Satin, Schleifen, Rüschen: Salomons neue Kollektion ist ungewohnt cute

In der neuen «Satin Capsule» von Salomon trifft Trail auf Tutu. Die Outdoormarke hat ihren robusten Geländeschuhen ein ballettinspiriertes Makeover verpasst.

Mit dem neuesten Release bringt Salomon den Schwanensee an den Seealpsee: In der vom Ballett inspirierten «Satin Capsule» hat die französische Outdoormarke drei ihrer bewährten Modelle – den «Speedcross 3», den «ACS+» und den «XT-Pathway 2» – in ein ungewohnt zartes Gewand gehüllt.

Die Performance bleibt unverändert

Ein Obermaterial aus Satin-Mesh, Rüschen an der Zunge sowie eine Schleife aus Gummikordel am Vorderfuss verleihen der sonst so robusten DNA der Trailschuhe eine niedliche Note. Wohlklingende Farbtöne wie «Mahogany Rose» und «Hazelnut» dominieren die Farbpalette. In der Mini-Kollektion folgt Salomon einem in der Mode längst etablierten Prinzip: dem Spiel mit Gegensätzen.

Die dreiteilige «Satin Capsule» von Salomon.

Mit den drei Unisex-Modellen will Salomon beweisen, dass «Stärke und Feinheit ganz selbstverständlich koexistieren können». So betreffen die Veränderungen vor allem das Erscheinungsbild – an der Performance der drei Modelle ändert sich nichts: Stabilität, Grip und Schutz bleiben erhalten. Die dekorativen Details wurden so platziert, dass sie die Funktionalität nicht beeinträchtigen.

Sneaker im Girlcore-Look

Die «Satin Capsule» knüpft an einen Trend an, der sich in der Sneakerwelt seit einigen Saisons abzeichnet: die Hinwendung zu hyperfemininen Designs. Sportliche Klassiker werden neu interpretiert, mal als Hybride à la Mary-Jane oder Ballerina, mal durch Akzente wie Rüschen, Schleifen, Perlen oder Spitze. Was einst als zu girly oder sogar kitschig galt, wird inzwischen selbstbewusst aufgegriffen.

Der ACS+ Satin ist in Rostbraun erhältlich.

Der Speedcross 3 Satin in Rosa.

Der XT-Pathway 2 Satin in Schwarz.

Selbst Salomon hat damit bereits Erfahrung gesammelt. In Zusammenarbeit mit der New Yorker Designerin Sandy Liang brachte die Marke bereits mehrere verspielte Modelle heraus. So auch den «Speedcross Ribbon», bei dem Satinbänder die klassischen Schnürsenkel ergänzen. Mit der «Satin Capsule» schwenkt Salomon nun jedoch ganz eigenständig auf eine spielerische Optik ein.

Ob das auch die Hardcore-Trailrunner begeistert oder eher die Sneaker-Crowd in der Stadt, wird sich noch zeigen. Die «Satin Capsule» ist seit dieser Woche weltweit direkt bei Salomon erhältlich, die Preise liegen je nach Modell zwischen 130 bis 160 Franken.

