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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (21.03. bis 28.03.) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Stranger Than Heaven», «Escape by Spoon», «Project Motor Racing: Update 2.0».

Schau dir deinen Backlog an. Brauchst du wirklich neue Games? Du hast doch schon viel zu viele Titel, die du irgendwann im Sale gekauft und nie gestartet hast.

Und trotzdem klickst du auf diesen Beitrag. «Nur schnell reinschauen», sagst du dir, obwohl du weisst, dass deine Wishlist wachsen wird. Mach dir nichts draus. Es ist okay. Entspann dich, scrolle durch die besten Trailer und Ankündigungen der Woche und lass dich inspirieren. Dein Backlog kann warten.

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Alien Deathstorm» – was für ein Name

Du erkundest eine verwüstete Kolonie, die von einem verheerenden Megasturm heimgesucht und von blutrünstigen Aliens überrannt wurde. Entwickelt wird der Titel von Rebellion («Sniper Elite», «Atomfall»).

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Serious Sam: Shatterverse» – Roguelite Ballerei

Der ernste Sam ist zurück – in mehreren Ausführungen. Bis zu fünf Sams schliessen sich in diesem Roguelite-Shooter zusammen, um die Welt zu retten. Entwickelt wird das Spinoff von Behaviour Interactive («Dead by Daylight») und nicht vom kroatischen Entwicklerstudio Croteam.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Artificial Detective» – Robo-Sherlock

Du schlüpfst in die Rolle eines Roboter-Detektivs in einer Stadt, die von abtrünnigen Maschinen beherrscht wird. Die Menschheit ist schon lange verschwunden. Die Spielwelt ist vom Neo-Noir-Stil, Retro-Futurismus und diversen Animes inspiriert. Sieht erfrischend anders aus.

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hunter: The Reckoning – Deathwish» – Bluuuuut

Kennst du noch die «Hunter: The Reckoning»-Games aus den Nullerjahren? Dann kannst du dich auf einen neuen Ableger freuen, der im Sommer nächsten Jahres erscheinen soll. Die Spielreihe spielt im «World of Darkness»-Universum – also jener fiktiven Welt, in der auch «Vampire: The Masquerade» angesiedelt ist.

Datum: Sommer 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Minecraft Dungeons 2» – ab ins Verlies

Microsoft kündigt einen Nachfolger zum beliebten Action-RPG-Spinoff «Minecraft Dungeons» an. Viel verrät der Teaser nicht – das Game soll spielerisch aber direkt am Vorgänger anknüpfen.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Everquest Legends» – eine Legende kehrt zurück

Das MMORPG «Everquest», ursprünglich 1999 erschienen, kehrt in einer überarbeiteten Fassung zurück. Neu kannst du das gesamte Abenteuer auch alleine durchzocken. Visuell soll die Neuauflage nahe am Original sein. Das Gameplay und die Menüs wurden jedoch an «moderne Gaming-Standards» angepasst.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Moosa: Dirty Fate» – der nächste Hit aus Südkorea?

Ein düsteres Actionspiel, inspiriert von koreanischer Geschichte und Mythen. Das Entwicklerstudio verspricht «brutalen Schwertkampf» und «atmosphärisches Storytelling in einer Welt, in der Mythos und Geschichte aufeinandertreffen.»

Datum: 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Hoarder» – surrealer Horror

Dieses Horrorspiel beginnt als Cleaning Simulator, bei dem du eine Messiewohnung säubern musst. Und plötzlich wachst du in einem verfluchten U-Boot auf. Hä? Was, wie, wo? Keine Ahnung, aber der Trailer macht Lust auf mehr.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Arbiter 131» – Sci-Fi-Strategie

Du kommandierst eine Spezialeinheit der Polizei und sorgst in einer futuristischen Cyberpunk-Stadt für Recht und Ordnung. Oftmals auch Chaos, denn die Umgebung ist zerstörbar.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Lost & Found» – alles in einem

Was für ein cooler Artstyle. «Lost & Found» vereint scheinbar inkompatible Stilrichtungen zu einem kohärenten Gesamtbild. Handgezeichnete 2D-Charaktere, pixelige Retro-Figuren und surreal anmutende PNG-Fische laufen in dieser bizarren Welt umher. Deine Aufgabe ist es, verlorene Gegenstände zu finden. Das Adventure-Mistery-Game wird von einem philippinischen Solo-Dev entwickelt.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Escape by Spoon» – Prison Break

Du musst aus einem Gefängnis fliehen. Mit einem Löffel. Viel Glück. Der Trailer besticht durch eine Optik, die an Cartoons aus den Dreissigerjahren erinnert. Es ist nicht das einzige Spiel in dieser Liste, das sich von alten Animationsklassikern inspirieren lässt.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Pokémon Champions» – eine Revolution (?)

Der Battle-Simulator «Pokémon Champions» könnte die «Pokémon»-Welt revolutionieren. Der neue Trailer gibt einen Überblick zu den Funktionen und Spielmodi.

