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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (28.03. bis 04.04.) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Tour de France 2026», «Mortal Shell 2», «Rogue Stradale».

Die Redaktion war diese Woche nicht auf der Suche nach Ostereiern, sondern nach den besten und wichtigsten Game-Trailern. Wie immer haben wir für dich die Perlen aus der Flut an Ankündigungen und Updates sorgfältig ausgewählt.

Deshalb: Mach mal Pause von der Ostereiersuche, leg den Schokohasen weg und lass dich inspirieren. Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Tour de France 2026» und «Pro Cycling Manager 26»

Jährlich grüsst das Radsport-Murmeltier. Publisher Nacon und Entwickler Cyanide Studio kündigen im Trailer gleich zwei Games auf einen Schlag an. «Tour de France 2026» erscheint für Konsolen und PC. Die grösste Neuerung ist der Wechsel auf die Unreal Engine 5 und der Einsatz von dynamischen Wettereffekten, die dir das Leben auf der Rennstrecke schwer machen.

«Pro Cycling Manager 26» erscheint nur für PC und bietet lediglich kleinere Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr. Im unten eingebetteten Beitrag siehst du, was unser Redaktionsradler Kim zur letztjährigen Simulation meint:

Kritik Taktik, Timing, Triumph: Wie ich Marc Hirschi zum Tour-de-France-Etappensieg verhalf von Kim Muntinga

Datum: 4. Juni

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«He Who Watches» – übel

Du rätselst dich mit Pfeil und Bogen durch ein Labyrinth. Der überraschende Twist: Du kannst die Schwerkraft jederzeit verändern. So läufst du plötzlich an Wänden oder Decken entlang, um Rätsel zu lösen. Erinnert ein bisschen an «Zelda»-Dungeons. Eine herrlich kreative Idee für ein Spiel – auch wenn mir schon beim Trailer mit all den Richtungswechseln etwas übel wird.

Datum: 2026

Erscheint für: PC

«Rogue Stradale» – Rasen in Comicwelten

Ich weiss nicht, wieso, aber der Ankündigungstrailer zu «Rogue Stradale» fasziniert mich. Während andere Racing-Games auf realistische Grafiken und Physik setzen, geht der Indie-Titel bewusst in die entgegengesetzte Richtung. Eine bunte, minimalistische Comic-Grafik mit übertriebenem, ultraschnellem Arcade-Renngefühl. Das Video erinnert mich an alte Games aus den Nullerjahren – und das meine ich als Kompliment.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Box Room» – nutzlos, aber geil

Ein Spiel für deine Steam-Bibliothek. Du designst dein Gaming-Zimmer, dekorierst es mit Postern und Merch deiner Lieblingsspiele und stellst deine Spielesammlung aus. Irgendwie cool, wenn auch komplett nutzlos.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Echoes of Aincrad» – mehr zur Story

Der neueste Ableger der «Sword Art Online»-Reihe gibt vertiefte Einblicke in die Story. Du spielst einen Spieler, der ein Spiel spielt. Klingt komisch, ist aber so. Genauer gesagt ein VRMMORPG. Das Problem dabei: Stirbst du im Game, stirbst du im echten Leben. Ich liebe solche Meta-Geschichten.

Datum: 10. Juli

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Mortal Shell 2» – erstes Gameplay

Der Nachfolger des düsteren Action-RPGs «Mortal Shell» gibt im neuen Trailer erstmals Eindrücke in das knallharte Gameplay. Mein Highlight: das absolut unnötig dramatische, aber verdammt coole Fast-Travel-System bei Minute 7:50.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Zero Parades: For Dead Spies» – bald ist es soweit

«Zero Parades: For Dead Spies» ist das neue Game des Studios hinter «Disco Elysium» – oder das, was vom Studio noch übrig ist. Der Trailer verrät erstmals ein konkretes Releasedatum – wenn auch nur für PC. PS5-Spieler müssen sich noch ein bisschen gedulden.

Datum: 21. Mai

Erscheint für: PC, später auch PS5

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Arc Raiders: Flashpoint Update» – neues Extraction-Futter

Die Embark Studios versorgen die «Arc Raiders»-Fanbase regelmässig mit neuen Inhalten. Das «Flashpoint»-Update verspricht neue Inhalte, Waffen, Gegner und diverse Optimierungen. Der Trailer dazu lässt sich auch sehen.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Peak: Play It Your Way Update» – die Community hat gesprochen

Der Update-Trailer zu «Peak» zeigt, was sich die Community des absurden Kletter-Games wünscht: mehr Einstellungsmöglichkeiten. Neu kannst du deine Expeditionen genau so gestalten, wie du möchtest. Du möchtest keine ekligen Spinnen sehen? Deaktiviere sie. Du willst weniger Fall Damage? Kein Problem. Der Name des Updates, «Play It Your Way», ist nicht bloss ein leeres Versprechen.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PC

«PUBG: Battlegrounds – Unbound» – neuer Spielmodus mit neuen Spielmodi

Mit «Unbound» kündigt die PUBG Corporation einen neuen Spielmodus für den mittlerweile fast zehn Jahre alten Shooter an. In diesem Modus sollen weitere Modi stattfinden (hä?), die experimentellere Settings und Gameplay ermöglichen. Los geht es im April mit einer Alien-Invasion in Miramar. Im Mai folgt ein Modus mit Banküberfällen. Sieht alles irgendwie... konzeptlos aus?

Datum: April, Mai

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

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