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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche (11.9 bis 18.9)

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (11. September bis 18. September) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links oben nach rechts unten: «Miniopolis», «Kingmakers», «Terranigma», «Rescue Drone Simulator: Second Chance».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Miniopolis»

Wie geil ist das denn? «Miniopolis» ist ein ressourcenfreier Sandbox-Städtebausimulator. Hier erschaffst, gestaltest und passt du eine Miniaturmetropole von A bis Z selbst. Ich habe seit «Sim City 2000» keine Städtebausimulation mehr gespielt. Und nach «Lego Skylines» fixt mich nun innert kurzer Zeit ein zweiter Titel an.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC

«Rescue Drone Simulator: Second Chance»

Und noch ein Simulator. Dieses Mal geht’s in die Lüfte und statt zu bauen, musst du retten. Das Spiel soll sogar über eine Story verfügen. Du steuerst eine Rettungsdrohne und begibst dich damit in gefährliche Situationen, von Bränden bis hin zu Naturkatastrophen.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PS5, Xbox Series, PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Terranigma»

Ich kann es kaum glauben: «Terranigma» wird mir den Einstieg ins Jahr 2027 versüssen. Als der Klassiker von 1995 am Pixel Arcadia Showcase vor der diesjährigen Gamescom für moderne Plattformen angekündigt wurde, habe ich vor Freude eine Träne verdrückt. Gespielt habe ich den Titel zwar nie selbst, habe aber einem Kindheitsfreund stundenlang dabei zugeschaut. Nun darf ich endlich selbst Hand anlegen. Geil!

Datum: 14. Januar 2027

Erscheint für: Nintendo Switch und Switch 2, PS4 und PS5, Xbox Series, PC, Mac

«Control Resonant»

Nur noch wenige Tage, dann erscheint «Control Resonant». Beim Nachfolger des Third-Person-Shooters von 2019 schlüpfst du nicht in die Rolle von Jesse Faden, sondern in die von ihrem Bruder Dylan. Im Was-bisher-geschah-Trailer kannst du die Ereignisse des ersten Teils nochmal nachschauen.

Und hier noch der Launch-Trailer:

Datum: 24. September 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series, PC, Mac

«Ace Combat 8: Wings of Theve»

Bald hebst du wieder ab. Der achte Ableger von «Ace Combat» hat Kollege Phil in seiner Preview begeistert. Vor allem die Wolken haben es ihm angetan. Bevor’s losgeht, stimmt dich Bandai Namco mit einem Trailer auf die Geschichte ein. Der kommt mit einer Extraportion Pathos.

Datum: 2. Oktober 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series, PC

«Silent Hill: Townfall»

Und gleich noch ein Titel, der kurz vor der Veröffentlichung steht. Im neuesten Ableger der Horror-Serie spielst du zur Abwechslung in der Egoperspektive. Du übernimmst die Rolle von Simon Ordell, der dem Albtraum der Inselstadt St. Amelia zu entfliehen versucht. Im Trailer werden die PS5-exklusiven Features wie 3D-Audio oder adaptive Trigger vorgestellt, von denen Kollege Domi nicht genug bekommen kann.

Datum: 24. September 2026

Erscheint für: PS5, PC

«Kingmakers»

Fünf Tage vor dem geplanten Early-Access-Release wurde «Kingmakers» 2025 auf unbestimmte Zeit verschoben. Jetzt melden sich die Entwickler von Redemption Road Games mit einem Deep Dive zum Gameplay zurück. Sieht cool aus, ich wollte schon immer mal mit einem Panzer mittelalterliche Richter platt machen.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PC

«Final Fantasy Resonance»

Geil, geil, geil. Ein neuer Trailer für das erste rundenbasierte «Final Fantasy» seit langem. Dabei hat mich Square Enix doch gerade erst mit einer enorm langen Demo beglückt. Wenn du nur ein Quäntchen für die JPRG-Serie und den HD-2D-Stil übrig hast, musst du dir das Spiel anschauen. Das Ding wird ein Hit und ist der Zenit des Stils.

