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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche (3.10. bis 10.10.)

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (3.10. bis 10.10.) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Call of Duty: Modern Warfare 4 (DMZ)», «March of Giants», «Runescape 4», «Kopernicus: Incremental Suffering».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

«March of Giants»

«League of Legends» mit einer Prise «Attack on Titan» und einer ordentlichen Portion RTS-Chaos. So würde ich die ersten Eindrücke vom Ankündigungstrailer zu «March of Giants» zusammenfassen. Auch als MOBA-Hater und RTS-Noob muss ich sagen: Sieht fucking episch aus.

Willst du selbst Hand anlegen? Ein Playtest läuft bis zum 18. Oktober auf Steam.

Zudem gibt's noch einen schönen Cinematic Trailer obendrauf:

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Runescape 4»

In einem hübschen Teaser-Trailer kündigt die Runescape Company an, dass sich «ein viertes MMO» in Entwicklung befindet. Auf der offiziellen Ankündigungsseite verraten die Entwickler weitere Details. Das Projekt wird mit einer nicht näher genannten Version der Unreal Engine umgesetzt. Es soll neben «Runescape», «Old School Runescape» und «Dragonwilds» als vierte «unabhängige Spielerfahrung» funktionieren. Bis zum Release musst du dich noch gedulden – das Studio schreibt: «Es dauert zwar noch ein paar Jahre, aber wir erzählen euch schon jetzt davon, weil wir das Spiel gemeinsam mit euch entwickeln wollen.»

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Aftergods»

Die Macher von «Tribes of Midgard» melden sich mit einem hübschen Ankündigungstrailer zu ihrem neuen Projekt zurück. Du bist ein Gott, der Ragnarök überlebt hat. Nach der Apokalypse errichtest du deinen Tempel, rekrutierst Anhänger und kämpfst in einer bunten Open World gegen mythische Monster. Alleine oder mit Freunden.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Ultropolis»

Ein Diorama-Spiel, das von Anime-Klassikern wie «Ghost in the Shell» und «Akira» inspiriert ist. Kein stressiges City-Management, nur chillige Vibes. Mir gefällt vor allem die Musik im Trailer.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Life in the Crater Lake»

Sieht aus wie «Endless Ocean», nur besser. Gut, in Anbetracht des miserablen Switch-Ablegers ist das auch nicht schwer.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Dead of Darkness 2»

Du willst ein Anime-«Resident Evil» in 2D? Kannst du haben. Sofern «Dead of Darkness 2» liefert, was der Trailer anteasert. Der Pixelart-Survival-Horror versetzt dich in die Rolle von Jun Takehara, die in einer amerikanischen Kleinstadt allerlei Grusel-Gesocks antrifft. Dazu gilt es, Puzzles zu knacken, Items platzsparend im Inventar zu verstauen und jedes Magazin so zu behandeln, als wäre es dein letztes. Weil: Meistens ist es das – ganz in der Tradition des Capcom-Vorbilds.

Datum: 23. Oktober

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

«The Escapists 3»

Du wolltest schon immer mal aus dem Gefängnis ausbrechen, willst dafür aber keine Straftat begehen? Wie wär's mit dem dritten Teil von «The Escapists»? Der knuffige Trailer verspricht noch mehr Freiheiten beim Planen deines grossen Ausbruchs.

Datum: 23. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Forza Horizon 6»

Na endlich! Microsofts Japan-Racer schafft den Sprung auf die PS5. Zur Feier gibt's einen Trailer. Simons Review zur PC-Version liest du hier nach:

Kritik «Forza Horizon 6» im Test: So fährt Japan! Simon Balissat 45 Likes 45 34 Kommentare 34

Datum: 26. Januar 2027

Erscheint für: PS5, bereits erhältlich für Xbox Series X/S, PC

«Nintendo Switch Sports Resort»

Nintendo zeigt, was dich auf der Ferieninsel Wuhu-Island alles erwartet. Ich freu mich auf den nostalgischen Ausflug.

Datum: 22. Oktober

Erscheint für: Switch 2

«Call of Duty: Modern Warfare 4»

Der Release des diesjährigen «Call of Duty»-Ablegers rückt immer näher. Activision gibt in einem Behind-the-Scenes-Video frische Einblicke in den DMZ-Extraction-Modus. Du begibst dich entweder alleine oder mit drei Mitspielern in eine Konfliktzone, in der es allerlei wertvolles militärisches Equipment zu stehlen gilt.

