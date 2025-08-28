News & Trends 12 3

Die Whatsapp-Satellitenfunktion ist da – aber nur für Pixel-10-Geräte

Google führt für das neue Pixel 10 eine vorerst exklusive Funktion ein: Ab sofort können ausgewählte Nutzer in den USA über eine Satellitenverbindung mit Whatsapp Nachrichten verschicken und Anrufe tätigen.

Notrufe über Satelliten waren bislang auf schriftliche und einseitige Kommunikation beschränkt. Mit den neuen Pixel-10-Geräten erweitert Google diese Funktion, sodass du nun auch Nachrichten und Anrufe per Whatsapp tätigen kannst – ganz ohne Funkverbindung.

Warum ist das so eine grosse Sache? Weil es nicht mehr nur um Notfälle geht, sondern um eine echte Kommunikationslösung für den Alltag in Gebieten ohne Netzabdeckung – wie beim Wandern, auf See oder in abgelegenen Regionen. Google hat das Feature mit einem kurzen Video auf X angekündigt.

Eine Whatsapp über eine Satellitenverbindung schreiben? Das geht jetzt!

Verbindung ist nicht ganz einfach

Die Verbindung ist allerdings nicht ganz einfach und erfordert Geduld. Wie schon bei der Notruffunktion der Pixel-9-Geräte muss dein Handy unter freiem Himmel sein und du musst es ruhig und präzise auf den Satelliten ausrichten. Nur so ist eine unterbrechungsfreie Verbindung möglich.

Wie bei der aktuellen Notruf-Funktion musst duich das Gerät nach Anleitung präzise ausrichten.

Da die Funktion auf Android 16 basiert, könnte Google sie theoretisch auch für andere Android-Geräte freigeben. Bislang ist aber unklar, ob und wann das passieren wird. Auch die künftigen Kosten sind noch offen. Während die Notruf-Funktion bei Google kostenlos war, könnte das für die Whatsapp-Kommunikation anders aussehen – schliesslich verbraucht sie deutlich mehr Daten.

Ob und wann die neue Satelliten-Funktion auch ausserhalb der USA verfügbar sein wird, ist noch unklar. Zwar ist sie an sich nicht auf die USA beschränkt, es müssen aber erst Netzbetreiber gefunden werden, die sie in Europa anbieten.

Titelbild: Michelle Brändle

