriftzug. Sofern dir dieser Spass 1’590 Franken wert ist.

Alle vier beziehungsweise acht Modelle sind seit dem 30. Oktober bei ausgewählten Händlern, in Carhartt-WIP-Shops und auf der offiziellen Website des Brands erhältlich.

Titelbild: Carhartt WIP

Dieser Artikel gefällt mir! 3 Personen gefällt dieser Artikel







