Dieser Carhartt-WIP-Klassiker wird 50 – und feiert mit einer Jubiläumskollektion

Satin, Schleifen, Rüschen: Salomons neue Kollektion ist ungewohnt cute
von Stephanie Vinzens
Wie gut, zeitlos und ikonisch ein Kleidungsstück wirklich ist, checkt man erst, wenn es seinen 50. Geburtstag feiert. Happy Birthday, Active Jacket! Und danke Carhartt WIP für die vierteilige Anniversary Edition.
Wo landen wir, wenn wir 50 Jahre zurückreisen? Im Jahr 1975. Damals gründeten Bill Gates und Paul Allen ein gewisses Tech-Unternehmen namens Microsoft, stellte Sony mit dem «Betamax» den ersten Audio- und Videorekorder für zu Hause vor. Ausserdem schürte Steven Spielberg mit «Jaws» eine nachhaltig tiefsitzende Angst vor Haien – und Carhartt brachte die «Active Jacket» auf den Markt.
Und wie zelebriert man ein solch ikonisches Kleidungsstück am besten? Richtig, mit einer Sonderkollektion: Insgesamt vier Neuinterpretationen hat Carhartt WIP gezaubert, allesamt wendbar und somit auf zwei Arten zu tragen.
Dem legendären Original am nächsten kommt die «OG Active Jacket 50th Anniversary Edition» aus Canvas im charakteristischen Hamilton Brown. Ihr Futter: Trebark Camouflage. Kostenpunkt: 399 Franken.
Wer lieber Schwarz – oder Rot – trägt, holt sich das entsprechende zweite Canvas-Modell. Der Preis ist derselbe.
Eine Extraportion 90s-Ästhetik liefert die «OG Active Jacket» aus stonewashed Denim. Auf ihrem roten, gesteppten Innenfutter prangt ein riesiger «Carhartt WIP Active Jacket Anniversary Edition»-Schriftzug, den du wahlweise natürlich auch nach aussen auf dem Rücken tragen kannst. Auch das Denim-Modell liegt bei 399 Franken.
Richtig gönnen – optisch wie preislich – kannst du dir zur 50-Jahr-Feier mit der dekadenten schwarzen Lederversion der «OG Active Jacket». Drehst du diese auf Links, besitzt du ausserdem eine Canvas-Jacke in Hamilton Brown mit besagtem «Carhartt WIP Active Jacket Anniversary Edition»-Schriftzug. Sofern dir dieser Spass 1’590 Franken wert ist.
Alle vier beziehungsweise acht Modelle sind seit dem 30. Oktober bei ausgewählten Händlern, in Carhartt-WIP-Shops und auf der offiziellen Website des Brands erhältlich.
Der US-amerikanische Brand nutzt den dermassen runden Geburtstag, um sich selbst und seine ganz offensichtlich gelungene Kreation zu feiern. Die «Active Jacket» sollte nämlich nicht das einfache Arbeiter-Kleidungsstück bleiben, als das sie ursprünglich mal designt worden war. Stattdessen entwickelte sich die robuste Zip-Jacke mit der grossen Kapuze zu einem Streetwear-Klassiker, der die Hip-Hop- und Skate-Kultur der 90er-Jahre prägte und heute mit Trägern wie Tom Hardy, Asap Rocky und Justin Bieber Mainstream-Kultstatus erreicht hat.