News & Trends 20 5

Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (25.04. bis 03.05.) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «The Blood of Dawnwalker», «Microsoft Flight Simulator 2024», «Steam to Electric».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Alien Isolation Sequel» – lang ist's her

Manchmal reichen nur 25 Sekunden dunkle Footage, um sich einen Platz auf dieser Liste zu erkämpfen. Mit einem nichtssagenden Teaser kündigt das Studio Creative Assembly einen Nachfolger zu «Alien Isolation» an. Alleine die Info, dass das Game existiert, sollte für «Alien»-Fans aber mehr als genug sein. Der Erstling erschien 2014 und gilt auch heute noch als bestes «Alien»-Spiel überhaupt.

Datum: ???

Erscheint für: ???

«Shot One Fighters» – Prügeln mit Roguelite-Struktur

Nach dem Ankündigungstrailer habe ich mich sofort in «Shot One Fighters» verliebt. Die bunte Grafik, die skurrilen Charaktere, die Musik... das sieht alles so toll aus. Auch das Spielprinzip packt mich. «Shot One Fighters» ist ein Singleplayer-Prügelspiel, verpackt in einer Roguelite-Struktur. Mit jedem Run schaltest du neue Moves, Combos und defensive Fähigkeiten frei. Dank der simplen Steuerung soll das Game trotz spielerischer Tiefe auch für Anfänger geeignet sein. Gefällt dir, was du siehst, kannst du das Game bei Kickstarter unterstützen.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Midnight Watcher: Village» – Sicherheit geht vor

Der Trailer erinnert mich ein wenig an «Firewatch» – nur viel, viel gruseliger. Du übernimmst die Rolle eines «Midnight Watchers», der in einem verlassenen sibirischen Dorf stationiert ist. Statt eines gemütlichen Jobs als Sicherheitsbeauftragter erwarten dich höllische Nächte, die du irgendwie überleben musst.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Beware of the Cartographer!» – Google Maps DIY

Du spielst einen Kartografen, der im Zeitalter der Aufklärung ein geheimnisvolles Land erforscht, das sich zwischen zwei verfeindeten Königreichen befindet. Nebenbei lernst du die Einheimischen kennen und versuchst, ihren Wünschen nachzugehen. Der Trailer zum Point-and-Click-Adventure überzeugt vor allem durch seinen süssen Grafikstil.

Datum: 2027

Erscheint für: PC

«Steam to Electric» – verrückt

Galaxy Grove, das Studio hinter «Station to Station» und «Town to City», meldet sich mit einem neuen voxelbasierten Sim-Game zurück. Bei «Steam to Electric» handelt es sich um eine Tycoon-Eisenbahn-Simulation, in der du ein effizientes Schienennetz aufbaust, Passagiere transportierst und den Übergang von Dampf- zu Elektrozügen meisterst. Besonders spannend sind die absurden Züge, die im Trailer vorkommen. Der verrückte Raketenzug oder die Propeller-Monorail sind nicht frei erfunden, sondern basieren auf echten historischen Maschinen.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«The Blood of Dawnwalker» – endlich ein Releasedatum

Eines meiner meist erwarteten Games des Jahres meldet sich mit einem einstündigen Showcase zurück.

Das Wichtigste zuerst: Endlich gibt's ein Releasedatum. Am 3. September ist es so weit. Zudem geben die Entwicklerinnen und Entwickler spannende Einblicke in die Entwicklung des Action-Rollenspiels. Du erfährst mehr über das Open-World-Design im mittelalterlichen Vampir-Europa, wichtige Story-Elemente, Gameplay-Mechaniken und den Motion-Capture-Prozess. Reinschauen lohnt sich!

Keine Zeit für den langen Showcase? In diesem Video siehst du den Gameplay-Deepdive zur offenen Spielwelt.

Zwei Aspekte machen das Erforschen der Open World einzigartig: In der Nacht erhält der Protagonist Coen Vampir-Superkräfte, die er im Kampf und in der Fortbewegung nutzen kann. So läuft er locker Wände hinauf oder verwandelt sich in einen Wolf, um schneller voranzukommen. Ebenfalls speziell: Das Game hat einen Countdown. Coen muss seine Familie innert 30 Tagen retten – wichtige Quests und einige andere wichtige Aktionen lassen die Zeit vergehen. Ewig herumtrödeln geht also nicht.