Zudem kündigt das Studio stolz an, wie es im neuen Release gegen nervige Wallhacks vorgehen will. Damit dich Cheater nicht mehr durch Wände hindurchsehen können, führt Activision «Server Culling» ein. Wie das genau funktioniert, siehst du im Anti-Cheat-Trailer:

Datum: 23. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«The Talos Principle 3»

Puzzle-Fans aufgepasst! Das kroatische Studio Croteam zeigt erste Gameplay-Szenen aus dem dritten und letzten Kapitel der philosophischen «The Talos Principle»-Saga.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, PC

«Among Us Story: On Guard»

Das Story-Spinoff zu «Among Us» verrät im neuen Trailer erstmals ein Releasedatum. Den visuellen Stil finde ich noch gewöhnungsbedürftig.

Datum: 17. Februar 2027

Erscheint für: Switch 2, PC, Mobile

«Lenin Street Geek Shop»

Mal ein etwas anderer Shop-Simulator. Du eröffnest den ersten Geek-Shop in einer verschneiten Stadt der Nullerjahre. Ich mag den visuellen Stil, der wunderschöne Pixelgrafiken mit Retro-3D-Ästhetik verbindet. Eine Demo ist ab sofort auf Steam verfügbar.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«VCR83»

Willst du heute nicht mehr schlafen? Dann schau dir den Trailer zu «VCR83» an. In dem Spiel beobachtest du paranormale Phänomene über Sicherheitskameras.

Datum: 2026

Erscheint für: PC

«Grave Seasons»

Dieses Spiel habe ich schon lange auf meiner Wishlist. Eine Cozy-Farming-Sim mit einem Twist: In dem idyllischen Dorf treibt ein Massenmörder sein Unwesen. Der Titel wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Im Trailer gibt's endlich ein neues Releasedatum.

Datum: 9. März 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Gundam Rogue Orbit»

Bandai Namcos Mech-Spiel meldet sich mit einem frischen Gameplay-Trailer zurück. Sieht geil aus. Das findet auch Kevin, der das Spiel bereits an der Gamescom anzocken konnte:

Hintergrund Angespielt: «Gundam Rogue Orbit» holt Serien-Neulinge ab – fordert sie aber kaum Kevin Hofer 4 Likes 4 1 Kommentar 1

Datum: 5. März 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Militsioner»

Lang ist's her, seit das schräge «Militsioner» 2020 erstmals auf Twitter vorgestellt wurde und viral ging. Ein riesiger Polizist beobachtet dich, während du aus einer surrealen Stadt fliehst. Sieht wie ein Fiebertraum aus. Möchtest du ihn selbst erleben? Auf Steam gibt's eine Demo.

Datum: ???

Erscheint für: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Kopernicus: Incremental Suffering»

WTF?!

Datum: 2027

Erscheint für: PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«The Finals»

Mit der neuen Season revolutionieren die Embark Studios das ohnehin schon exzellente Zerstörungssystem in «The Finals». Schüsse, Raketen und Explosionen zerstören Häuser, Wände und Brücken jetzt noch realistischer. Gebäudeteile werden nicht nur weggesprengt – sie verbiegen sich, brechen langsam auseinander und fliegen durch die Luft. Sieht beeindruckend aus!

Datum: 20. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Battlefield 6 Season 5 Las Vegas»

Apropos Zerstörung: «Battlefield 6». Die fünfte Season führt dich nach Las Vegas. Der Trailer zur neuen Map ist, wie immer, «Absolute Cinema».

Datum: 13. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dave the Diver x Subnautica»

Der tauchende David ist sich für kein Crossover zu schade. Bisher kollaborierte der pummelige Taucher unter anderem mit «Dredge», «Godzillla», «Balatro» und «Like a Dragon». Jetzt ist «Subnautica 2» dran. Der kostenlose DLC soll der letzte sein.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Zero Parades: Director's Cut»

Trotz hervorragender Kritiken scheint das Nachfolgespiel zu «Disco Elysium» kommerziell untergegangen zu sein. Um diesem Umstand entgegenzuwirken, veröffentlicht Studio Zaum ein kostenloses «Director's Cut»-Update mit neuen Inhalten und Verbesserungen. Kevins Kritik zum Spiel liest du hier:

Kritik «Zero Parades: For Dead Spies» im Test: fesselnde Welt, blasse Spionin Kevin Hofer 14 Likes 14 3 Kommentare 3

Erscheint für: PS5 (3. November), PC (ab sofort)

«Riders Republic: Season 20»

Bitte was? «Riders Republic» gibt's noch? Und das Game startet in die mittlerweile zwanzigste (!) Season? Verrückt, wie viele Nischen es in der modernen Gaming-Landschaft gibt, von denen ich nichts mitbekomme. Gibt's in unserer Community «Riders Republic»-Spieler? Meldet euch in den Kommentaren!

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Call of Duty: Modern Warfare 4 (DMZ)», «March of Giants», «Runescape 4», «Kopernicus: Incremental Suffering».

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