Datum: 22. Oktober 2026

Erscheint für:__ PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Kemuri»

Ein weiteres Spiel aus der Kategorie «WTF?». Entwickler Unseen beschreibt das Spiel folgendermassen: «Kemuri ist ein Actionspiel rund um Yokai Besessenheit, das in der chaotischen Welt von Kemuri City spielt, wo Leben und Tod koexistieren. Ihr werdet euch dem Paranormalen stellen, während ihr eine riesige vertikale Stadt erkundet, über Dächer, durch dunkle Gassen und verborgene Ruinen streift, und zwar allein oder im Online Koop mit bis zu zwei weiteren Spielern.» Klingt cool und der Trailer sieht herrlich aus.

Datum: irgendwann 2027 Erscheint für:__ PS5, PC

«Wo Long 2: Wings of Ember»

Der Nachfolger der düsteren Drei-Königreiche-Reihe hat einen Starttermin. Nebenbei steht eine kostenlose Alpha-Demo bereit, die bis zum 30. September 2026 spielbar ist. Sie enthält einen Teil der Changban-Etappe, ein noch in Arbeit befindliches Charaktererstellungssystem sowie den Online-Multiplayer-Part.

Datum: 4. März 2027 Erscheint für:__ PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Physint» Eine Woche nachdem die Trennung von Kojima Productions und Playstation bekannt wurde, gibt Hideo Kojima selbst ein Update zu seinen Projekten. Er zeigt etwa, wer den Hauptcharakter im kommenden Spionagespiel mimen wird: Bill Skarsgaard.

Datum: unbekannt Erscheint für:__ noch nicht definitiv bekannt, aber wohl Xbox Series, PC

«Bloodstained: The Scarlet Engagement» «Bloodstained: Ritual of the Night» von 2019 ist eines meiner Lieblings-Metroidvanias. 2027 kommt nun endlich der Nachfolger. Das 2,5D-Spiel ist als Prequel konzipiert. Es spielt im 16. Jahrhundert. Die dämonischen Bewohner des Ethereal Castle terrorisieren das Land und vernichten alle, die sich ihrer dunklen Macht widersetzen. Die letzte Hoffnung der Menschheit ist ein ungleiches Duo: Leonard, ein junger Lehrling der Schwarzen Wölfe, und Alexander, ein Ritter und der letzte Überlebende der Weissen Hirsche. Sie müssen zusammenarbeiten, um die Burg zu infiltrieren.

Datum: 2027 Erscheint für:__ PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

«Bloomwalker» «Bloomwalker» sieht so cozy-süss aus, dass Kollegin Michelle bestimmt Regenbogen aus den Augen schiessen. Das Crafting-Adventure spielt in der Welt von «Ni no Kuni». Du reist in einem fahrenden Haus durch die Gegend. Der Fokus liegt nicht auf Kämpfen, sondern auf dem Erkunden und Restaurieren der Welt.

Datum: unbekannt Erscheint für:__ PS5, Xbox Series, Switch 1 und 2, PC

Trailer zu neuen Inhalten bereits erschienener Games

Diese Spiele wurden bereits veröffentlicht, erhalten aber neue Inhalte.

«Cities: Skylines II»

Während «Miniopolis» erst angekündigt ist, erweitert «Cities: Skylines 2» seine Inhalte laufend. Nun kommt der zweite Expansion Pass. Dieser beinhaltet das Downtown-Market-Set und Park Adventures. Ersteres bietet einen lebhaften Treffpunkt mit Food Trucks und einer neuen, von Schottland inspirierten Karte. Letzteres fokussiert sich auf die individuelle Gestaltung verschiedener Aussenbereiche wie Parks, Zoos und Vergnügungsparks.

Datum: bereits erschienen

Erschienen für: PC

«Dragon’s Dogma 2»

Mit «Dark Arisen» verpasst Capcom seinem Action-Rollenspiel eine Erweiterung. In dieser erkundest du die verschneite Region Norgen. Dort erwarten dich zwölf Dungeon-Herausforderungen. Neue Waffen und Skills sind ebenfalls dabei.

Datum: Hauptspiel bereits erschienen; Erweiterung erscheint am 9. Oktober 2026

Erschienen für: PS5, Xbox Series, Switch 2, PC

Auf dem Titelbild von links oben nach rechts unten: «Miniopolis», «Kingmakers», «Terranigma», «Rescue Drone Simulator: Second Chance».

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