Im Story-Trailer siehst du, wieso Coen seine Familie retten muss und was es mit den machthungrigen und blutrünstigen Vampiren auf sich hat:

Was dich in der schicken Collector's Edition erwartet, siehst du in dieser Übersicht:

Unsere ersten Eindrücke von der letztjährigen Gamescom findest du in diesem Beitrag:

Hintergrund «The Blood of the Dawnwalker» in der Vorschau: kein blutleerer «The Witcher»-Klon von Philipp Rüegg

Datum: 3. September

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Star Wars: Galactic Racer» – Now THIS is podracing

Auch der «Star Wars»-Racer verrät im neuen Trailer ein Releasedatum. Abgesehen von ein paar exklusiven Inhalten der Deluxe-Version gibt's im Video nichts Neues zu sehen. Der Titel sieht nach wie vor super aus. Auch wenn ich «Star Wars» als Franchise mittlerweile aufgegeben habe (zu viele mittelmässige bis schlechte Serien und Filme), werde ich dem Rennspiel eine Chance geben. Schon alleine aus nostalgischen Gründen.

Datum: 6. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«ShatterRush» – na gut, dann mach ich's halt selbst

Respawns «Titanfall»-Games gelten unter Shooter-Fans immer noch als zwei der besten Genrevertreter überhaupt. Ein neues Spiel scheint jedoch unwahrscheinlich. Wenn Publisher EA keinen Bock hat, müssen halt Indies wie die Tetra Studios einspringen. «ShatterRush» erinnert mit seiner dynamischen Parkour-Fortbewegung und den riesigen Mechs sehr an Respawns legendäre Shooter. Ab sofort kannst du dich für eine kostenlose Pre-Alpha-Testphase registrieren.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Heavy Metal Death Can» – Resident U-Boot

Oldschool «Resident Evil»-Survival-Horror auf einem U-Boot? Hell yes! Der Heavy-Metal-Soundtrack verleiht dem Trailer zudem eine ganz eigene Note.

Datum: 28. Mai

Erscheint für: PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Microsoft Flight Simulator 2024: PS VR2 Update» – mittendrin statt nur dabei

Ab sofort können auch Playstation-Fans die virtuellen Lüfte im VR-Modus unsicher machen. Mit dem kostenlosen Update fliegst du in 125 verschiedenen Flugzeugen aus der Ego-Perspektive.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5

«Final Fantasy XIV: Evercold» – das nächste Kapitel, auch für unterwegs

Square Enix kündigt die sechste grosse Erweiterung des MMORPGs «Final Fantasy XIV» an. Das Update bringt ziemlich viel mit sich. Unter anderem: neue Regionen, Dungeons und Städte, neue Jobs, neue Verbündete und ein überarbeitetes Kampfsystem.

Zudem verrät der Publisher, dass ab August auch eine Switch-2-Version des Spiels erscheint. Jedoch mit einem grossen Haken: Du kannst das Game nicht mit einem bestehenden Abo (Playstation, Xbox oder PC) spielen, sondern musst ein zusätzliches Abo lösen. Schuld daran sind Nintendos strikte Vorgaben.

Ebenfalls angekündigt wurde ein Crossover mit dem Anime «Neon Genesis Evangelion». Es handelt sich um eine Allianz-Raid-Serie für 24 Spieler, die im Rahmen des «Evercold»-Updates erscheinen soll.

Datum: Januar 2027

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«PowerWash Simulator 2: Star Wars Pack» – möge der Hochdruckreiniger mit dir sein

Und nochmal «Star Wars». Dieses Mal als Crossover-DLC in «Powerwash Simulator 2». Wenn du schon immer mal einen X-Wing mit einem Hochdruckreiniger säubern wolltest, geht mit diesem kostenpflichtigen Update ein Traum in Erfüllung.

Datum: Sommer 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Arc Raiders: Riven Tides Update» – nicht so gut?

Mit dem grossen «Riven Tides»-Update bekommt der Extraction-Shooter «Arc Raiders» eines seiner bisher grössten Updates spendiert – inklusive neuer Map. Der cineastische Trailer ist grossartig, die Steam-Bewertungen nach der Veröffentlichung des Updates weniger. Die Community ärgert sich über zahlreiche Balancing-Anpassungen, die für Frust sorgen. Der Popularität des Titels scheint das jedoch nicht zu schaden.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

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