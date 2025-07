News & Trends 45 18

Der «AirPack»-Rucksack von Bravest Studios sieht verdächtig vertraut aus

Nein, du hast dich nicht verguckt. Dieser Rucksack ist eine Jumbo-Version vom Case der Apple AirPods. Mit Stauraum für viel mehr als nur Kopfhörer.

Es gibt Menschen, die finden es urkomisch, wenn Alltagsgegenstände in klitzeklein oder riesengross nachempfunden werden. Ein mannshoher Bleistift zum Beispiel, der beidhändig übers Papier gehievt werden muss. Oder das Kochen in der Küche einer Puppenstube. Das neueste Produkt des New Yorker Brands Bravest Studios schlägt genau in diese Kerbe. Und bedient dabei gleich noch das hauseigene Faible, aus Absurdem – wie Steinen oder Bärentatzen – Tragbares zu machen.

Der «Airpack» ist eindeutig eine Hommage (oder ist er gar eine Kopie?) an das kleine, irgendwie knuffig geformte Case der Apple AirPods. Dieses beherbergt in der Regel genau das: AirPods. Also zwei kleine, kabellose In-Ear-Kopfhörer. Mit seinen etwa 4,5 × 6 Zentimetern ist es dabei problemlos in einer Handfläche aufgehoben und findet Zuflucht in Hosen- sowie Jackentaschen. Der «AirPack»-Rucksack dagegen fasst stolze 44 Liter, bedeckt gleich einen ganzen Erwachsenenrücken und bietet mindestens einem Laptop Platz.

Neben Kopfhörern findet hier locker ein Notebook Platz.

Quelle: Bravest Studios Erinnert dich diese Ad an etwas? Also mich nicht.

Quelle: Bravest Studios

Für den extra authentischen AirCase-Look hat Bravest Studios zwei herausnehmbare Innentaschen in seinem Rucksack geparkt. Wirklich praktisch geformt sind die länglichen «Buds» zwar nicht, passen eingesetzt aber exakt in zwei Einkerbungen im Rucksackdeckel. Diese Liebe zum Apple-Detail ist fast schon rührend – und tröstet vielleicht darüber hinweg, dass der «AirPack» etwas sperrig, irgendwie unhandlich und nicht gerade funktional wirkt.

Apropos nicht funktional … Weitere Highlights aus dem kuriosen Bravest-Studios-Sortiment beinhalten grüne Hulk-Füsse, einen riesigen Zeh und tragbare Steine.

Foot Clogs, ca. CHF 89

Quelle: Bravest Studios Rock Shoe, ca. CHF 89

Quelle: Bravest Studios

Last but not Least: Toe Slides, ca. CHF 89

Quelle: Bravest Studios

Absurd? Allemal. Kultig dabei aber irgendwie auch. Wer mehr davon möchte, muss im brandeigenen Webshop stöbern und shoppen. Ab dem 25. Juli ist dort auch der «AirPack» erhältlich, für 130 US-Dollar.

Titelbild: Bravest Studios

Dieser Artikel gefällt mir! 45 Personen gefällt dieser Artikel