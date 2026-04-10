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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (04.04. bis 11.04.) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Scourge of the Reptiles», «No Man's Sky: Xeno Arena», «Iron Front Express».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Alkahest» – Fantasy-Melee

Wuchtiger Nahkampf, atmosphärische Grafik, treibender Soundtrack. Der Ankündigungstrailer zu «Alkahest» macht Laune.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Don't Starve Elsewhere» – überlebe!

Die beliebte «Don't Starve»-Spielreihe meldet sich mit einem neuen Ableger zurück. Der Trailer lässt vermuten, dass Entwicklerstudio Klei Entertainment sich treu bleibt und das Gameplay-Konzept konsequent weiterzieht. Neu gibt es unter anderem vertikale designte Spielwelten sowie neue Biome mit eigenen Klimabedingungen.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Game of Thrones: Dragonfire» – «Do you guys not have phones?»

Ein neues «Game of Thrones»-Spiel? Yay! Aber freu dich nicht zu früh. Der cineastische Trailer sieht zwar schön aus, dahinter verbirgt sich aber ein Free-to-Play-Spiel für Android und iOS. Würg.

Datum: ???

Erscheint für: Android, iOS

«Ironfront Express» – Zug um Zug

Unsere Community liebt Züge (wieso eigentlich?), also gebe ich euch Züge. Der Ankündigungstrailer zu «Ironfront Express» überzeugt mit Humor, einem stimmigen Grafikstil und chaotischem Gameplay.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Code Rapid» – Mechs und Ballern

Mech-Games scheinen wieder in Mode zu sein. In den vergangenen Jahren wurden Fans von riesigen Robotern bereits mit einigen hochkarätigen Titeln verwöhnt («Armored Core», «Mech Warrior 5», «Super Robot Wars Y»). Der Ankündigungstrailer zu «Code Rapid» sieht ebenfalls vielversprechend aus – auch wenn die Spielwelt noch etwas karg wirkt.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Scourge of the Reptiles» – ja, das ist ein neues Game

Auch Retro-Ästhetik ist in der Gaming-Welt gerade sehr en vogue. «Scourge of the Reptiles» sieht mit seinen vorgerenderten Pseudo-3D-Modellen herrlich pixelig und retro aus. Bei dem Titel handelt es sich um ein taktisches Rollenspiel, das in einer Fantasywelt voller Magie und Dinosaurier spielt.

Datum: Q3 2026

Erscheint für: PC

«Intravenous 3» – Pixel-Stealth

Apropos Retro: «Intravenous 3» verspricht gemäss Trailer «Top-Down-Stealth-Action im klassischen NES-Stil». Naja, für einen NES-Titel sieht das Game definitiv zu gut aus. Ich kenne die beiden Vorgänger nicht, aber was ich da sehe, gefällt mir sehr.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Forza Horizon 6» – Prolog

Entwicklerstudio Playground Games zeigt im neuesten Trailer zu «Forza Horizon 6», was du im verrückten Prolog erleben wirst. Meine ersten Eindrücke zum Spiel liest du hier:

Hintergrund «Forza Horizon 6» Vorschau: das Racing-Highlight 2026? von Domagoj Belancic

Datum: 19. Mai

Erscheint für: Xbox Series X/S, PC – später auch für PS5

«Windrose» – eARRRRRRRRly Access

Piraten gehen immer. Oder? Ja, definitiv. Vor allem, wenn der Trailer mit so einem geilen Shanty-Soundtrack begleitet wird. «Windrose» ist ein PvE-Survival-Adventure, in dem du deine wildesten Piratenfantasien ausleben kannst. Und, Überraschung: Der Early Access startet schon bald. Sehr bald.

Datum: 14. April

Erscheint für: PC

«Castlevania: Belmont's Curse» – zum Geburtstag viel Blut

«Castlevania» ist zurück, juhui! Der neue Trailer gibt Einblicke ins Gameplay und verrät spannende Hintergrundinformationen vom Entwicklerteam. Der Titel erscheint noch dieses Jahr – zum 40. Geburtstag der Reihe.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«State of Decay 3» – ein Lebenszeichen der Undead Labs

Das Horror-Survival-Spiel «State of Decay 3» wurde ursprünglich 2020 angekündigt. Der neue Trailer kündigt einen Alpha Playtest an. Hier geht's zur Anmeldung. Wann das Game erscheinen soll, ist noch unklar.

Datum: ???

Erscheint für: Xbox Series X/S, PC

«Valor Mortis» – noch mehr Untote

Eine verrückte Prämisse: Du bist ein gefallener Soldat aus Napoleons Armee, der von den Toten aufersteht und gegen andere Untote kämpfen muss. Bitte was?! Das Game soll ein First-Person-Soulslike sein – der Trailer gibt einen ersten Einblick in das knallharte Gameplay. Oh Mon Dieu!

Datum: Ende 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«No Man's Sky: Xeno Arena» – «Pokémon» im Weltall

«No Man's Sky» ist ein Dauergast in der wöchentlichen Trailerübersicht. Das Entwicklerstudio Hello Games haut ununterbrochen krasse Updates heraus – und das noch kostenlos! Im neuen DLC gibt's rundenbasierte Kämpfe mit Aliens, die du zuvor gefangen hast. Also quasi «Pokémon» im Weltall.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Cyberpunk 2077» – neue Features auf der PS5 Pro

«Cyberpunk 2077» sieht mit einem kostenlosen Update für die PS5 Pro besser aus denn je (zumindest in der Konsolenwelt). CD Projekt Red verspricht Support für den KI-Upscaler PSSR, bessere Raytracing-Effekte und bis zu 90 Frames pro Sekunde. Saubere Arbeit!

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5 Pro

«Shinobi: Art of Vengeance – Sega Villains Stage DLC» – mehr Bösewichte

Segas wunderschönes 2D-Actionspiel wagt mit dem neuen DLC absurde Crossover. Bösewichte aus anderen Sega-Franchises tauchen plötzlich in der Welt von «Shinobi» auf. So unter anderem Eggman aus «Sonic» oder Majima aus «Yakuza». Öh ja, wieso nicht.

Kritik «Shinobi: Art of Vengeance»: Nostalgie trifft auf Ninja-Skills von Rainer Etzweiler

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Pillars of Eternity» – Zeit zum Überlegen

Obsidian spendiert dem elf Jahre alten RPG-Klassiker «Pillars of Eternity» einen neuen rundenbasierten Kampfmodus. Wieso? Weil sie es können.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PC

«Cairn: On the Trail» – noch mehr klettern

Das wunderschöne Kletterspiel «Cairn» erhält eine wunderschöne Erweiterung. Und das Beste daran: Sie ist kostenlos.

Datum: Sommer

Erscheint für: PS5, PC

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