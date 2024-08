News & Trends 5 0

Die Vespa im Playmobil-Format: Drei Spielsets angekündigt

Playmobil erweitert sein Angebot um ein ikonisches Zweirad: die Vespa. Es gibt sie in den Farben Grün und Blau – oder in Rot plus Werkstatt.

Vespa-Fans aufgepasst! Playmobil hat drei neue, originalgetreue Spielsets der «Vespa Sprint Veloce» herausgebracht. Der Motorroller wurde von 1969 bis 1979 produziert. Kultstatus erlangte das Modell wegen des Lenkerkopfs mit seinem großen, runden Scheinwerfer. Wie Playmobil auf seiner Website schreibt, möchte man mit dem neuen Spielzeug insbesondere Liebhaber der «Vespa Sprint Veloce» ansprechen. Diese drei Sets wurden entwickelt.Du findest sie schon bei uns im Shop. «60s Vespa Werkstatt» Zur «60s Vespa Werkstatt» gehören eine rote Vespa, ein Fahrer sowie ein Monteur mit Werkstatt. Die Hebebühne für den Roller ist beweglich. Außerdem gibt es in der Werkstatt eine Werkbank, eine Zapfsäule, einen Kompressor und einen Luftdruckmesser. Die Räder der Vespa können abgenommen werden, sodass dein Kind damit einen Radwechsel durchspielen kann. Zwei Ersatzräder gehören ebenfalls zum Lieferumfang. Die Reparatur des Motors kann auch nachgespielt werden: Eine Seite der Karosserie kann – wie beim Original – abgenommen werden. Playmobil Playmobil 60er Vespa Werkstatt 71620 Playmobil Playmobil 60er Vespa Werkstatt 71620 Vespa in Hellgrün und Blau Die «Vespa Sprint Veloce» kannst du in zwei Farben kaufen. Der Einkaufskorb auf dem Gepäckträger der grünen Vespa ist abnehmbar und Geldbörse, Kekspackung sowie Safttüte lassen sich darin verstauen. Zum Set gehört eine weibliche Figur, natürlich mit Helm. Helm trägt auch der Fahrer der blauen Variante: Diese kommt mit einem Ersatzrad auf dem Gepäckträger. Auch hier ist eine Seite der Karosserie abnehmbar. Playmobil Playmobil 1969 Vespa 150 Sprint Veloce 71621 Playmobil Playmobil Vespa 150 Sprint Veloce 71622 Alle Sets werden ab fünf Jahren empfohlen. Bereits in der Vergangenheit hatte es von Playmobil detailgetreue Modelle von bekannten Marken gegeben, darunter Porsche und Ferrari.

Titelbild: Playmobil

Dieser Artikel gefällt mir! 5 Personen gefällt dieser Artikel