Ich habe das Free-to-Play-Spiel an den europäischen «Pokémon»-Meisterschaften in London angetestet und mit Producer und Development Director Masaaki Hoshino gesprochen. Wieso das Game so wichtig ist, erfährst du in diesem Beitrag:

Hintergrund Vorschau: «Pokémon Champions» ist eine Revolution von Domagoj Belancic

Datum: 8. April

Erscheint für: Switch, Switch 2, später auch iOS und Android

«Stranger Than Heaven» – wow

Eines meiner meisterwarteten Games 2026 – falls es denn tatsächlich dieses Jahr kommt. Das Game wird vom «Yakuza»- und «Like a Dragon»-Studio Ryu Ga Gotoku entwickelt. Der neue Trailer verrät spannende Details. Das Game spielt in insgesamt fünf Städten in fünf verschiedenen Zeitperioden: 1915, 1929, 1943, 1951 und 1965. Eine Location sollte «Yakuza»-Fans bekannt vorkommen: Kamurocho (yaaay!). Das Game sieht um einiges ambitionierter aus, als alles, was das Studio bisher produziert hat. Es ist auch der erste Titel, der nicht für Last-Gen-Konsolen erscheint. Ah und Snoop Dogg ist im Trailer. Geil.

Mehr Infos soll es am 6. Mai geben.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Expanse: Osiris Reborn» – neue Eindrücke zur Sci-Fi-Adaption

Ich habe «The Expanse» nie gesehen. Deshalb solltest du auch nicht allzu viel auf meine Eindrücke zum neuen Trailer geben. Ich finde: Kann man machen, sieht nach einer epischen Sci-Fi-Geschichte aus. Viel wichtiger ist es, was die Fans denken. Und die scheinen sehr zufrieden zu sein – zumindest, wenn man sich die Kommentare unter dem Video durchliest. Bereits am 22. April startet eine Closed Beta.

Datum: Anfang 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Raw Components Racing» – Rasen in der Zukunft

Ein Rennspiel mit futuristischem Sci-Fi-Setting. Die Fahrzeuge sind modular aufgebaut, sodass du dir deinen perfekten Boliden zusammenbauen kannst. Mehr noch – du bist dein Auto. Dank moderner Technologie verschmilzt dein Bewusstsein mit der verbauten Technologie.

Datum: ???

Erscheint für: ???

«Scenic» – Escape & Chill

Ein beruhigendes Escape-Room-Spiel in herrlicher Pixel-Optik. Du klickst dich durch verschiedene, wunderschöne Szenarien (die ich allesamt gerne als Wallpaper herunterladen möchte) und löst kleine Rätsel. Ein Game zum Meditieren.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Kalit» – Cartoon-Survival

Und da ist es, das versprochene zweite Dreissiger-Cartoonoptik-Spiel. «Kalit» ist ein Open-World-Survival-Game. Du sammelst Ressourcen, fängst wilde Kreaturen und bastelst Unterkünfte sowie Fortbewegungsmittel. Eine Demo ist auf Steam erhältlich.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl» – zurück in die Zone

Die erste grosse Erweiterung für den atmosphärischen Shooter. Das ukrainische Studio GSC Game World schreibt: «Erkunde das Tschernobyl-Kernkraftwerk und die Regionen des Eisernen Waldes, stelle dich neuen Gefahren, teste neue Waffen und enthülle Geheimnisse, die der Menschheit bisher verborgen blieben.» Der DLC soll «Dutzende Stunden Spielzeit» bieten.

Datum: Sommer 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dying Light: The Beast Restored Land Edition» – Version 2.0?

«Dying Light: The Beast» erhält ein so grundlegendes Update, dass Entwicklerstudio Techland gleich von einer «neuen Edition» spricht. Die grösste Neuerung: Weder Gegner noch Loot respawnen. Wenn du alle Zombies in einem Gebiet tötest, wird die Map in ihren Zustand vor der Apokalypse zurückversetzt. Cool: Das Update ist gratis, wenn du das Hauptspiel schon besitzt.

In meiner letztjährigen Kritik war ich vom brutalen (!) Zombie-Action-Kracher nicht so überzeugt:

Kritik «Dying Light: The Beast»: Exzellente Zombie-Action mit technischen Schwächen von Domagoj Belancic

Datum: 26. März

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Apex Legends: Aftershock Event» – weiter geht's!

Und schon steht das nächste «Apex Legends»-Event an. Ich bin schon längst nicht mehr im Loop – mein letztes Match ist bereits mehrere Jahre her. Aber das, was ich im Trailer sehe, gefällt mir. Sollte ich wieder eine Runde wagen?

Datum: 31. März

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Project Motor Racing: Update 2.0» – reicht das?

Das grosse Update soll viele Kritikpunkte an der Racing-Sim verbessern. Die UI wurde überarbeitet, das Physiksystem soll realistischer sein, die Steuerung wurde für mehrere Autoklassen angepasst. Zudem hat der Karrieremodus ein Facelift erhalten.

Ob das reicht, um das Spiel zu retten? Zum Launch wurde «Project Motor Racing» von vielen Fans des Genres scharf kritisiert. Unter anderem auch von unserem Experten Simon, der in seinem Anspielbericht warnt: «Aktuell solltest du die Finger definitiv davon lassen.»

Meinung «Project Motor Racing» ist aktuell ein Desaster von Simon Balissat

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Call of Duty: Warzone & Black Ops 7 Season 3» – das Ballern geht weiter

Hurra, eine neue «Call of Duty»-Season ist da. Im «Black Ops 7»-Multiplayer unter anderem mit neuen Maps, neuen Zombies-Maps, überarbeiteten Maps, neuen Spielmodi und neuen Waffen. Auch in «Warzone» gibt es Änderungen mit Anpassungen auf der Map, neuen Spielmodi und zahlreichen Balancing-Fixes.

Falls dir die Musik im Trailer gefällt: Die stammt von JVB, einem verdammt guten Hip-Hop-Duo aus den USA. Der Track heisst «Hooligang». Unbedingt reinhören.

Datum: 2. April

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

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