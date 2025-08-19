Ontwerpduo Tallow Sun
Buttergelb: der Trend, der sich festgesetzt hat
Buttergelb, dieser warme Ton zwischen Brotaufstrich und Sonnenschein, ist längst mehr als nur ein kurzer Hype. Bereits auf der Mailänder Designwoche 2025 gefeiert, zeigt nun auch Kopenhagen bei den «3 Days of Design», dass diese Farbe im Trend bleibt.
Typisch für Kopenhagen ist ein Frühstück, das so simpel wie genial ist. Roggenbrot, Käse, frisches Obst – und natürlich Kaffee. Und Butter. Ohne die? Halb so gut. Das gilt wohl auch fürs Interior. Ohne Buttergelb läuft gerade gar nichts.
Die Milan Design Week servierte den Farbton zuerst. Anschliessend tischten die «3 Days of Design» in Kopenhagen auf und bestätigten, wie vielseitig dieser Trend ist. Nostalgisch, aber nie altbacken. Ruhig, aber nie langweilig.
«Bread & Butter» – eine Farbe als Design-Glue
Egal ob als Eyecatcher oder subtiler Akzent – buttergelbe Nuancen fügen sich easy in jeden Wohnstil ein. Wie gut, zeigte die Ausstellung «Bread & Butter». Die Idee? Perfekte Paare, die den Alltag besser machen. «Ein Teller ohne Besteck? Geht nicht. Salz braucht Pfeffer. Und selbst Tischdeko lebt vom Zusammenspiel», heisst es im Statement der Gruppenausstellung.
Aber es geht um mehr als nur Funktion. «Essen und Trinken sind Erlebnisse. Die richtigen Objekte schaffen Verbindungen – zwischen Menschen und mit sich selbst.» Zwölf Designerinnen und Designer aus verschiedenen Kulturen haben dafür Objekte entworfen, die sich gegenseitig ergänzen. Manche sind ein Dream-Team, andere heben die Eigenheiten ihres Gegenstücks hervor. Und einige? Erst im Duo komplett.
Das Beste? Viele Pieces poppten hier und da in diesem warmen Gelbton auf. Die Farbe brachte nicht nur Wärme in die cleane Gestaltung, sondern zog sich wie ein
gelber roter Faden durch die Ausstellung.
Normann Copenhagen zeigt, wie Buttergelb geht
Die Neuheiten von Normann Copenhagen kamen ebenfalls buttrig daher. Darunter der Lounge Chair «Burra» mit seiner weichen, organischen Form. Ebenso das Modulsfa «Redo» und der stapelbare Stuhl «Form», die in zartem Gelb eine perfekte Balance aus Ruhe und Modernität schaffen.
Auch kleinere Pieces setzten auf den Farbtrend. Normann Copenhagen präsentierte die ikonischen Shorebirds (Watvögel) von Sigurjón Pálsson – diesmal mit natürlicher Textur und in der inoffiziellen Farbe des Jahres.
Warum der Pastellton so gut ankommt
Butter Yellow ist subtil, aber trotzdem Eyecandy. Bestes Beispiel: der «Churro»-Hocker aus der «Form Follows Intuition»-Kollektion von Roosa Ryhänen. Mit seinen weichen, fast lebendig wirkenden Formen erinnert er an ein kleines, sympathisches Wesen. Und obwohl er vom frittiertem Teiggebäck inspiriert ist, sorgt der butterweiche Gelbton für den Glow-Up.
Der Farbton passt auch in jede Saison. So stellte Man Of Parts ihren Sessel «Rua Ipanema» von Yabu Pushelberg dieses Jahr in buttrigem Gelb mit einem kuscheligen Stoff von Keiffer Textiles aus. Perfekt für die kalte Saison.
Ein Trend, der bleibt
Weil die Farbe wie Butter auf Brot ist, wird sie uns noch lange begleiten. Wer kann da widerstehen? Du nicht? Dann kannst du klein starten – mit Vasen und Kerzen. Oder gleich ein Statement setzen, etwa mit einem Sessel oder einem Teppich.
