Die neue «Amazfit T-Rex 3» Smartwatch erhält speziellen Hyrox-Race-Modus

Die «Amazfit T-Rex 3» ist die neueste Smartwatch von Zepp Health. Sie ist das erste Modell auf dem Markt, das über alle notwendigen Funktionen verfügt, die für Hyrox-Athletinnen und Athleten relevant sind. Hyrox ist die aktuell am schnellsten wachsende Sportart weltweit.

Auf der diesjährigen Techmesse IFA in Berlin hat Zepp Health die neueste Smartwatch «Amazfit T-Rex 3» vorgestellt. Die Ultra-Watch für nur 300 Franken überzeugt laut Hersteller mit einer wochenlangen Akkulaufzeit, grossem Screen, robuster Bauweise und soll so eine günstige Alternative zu den Ultra-Uhren von Samsung, Apple und Co. sein.

Hyrox-Race-Modus

Nun kommt mit dem Hyrox-Race-Modus bereits ein Update, das in enger Zusammenarbeit mit Hyrox entwickelt wurde und wie Zepp Health in einer Pressemitteilung schreibt, alle Trainingseinheiten aufzeichnet. Diese sind in der Reihenfolge der Hyrox-Wettbewerbe angeordnet. So genügt laut Hersteller ein Knopfdruck und die «Amazfit T-Rex 3» beginnt mit der genauen Überwachung des nächsten Workouts. Darüber hinaus können die Sportlerinnen und Sportler die Einstellungen Ihrer Uhr personalisieren und wichtige Daten wie die Dauer einzelner Übungen, die Herzfrequenz oder deren prozentualer Maximalwert für sich selbst beobachten.

Bei Bedarf gibt die «Amazfit T-Rex 3» Warnungen aus, wenn die Sportlerinnen und Sportler etwa ihren sicheren Herzfrequenzbereich verlassen oder eine bestimmte Menge an Kalorien verbrennen. Gemäss Zepp Health besonders praktisch: Der Hyrox-Race-Modus beinhaltet sowohl Einzel- und Doppelstarts als auch Team-Staffelstarts.

So funktioniert Hyrox

Der Indoor-Wettbewerb Hyrox stellt eine anspruchsvolle Mischung aus Ausdauersport und funktionellen Übungen dar. Die Funktionen der «Amazfit T-Rex 3» passen laut Hersteller ideal zu den Besonderheiten von Hyrox, da der Erfolg von der bestmöglichen Balance zwischen Kraft, allgemeiner Fitness und Tempo abhängt. Der Hyrox-Race-Modus der Uhr soll dabei helfen, diese Balance zu finden.

Weltweit laufen Hyrox-Wettbewerbe identisch ab: Es werden acht Kilometer gelaufen, die von acht streng festgelegten Trainingsstationen unterbrochen werden. Nach dem ersten Kilometer erwartet die Athletinnen und Athelten ein Ski-Ergometer, das eine 1000-Meter-Skipiste simuliert. Die weiteren Stationen sind: Schieben und Ziehen eines beladenen Schlittens über 50 Meter, ein 80-Meter-Burpee-Weitsprung, 1000 Meter Rudern, ein 200-Meter-Farmer's Carry und Sandsack-Lunges. Die letzte Station nach dem achten Lauf-Kilometer ist der Wallball, wobei ein Medizinball aus der Hocke geworfen wird. Die Frauen müssen 75, die Männer 100 Wiederholungen schaffen. GewinnerIn des Hyrox-Wettbewerbs ist die Person, die alle Trainingseinheiten am schnellsten absolviert.

Den aktuellen Rekord bei den Frauen hält die Amerikanerin Meg Jacoby. Sie knackte bei den Weltmeisterschaften 2024 in Nizza als erste Frau die Stunde. Bei den Männern gehört der Rekord von 53 Minuten 22 Sekunden ihrem Landsmann Hunter McIntyre.

Ob und ab wann wir das Produkt im Sortiment haben werden, klärt unsere Einkaufsabteilung ab. Wenn möglich, werden wir die Technologie dann testen und darüber berichten.