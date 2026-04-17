Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Ratgeber
Das sind unsere Highlights der diesjährigen Gamescom
von Philipp Rüegg
Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (11.04. bis 18.04.) gesammelt.
Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Agefield High», «Metro 2039», «Anno 117: Pax Romana – Prophecies of Ash».
Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!
Diese Titel wurden neu angekündigt.
Das nächste Kapitel des Horror-Shooters kommt – und es sieht verdammt schön aus. Na ja, so «schön», wie dreckige, nuklear verseuchte, postapokalyptische Landschaften halt aussehen können (ich finds hübsch – aber ich mag auch den Geruch von Benzin).
Das ukrainische Entwicklerstudio 4A Games segnet uns gleich mit zwei Videos. Einem cineastischen Ankündigungstrailer sowie einem 15-minütigen Showcase. In diesem kommen die kreativen Köpfe hinter «Metro 2039» zu Wort und geben Einblicke in die Entwicklung.
Datum: (nuklearer) Winter 2026
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC
Ich bin ein simpler Mensch, mich kann man ganz einfach ködern. Versprüht ein Trailer «Twin Peaks»-Vibes, kommt er auf die Liste. Und mehr offensichtliche «Twin Peaks»-Inspiration als im Ankündigungsvideo zu «The Pines» geht fast nicht mehr. Durch die Nähe zu Lynchs Werken erinnert das Third-Person-Horrorspiel auch unweigerlich an «Alan Wake». Dem direkten Vergleich mit Remedys surrealem Gruselspektakel hält das Gezeigte noch nicht stand. Vorschnell urteilen will ich aber nicht, denn bis zum Release könnte es noch eine Weile gehen.
Datum: ???
Erscheint für: PC
Okay, streng genommen ist dieser Trailer zu «DragonSword: Awakening» keine Neuankündigung. Denn «DragonSword» wurde bereits als Gacha-Game à la «Genshin Impact» und «Wuthering Waves» vorgestellt. Nach einem Ehestreit zwischen dem Publisher Webzen und dem Studio Hound 13, wurde das Game komplett überarbeitet. Kein Free-to-Play, kein Gacha-Gugus, kein Druck vom Publisher – das Studio will das Rollenspiel selbst veröffentlichen. Ich wünsche viel Glück und hoffe, dass die Transformation gelingt.
Datum: Juli
Erscheint für: PC
Kletterspiele sind im Trend. «Ascenders: Beyond the Peak» verfolgt jedoch einen anderen Ansatz als «Cairn» oder «Jusant». Dieses Roguelite-Abenteuer spielst du rundenbasiert. Dadurch fühlt sich das Game mehr wie ein Puzzlespiel an. Cooler Trailer, cooles Konzept!
Datum: Drittes Quartal 2026
Erscheint für: PC
Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.
Eines meiner meist erwarteten Spiele 2026 gewährt einen weiteren Blick hinter die Kulissen. Diverse Entwickler erklären, mit welchen Neuerungen Fans rechnen können. Ich kann's kaum erwarten, mich wieder ins virtuelle Cockpit zu setzen.
Datum: 2026
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC
Sieht ein bisschen aus wie «Bully», bei Temu bestellt. Das Prinzip gefällt mir, aber die Charakterdesigns und Animationen lassen mich an der Qualität des Open-World-Schulabenteuers zweifeln.
Datum: Sommer 2026
Erscheint für: PC
Das ultraschnelle Actionspiel «Phantom Blade Zero» gewährt einen neuen Einblick in den Entwicklungsprozess. Für das Kampfsystem hat sich das Studio von echten chinesischen Kampfstilen inspirieren lassen – und diese per Motion Capture aufgenommen.
Ich habe das Game an der Gamescom gespielt und war begeistert. Meine Eindrücke liest du in diesem Highlight-Artikel:
Datum: 9. September
Erscheint für: PS5, PC
Ich lieb's wenn Games scheinbar inkompatible Stilrichtungen und Genres miteinander verschmelzen lassen. So auch «Sol Shogunate» – der wohl ersten «Samurai Space-Opera» ever. Ein feudales japanisches Setting mit Samurai im Weltraum? Ich will mir diese geniale Mischung jetzt sofort intravenös geben. Leider muss ich mich noch ein bisschen gedulden, denn ein Release-Datum gibt's noch nicht.
Datum: ???
Erscheint für: PS5, PC
Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.
Ubisofts Aufbauspiel im alten Rom erhält seine erste grosse Erweiterung. In «Prophecies of Ash» musst du eine Stadt auf einer Vulkaninsel bauen. «What could possibly go wrong?» fragt der Erzähler im Trailer. Nun, ich kann mir da einige Szenarien vorstellen.
Unsere Review zum Hauptspiel findest du hier:
Datum: 23. April
Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC
Vor dem Battle-Royale-Wahnsinn war «Fortnite» ein kostenpflichtiger PvE-Shooter. Jetzt bekommt der in Vergessenheit geratene Originalspielmodus «Save the World» eine zweite Chance als Free-to-Play-Variante.
Datum: ab sofort
Erscheint für: alle erdenklichen Plattformen, die es gibt
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