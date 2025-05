News & Trends 7 2

Der Balrog kommt: Lego kündigt zweites «Herr der Ringe»-Set dieses Jahr an

Der Balrog-Bausatz sieht deutlich luftiger aus als die vorherigen aus der «Herr der Ringe»-Reihe. Es handelt sich um kein großes Diorama, sondern um eine Bücherstütze.

«Du kannst nicht vorbei!» – diese Worte von Gandalf dem Zauberer gehören zu den eingängigsten Sätzen aus Tolkiens berühmter Trilogie. Der Zauberer schleudert sie dem Balrog entgegen, einem uralten Dämonen aus den ältesten Tagen Mittelerdes, und versperrt ihm dabei den Weg über eine schmale Brücke in den Minen von Moria.

Vorbei kann das Viech nicht, aber du kannst den Balrog bald aus Legosteinen nachbauen und ihn als Blickfang auf deinem (Bücher-)Regal präsentieren. Das neue «Lego Icons»-Set «Der Herr der Ringe: Balrog Bücherstütze» mit der Nummer 10367 besteht aus 1201 Teilen und richtet sich an Erwachsene.

Der Balrog mit seinen breiten, ausklappbaren Flügeln steht umgeben von stilisierten Flammen zwischen den Säulen, die das Zwergenreich Moria symbolisieren. In einer Pranke hält er seine flammende Peitsche, auf seinem Kopf lodern ebenfalls Flammen. Vor dem Balrog befindet sich die «Brücke von Khazad-dûm» – und darauf steht, wie sollte es anders sein, Gandalf mit Stab und Schwert. Auf der Vorderseite der Brücke ist eine kleine Plakette mit Gandalfs legendären Worten im englischen Original angebracht: «You shall not pass!».

Der Balrog sorgt für Action zwischen deinen Büchern.

Quelle: Lego

Die äußeren Säulen lassen sich um 90 Grad nach vorne drehen, wodurch eine Art Käfig für den Balrog entsteht. Das schmale Diorama kannst du auf diese Weise wunderbar zwischen deinen Büchern ausstellen. Gandalf und der Balrog sind herausnehmbar.

Das Set misst 22 × 44 × 17 Zentimeter (H × B × T) und wird ab dem 1. Juni verfügbar sein. Es kostet 119 Euro oder 129 Franken. Wenig später kannst du es auch bei uns bestellen. Der Balrog-Bausatz ist nach dem «Auenland»-Set, das Lego Ende März ankündigte, bereits das zweite «Herr der Ringe»-Set dieses Jahres.

Falls du dir die Wartezeit verkürzen möchtest: Mit den anderen Bausätzen der Reihe hast du genug zu tun.

Titelbild: Lego

Dieser Artikel gefällt mir! 7 Personen gefällt dieser Artikel