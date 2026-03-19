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Lego
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Die Mondrakete aus Tim und Struppi hebt bei Lego ab

Ramon Schneider
19.3.2026

Mit der Mondrakete aus Tim und Struppi holt Lego erstmals einen europäischen Comic-Klassiker ins Sortiment. Das Set überzeugt durch Nostalgie statt durch Action.

Die Rakete aus «Reiseziel Mond» und «Schritte auf dem Mond» erscheint am 1. April. Sie besteht aus 1283 Teilen und richtet sich an Erwachsene. Das Set kostet 179 Franken beziehungsweise 159,99 Euro und ist rund 49 Zentimeter hoch.

Die rot-weiss karierte Mondrakete wirkt auch als Ausstellungsstück.
Die rot-weiss karierte Mondrakete wirkt auch als Ausstellungsstück.
Quelle: Lego

Die Rakete ist sofort erkennbar: rot-weiss kariert, schlank und für ein Lego-Set ungewöhnlich elegant. Schon in den Comics stach genau diese Form heraus. Hergé prägte mit Tim und Struppi den europäischen Comic wie kaum ein anderer und etablierte mit der «ligne claire» (klare Linie) einen Stil, der bis heute wirkt. Er zeigte Raumfahrt nicht als schmutzige Technik, sondern als klare, fast sterile Zukunftsvision – Jahre bevor der echte Wettlauf ins All begann.

Mehr als ein Modell: Lego baut eine Szene aus dem Comic nach

Das Set zeigt nicht nur die Rakete. Lego legt auch Tim, Struppi, Kapitän Haddock, Professor Bienlein sowie Schulze und Schultze bei – alle im Raumanzug.

Die Crew komplett. Sogar der Hund trägt einen Raumanzug.
Die Crew komplett. Sogar der Hund trägt einen Raumanzug.
Quelle: Lego

Die Rakete lässt sich öffnen und gibt den Blick auf einen kleinen Kontrollraum frei, der sich in der Spitze des Modells befindet. So kannst du die Szene nachstellen, in der die Crew die Erde zum ersten Mal aus dem All sieht. In den Comics erzählt Hergé diesen Moment erstaunlich ruhig – ohne grosse Dramatik, fast nüchtern und ganz auf die Reaktion der Figuren konzentriert. Genau das passt zum Set: Es ist kein Action-Playset, sondern ein Ausstellungsstück.

Ein Blick ins Innere: Die Rakete lässt sich öffnen und zeigt einen kleinen Kontrollraum in der Spitze.
Ein Blick ins Innere: Die Rakete lässt sich öffnen und zeigt einen kleinen Kontrollraum in der Spitze.
Quelle: Lego

Meine Einschätzung: längst überfällig, aber sehr kalkuliert

Ich finde es stark, dass Lego sich an Tim und Struppi wagt. Europäische Comic-Kultur hat im Sortiment selten Platz, obwohl sie stilistisch viel zu bieten hat. Gleichzeitig passt das Set klar in die aktuelle Strategie von Lego: Das Unternehmen setzt verstärkt auf Modelle für Erwachsene und auf bekannte Marken mit nostalgischem Wert.

Gleichzeitig wählt Lego mit der Rakete den sichersten Weg. Es vermeidet jedes Risiko und jeden Versuch, etwas Unerwartetes zu zeigen. Kein Schloss Mühlenhof, keine Karaboudjan, keine Strassenszene aus Brüssel – sondern das eine Objekt, das fast alle kennen. Selbst Menschen, die die Comics nie gelesen haben, erkennen die Rakete oft sofort.

Ist die Mondrakete für dich das perfekte Lego-Set zu Tim und Struppi? Oder hättest du lieber eine andere Szene gesehen? Schreib deine Meinung in die Kommentare.

Titelbild: Lego

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Ramon Schneider
Editor
Ramon.Schneider@digitecgalaxus.ch

Bezahlt werde ich dafür, von früh bis spät mit Spielwaren Humbug zu betreiben.

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