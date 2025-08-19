News & Trends 11 1

Buttergelb: der Trend, der sich festgesetzt hat

Buttergelb, dieser warme Ton zwischen Brotaufstrich und Sonnenschein, ist längst mehr als nur ein kurzer Hype. Bereits auf der Mailänder Designwoche 2025 gefeiert, zeigt nun auch Kopenhagen bei den «3 Days of Design», dass diese Farbe im Trend bleibt.

Typisch für Kopenhagen ist ein Frühstück, das so simpel wie genial ist. Roggenbrot, Käse, frisches Obst – und natürlich Kaffee. Und Butter. Ohne die? Halb so gut. Das gilt wohl auch fürs Interior. Ohne Buttergelb läuft gerade gar nichts.

Die Milan Design Week servierte den Farbton zuerst. Anschliessend tischten die «3 Days of Design» in Kopenhagen auf und bestätigten, wie vielseitig dieser Trend ist. Nostalgisch, aber nie altbacken. Ruhig, aber nie langweilig.

«Bread & Butter» – eine Farbe als Design-Glue Egal ob als Eyecatcher oder subtiler Akzent – buttergelbe Nuancen fügen sich easy in jeden Wohnstil ein. Wie gut, zeigte die Ausstellung «Bread & Butter». Die Idee? Perfekte Paare, die den Alltag besser machen. «Ein Teller ohne Besteck? Geht nicht. Salz braucht Pfeffer. Und selbst Tischdeko lebt vom Zusammenspiel», heisst es im Statement der Gruppenausstellung.

Aber es geht um mehr als nur Funktion. «Essen und Trinken sind Erlebnisse. Die richtigen Objekte schaffen Verbindungen – zwischen Menschen und mit sich selbst.» Zwölf Designerinnen und Designer aus verschiedenen Kulturen haben dafür Objekte entworfen, die sich gegenseitig ergänzen. Manche sind ein Dream-Team, andere heben die Eigenheiten ihres Gegenstücks hervor. Und einige? Erst im Duo komplett.

Das Beste? Viele Pieces poppten hier und da in diesem warmen Gelbton auf. Die Farbe brachte nicht nur Wärme in die cleane Gestaltung, sondern zog sich wie ein gelber roter Faden durch die Ausstellung.

Normann Copenhagen zeigt, wie Buttergelb geht

Die Neuheiten von Normann Copenhagen kamen ebenfalls buttrig daher. Darunter der Lounge Chair «Burra» mit seiner weichen, organischen Form. Ebenso das Modulsfa «Redo» und der stapelbare Stuhl «Form», die in zartem Gelb eine perfekte Balance aus Ruhe und Modernität schaffen.

Der Sessel Burra: Inspiriert von Burrata, aber jetzt in butterweichem Gelb. Das Sofa Redo neu in Butter Yellow.

Ganz in Butter: Der Form Chair Stacking im trendigen Look.

Auch kleinere Pieces setzten auf den Farbtrend. Normann Copenhagen präsentierte die ikonischen Shorebirds (Watvögel) von Sigurjón Pálsson – diesmal mit natürlicher Textur und in der inoffiziellen Farbe des Jahres.

Die Shorebirds wirken dank der Farbe noch softer. Pix Lamp: In Kombination mit Licht wirkt der Farbton gleich noch wärmer.

Warum der Pastellton so gut ankommt Butter Yellow ist subtil, aber trotzdem Eyecandy. Bestes Beispiel: der «Churro»-Hocker aus der «Form Follows Intuition»-Kollektion von Roosa Ryhänen. Mit seinen weichen, fast lebendig wirkenden Formen erinnert er an ein kleines, sympathisches Wesen. Und obwohl er vom frittiertem Teiggebäck inspiriert ist, sorgt der butterweiche Gelbton für den Glow-Up.

Der Farbton passt auch in jede Saison. So stellte Man Of Parts ihren Sessel «Rua Ipanema» von Yabu Pushelberg dieses Jahr in buttrigem Gelb mit einem kuscheligen Stoff von Keiffer Textiles aus. Perfekt für die kalte Saison.

Nicht nur die Farbe vom Churro-Hocker ist von Essbaren inspiriert. Dreh- und wandelbar: Rua Ipanema Lounge Chair.

Ein Trend, der bleibt Weil die Farbe wie Butter auf Brot ist, wird sie uns noch lange begleiten. Wer kann da widerstehen? Du nicht? Dann kannst du klein starten – mit Vasen und Kerzen. Oder gleich ein Statement setzen, etwa mit einem Sessel oder einem Teppich.

Kerzen Ontwerpduo Tallow Sun Blumentopf Hübsch Maurus 10.50 cm Deko Objekt Normann Copenhagen Shorebird Aufbewahrungsbox HAY - Colour Crate Cube Aufbewahrungsbox (Hellgelb) 29.5 x 29.5 x 29.5 cm Vase Bloomingville Sahara 4 x, 21.5 x 22 cm Stühle HAY Élémentaire Chair Bettwäsche EUR 219,– HAY Mega Dot Bedspread W260 x L260 - Ivory Duvetbezug, 260 x 260 cm Tischlampe Hübsch Shura E14 Pendelleuchte EUR 289,– Normann Copenhagen Pix Sessel EUR 2689,– Normann Copenhagen Burra

Dieser Artikel gefällt mir! 11 Personen gefällt dieser Artikel







