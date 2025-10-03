News & Trends 6 0

Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche im Überblick

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (26.9. bis 3.10.) aus der Gaming-Welt gesammelt.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Kaiju Cleanup», «Outward 2», «Join Us».

Nach der rappelvollen letzten Woche ging es in den vergangenen sieben Tagen in der Gaming-Welt etwas ruhiger zu. Die Tokyo Game Show ist durch, genauso wie die grossen Live-Events von Playstation, Kojima und Co. Trotzdem hat die Redaktion wieder einige spannende Trailer sorgfältig herausgesucht und für dich vorbereitet.

Nachfolgend findest du alle wichtigen Trailer, Neuankündigungen und Highlights zusammengefasst.

Neuankündigungen

Diese Games wurden in der vergangenen Woche neu angekündigt:

«Parasite Mutant» – dann machen wir's halt selber

Kennst du noch «Parasite Eve»? Eine Action-RPG-Horror-Spielreihe für die Playstation, veröffentlicht von Squaresoft (heute: Square Enix). Das letzte Game erschien 2010 für die PSP. Es ist eine dieser Reihen, die wohl für immer eingeschlafen ist und kein Comeback mehr feiern wird.

«Wenn Square nicht will, dann machen wir's halt selber» muss sich das chinesische Entwicklerstudio IceSitruuna gedacht haben. «Parasite Mutant» ist offensichtlich von Squares Kultklassiker inspiriert – und das nicht nur bei der Namensgebung. Dich erwartet eine Sci-Fi-Horror-Geschichte mit taktischem Action-Gameplay und Anime-Ästhetik.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, PC

«Join Us» – werde zum Sektenführer

Du wolltest schon immer mal der Anführer einer mörderischen Sekte sein? In «Join Us» kannst du deine kranke Fantasie ausleben. Bei dem Titel handelt es sich um ein Open-World-Survival-RPG, das du mit bis zu drei anderen religiösen Fanatikern zockst. Sieht herrlich abgedreht aus.

Datum: 2026

Erscheint für: PC

«Task Time» – totales Chaos

Ein Spiel, das den chaotischen Geist japanischer Gameshows einfängt. Bis zu acht Teilnehmende spielen skurrile Minigames, die in jeder Runde mit kleinen Variationen überraschen. Das Studio besteht unter anderem aus ehemaligen «Fall Guys»- und «Gang Beasts»-Entwicklern.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Brokenlore: Don't Lie» – ekliger Horror

Ein Spinoff zu einem Game ankündigen, das erst vor ein paar Monaten erschienen ist? Für Entwicklerstudio Serafini Productions gar kein Problem. Die japanischen Horror-Experten veröffentlichten erst im Mai «Brokenlore: Don't Watch» und nun folgt schon der nächste Titel «Brokenlore: Don't Lie».

Du spielst eine junge «Hikikomori» – so werden Menschen in Japan bezeichnet, die aus psychischen Gründen ihre Wohnung nicht verlassen wollen oder können. Die Protagonistin verfällt in den eigenen vier Wänden langsam dem Wahnsinn und kann nicht mehr zwischen Realität und Wahnvorstellungen unterscheiden. Der Trailer sieht absolut eklig und furchterregend aus.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Kaiju Cleanup» – ein Knochenjob

In diesem Spiel räumst du nach Angriffen von riesigen Kaijus auf. Du weisst schon, diese riesigen, japanischen Monster, die ganze Städte in Schutt und Asche legen. Deine Aufgabe ist es, die Leichen der Biester fachgerecht zu entsorgen.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Thief VR: Legacy of Shadow» – der Titel sagt schon alles: «Thief» in VR

Die VR-Neuauflage des Stealth-Klassikers wurde im Juni erstmals vorgestellt – nun gibt es ein erstes Gameplay zum Schleichspiel. Das Studio hinter dem Projekt lässt aufhorchen – es handelt sich um Vertigo Games, das für die hervorragenden VR-Titel «Metro Awakening» und «Arizona Sunshine» verantwortlich ist.

Datum: 2025

Erscheint für: PS5, PC

«Threads of Time» – 2DHD-Rollenspiel mit Zeitreisen

In diesem wunderschönen JRPG reist du durch die Zeit. Dich erwarten also nicht nur klassische Fantasy-Welten, sondern auch futuristische Sci-Fi-Settings. Der 2DHD-Stil überzeugt mit detaillierten Welten und liebevoll animierten Sprites.

Datum: 2025

Erscheint für: Xbox Series X/S, PC

«Farmbotic» – Achtung, neuer Name

Dieses «Cozy Game» ist eine Mischung aus Farmsimulator und Automationsspiel. Der Trailer gibt neue Einblicke in das Gameplay und kündigt sogleich eine Namensänderung an. Das Spiel der «House Flipper»-Macher hiess bis anhin «Farmatic», neu hört es auf den Namen «Farmbotic». Wieso? Anscheinend tönt es einfach besser.

Datum: 2026

Erscheint für: PC

«Outward 2» – grobes Releasedatum

Der Nachfolger des Survival-RPGs «Outward» gibt im neuen Trailer vertiefte Gameplay-Eindrücke und verrät ein grobes Releasedatum. Du spielst einen gewöhnlichen Abenteurer ohne übermenschliche Superkräfte, der in einer erbarmungslosen Fantasy-Welt überleben muss.

Datum: Sommer 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Call of Duty: Black Ops 7» – die Beta startet

Activisions Shooter meldet sich mit einem neuen Trailer zurück, der sogleich auch den Start der Beta-Phase einläutet. Wenn du das Game vorbestellt hast, kannst du an der Early-Access-Beta vom 2. bis 5. Oktober teilnehmen. Vom 5. bis 8. Oktober folgt die offene Beta.

Datum: 14. November

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Dieser Artikel gefällt mir! 6 Personen gefällt dieser Artikel







