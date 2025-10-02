News & Trends 11 0

Design für Tier und Mensch: Wenn Vogelhäuser mehr als nur Nistplätze sind

Immer mehr Designschaffende nehmen sich Vogelhäusern an – mit einer Kreativität, die du sonst eher aus Galerien oder Showrooms kennst.

Ob Holz, Keramik oder Metall, ob verspielt, minimalistisch oder futuristisch: Vogelhäuser werden nicht mehr nur als klassische Häuschen entworfen. Stattdessen entstehen Mini-Architekturen, die zeigen, wie Design und Natur noch besser zusammenfinden können.

Studio Ossidiana: eine Plattform für Mensch und Vogel Das Rotterdamer Designstudio Ossidiana macht vor, wie moderne Futterstellen aussehen können. Ihr Projekt «Platform For Humans And Birds» ist mehr als ein Vogelhaus – es ist ein Raum für Mensch und Tier. Drinnen wie draussen lädt die modulare Plattform dazu ein, Grenzen zu überdenken und Räume zu teilen. «Wir wollten die Beziehung zwischen Mensch und Vogel räumlich übersetzen», erklärt das Studio. Dabei geht es nicht nur ums Füttern, sondern darum, Nähe und Distanz neu zu definieren.

Mit ihrer Arbeit geht Studio Ossidiana weit über das klassische Verständnis einer Vogelbehausung hinaus. Es wird ein Ort, der anregt, über unser Zusammenleben nachzudenken.

Die Futterstellen sind genauso Teil der Plattform wie die Sitzflächen.

Die Installation besteht aus skulpturalen Elementen, die wie eine Mischung aus Parkbank und Kunstobjekt wirken. «Es begann mit einer Neugier auf Vögel», erzählt das Studio. «Doch bald interessierten wir uns mehr für die Räume der Vögel – in unseren Metaphern, unserer Musik, unseren Städten.» Die Installation erforscht, wie Grenzen gesetzt, Rückzugsorte geschaffen oder Räume geteilt werden – poetisch und politisch zugleich.

Teil des Plattformkonzepts sind frei stehende Taubentürme.

Auch unbenutzt schön: die Vogelhäuser von Roee Magdassi Der Tel Aviver Designer Roee Magdassi bringt mit seinem Projekt «Meeting-Point» stylische Futterstellen für Vögel in Gärten und auf Balkone. Die Kollektion besticht durch klare Linien und schwebende Formen, die an eine Mischung aus moderner Architektur und Minimal Art erinnern. «Die Elemente laden Vögel ein, näherzukommen und einen gemeinsamen Raum zu teilen», erklärt Magdassi. Gleichzeitig sollen sie optisch auch ungenutzt etwas hermachen.

Die Designs von Roee Magdassi weichen stark von einer gewöhnlichen Hauskonstruktion ab. Sie überzeugen durch ihren an Mobiles erinnernden Charakter.

Diese Vogelhäuser verbinden Natur und Design auf harmonische Weise.

Bekannt für reduziertes Design mit spielerischer Note, kombiniert Magdassi Funktionalität mit Ästhetik. «Ich möchte praktische Objekte schaffen, die Persönlichkeit haben und Freude machen», sagt er. Mit «Meeting-Point» gelingt ihm genau das: Design, das nicht nur Vögel anzieht, sondern auch als dekorativer Gegenstand überzeugt.

Art Deco für die Vögel: Design trifft Handwerk Das norwegische Duo Stian Korntved Ruud und Marianne Bain bringt mit ihren Futterstellen Art Deco-Vibes in den Garten. Inspiriert von der Architektur des Filmklassikers «Metropolis» und gefertigt aus nachhaltig gewonnenem Holz aus dem Botanischen Garten Oslo, verbinden sie Design, Handwerk und Nachhaltigkeit.

Vogelhäuser, die nicht nur Vögel begeistern, sondern auch Designfans.

Sie sind aus verschiedenen Hölzern aus dem Botanischen Garten Oslo … … und verschiedenen Metallen.

Einige erinnern an Häuser, andere sind abstrakter.

Ob an der Decke oder an der Wand – die Serie aus fünf Futterstellen ist nicht nur funktional, sondern auch ein echter Blickfang. Das Homo Faber Fellowship, das junge Talente und Meisterhandwerker zusammenbringt, hat diese Kooperation ermöglicht. Die Kollektion feierte ihre Premiere im House of Switzerland während der Mailänder Designwoche und macht vor, wie Handwerk als Karriere glänzen kann – und wie stylisch Design für die Natur sein darf.

Muji macht's einfach: Vogelhäuser, die Design und DIY verbinden Auf der Mailänder Designwoche 2025 haben Muij und Studio 5∙5 gezeigt, wie aus Alltagsgegenständen Design-Pieces werden können. Ihr Projekt «Muji Muji 5∙5» bringt DIY-Vibes auf ein neues Level. Ein Highlight: Ein Vogelhaus, das aus einer simplen Metallbuchstütze und einer kleinen Holzschublade besteht. Klingt basic? Genau das macht den Charme aus.

Mit wenigen Handgriffen entsteht ein funktionales und ästhetisches Vogelheim im schlichten Muji-Stil.

«Gutes Design muss nicht kompliziert sein», so das Studio. Und sie haben recht. Mit nur zwei Teilen entsteht eine cleane, praktische Futterstelle, die Vögel gerade jetzt im Herbst happy macht – und nebenbei auch noch super aussieht. Das Projekt zeigt, wie man mit wenig Aufwand und viel Kreativität alte Dinge neu erfinden kann. Ein echter Reminder, dass Design manchmal einfach nur Spass machen sollte.

Vogelhäuser: Ideen für deinen Garten oder Balkon Klar, ein Vogelhaus soll gut aussehen – aber es muss auch den kleinen Bewohnern passen. Achte daher beim Kauf darauf, dass Materialien ungiftig sind und das Einflugloch die richtige Grösse hat. So wird’s nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein echtes Zuhause für Vögel. Wenn du auf der Suche nach ausgefallenen Futterstellen bist, hier ein paar Highlights aus dem Sortiment.

Vogelhaus EUR 15,08 Trixie Mezenbolhouder Rond Met Dak Zwart Vogelhaus EUR 19,99 SingingFriend Lisa 4 Vogelhaus Boltze Home Giardino Vogelhaus Luxus-Vogelhaus Knödel Vogelhaus Esschert Design Futterspender hängend, Schwarz S Vogelhaus Dobar Design-Vogelfutterhaus Futura I, 35 x 24 x 22 cm, Holz Vogelhaus Eva Solo Futterstelle 1 Vogelhaus Rephorm Vogelfutterhaus Birdball Ø 30 cm - Mango Vogelhaus Wildlife Garden Vogelfutterhaus und Nistkasten Vogelhaus EUR 15,08 Trixie Mezenbolhouder Rond Met Dak Zwart Vogelhaus EUR 19,99 SingingFriend Lisa 4 Vogelhaus Boltze Home Giardino Vogelhaus Luxus-Vogelhaus Knödel Vogelhaus Esschert Design Futterspender hängend, Schwarz S Vogelhaus Dobar Design-Vogelfutterhaus Futura I, 35 x 24 x 22 cm, Holz Vogelhaus Eva Solo Futterstelle 1 Vogelhaus Rephorm Vogelfutterhaus Birdball Ø 30 cm - Mango Vogelhaus Wildlife Garden Vogelfutterhaus und Nistkasten

Titelbild: Pia Seidel

Dieser Artikel gefällt mir! 11 Personen gefällt dieser Artikel







