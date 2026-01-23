News & Trends 2 1

Design & Innovation Award: Hier kommen drei interessante Preisträger 2026

Was sind die herausragenden Produkte des Jahres und welchen wichtigen Trend solltest du nicht verpassen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der «Design & Innovation Award» für den Bike-Bereich und vergibt jedes Jahr die Branchen-Oscars.

Der «Design & Innovation Award» sei mehr als eine Auszeichnung, schreibt die Jury auf ihrer Webseite. Er sei der «einzige Award mit realen Produkttests, ganzheitlicher Beurteilung und kritisch fundierten Aussagen». Auch in diesem Jahr habe das Award-Team aus internationalen Journalisten, professionellen Testfahrern und Industrie-Experten die spannendsten Produkte aus dem Bereich Bike für 2026 analysiert. Die Liste aller Gewinnerinnen und Gewinner eines Awards in den diversen Kategorien findest du hier.

Diese Produkte sind mir besonders ins Auge gestochen

Dirtlej Weathershield Regenjacke

Die Jury des «Design & Innovation Award» würdigt die Weathershield Waterproof als technisch ausgereifte Jacke, die Funktionalität, Komfort und Nachhaltigkeit in vorbildlicher Weise vereine. Und zeichnet sie im Bereich Offroad Equipment aus. Weiter schreibt sie: «Die Jacke überzeugt als vielseitige, nachhaltige Regenjacke für anspruchsvolle Outdoor- und Bike-Abenteuer. Gefertigt aus recyceltem Material mit PFC-freier DWR-Beschichtung, kombiniert sie Umweltschutz mit exzellentem Wetterschutz.»

Ich habe die Jacke letzten Frühling bereits testen können und schliesse mich dem Fazit der Jury des «Design & Innovation Award» fast uneingeschränkt an. Meinen ausführlichen Produkttest zur Weathershield Waterproof Jacke und weiteren Produkten von Dirtlej habe ich dir hier verlinkt:

Ratgeber Bikebekleidung von Dirtlej: Hätte ich diese Marke doch nur früher gekannt von Patrick Bardelli

Und falls du mehr über das Unternehmen erfahren möchtest, lege ich dir diesen Hintergrund dazu ans Herz:

Hintergrund Besuch bei Dirtlej: Heimat des legendären Dirtsuits von Patrick Bardelli

SQlab 612 R Ergowave 2.0 Carbon

Im Bereich der Road Komponenten schafft es ein Sattel von SQlab unter die Preisträger. Kein Wunder, bin ich geneigt zu sagen. Das hier ausgezeichnete Produkt hatte ich bisher zwar noch nicht unter meinem Allerwertesten, dafür habe ich mit zwei anderen Modellen des deutschen Herstellers sehr gute Erfahrungen gemacht. Zuletzt mit einem Sattel, der speziell fürs E-MTB ausgelegt ist:

Produkttest SQlab 6OX Ergowave active 2.2: Ist das der perfekte Sattel fürs E-Mountainbike? von Patrick Bardelli

Zum ausgezeichneten Rennsattel schreibt die Jury des «Design & Innovation Award» unter anderem folgendes: «Grundlage ist eine ausgewogene Balance aus Gewicht, Steifigkeit und Komfort, unterstützt durch Carbonstreben und kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff-Basis für direkte Kraftübertragung bei geringem Gewicht. Ein Konzept, dass die Jury durch den individuellen Ansatz und den hohen Drang nach Performance begeistert.»

Tarran T1 Pro

Schon im Sommer 2024 ist mir auf der Fahrradmesse Eurobike in Frankfurt am Main dieses E-Cargo-Bike aufgefallen. Damals noch als Prototyp vorgestellt, hat das Konzept des T1 Pro des chinesischen Herstellers Tarran nun auch die Jury des «Design & Innovation Award» überzeugt.

Meine News zum smarten Lastenrad mit KI-gestützter Steuerung habe ich dir hier verlinkt:

News & Trends Tarran «T1 Pro»: Das smarte Lastenrad mit KI-gestützter Steuerung von Patrick Bardelli

Unter anderem hat das Landing Gear System die Jury überzeugt. Sie schreibt zum Preisträger im Bereich Urban: «Mit dem Tarran T1 Pro betritt ein hochentwickeltes E-Cargo-Bike die Bühne. Herzstück ist das innovative Landing Gear System – ein automatisch ausfahrendes Stützsystem, das das Rad beim Abstellen stabilisiert, Kippen verhindert und selbst an Steigungen müheloses Rangieren ermöglicht.»

