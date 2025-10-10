News & Trends 4 0

Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche im Überblick

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (3.10. bis 10.10.) aus der Gaming-Welt gesammelt.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory», «Cat Isle», «Dino Lords».

Diese Woche gibt es in der Trailer-Übersicht Überraschungen von Nintendo, spannende Indie-Perlen, Dinosaurier und die Rückkehr von «Assassin's Creed Mirage».

Nachfolgend findest du alle wichtigen Trailer, Neuankündigungen und Highlights zusammengefasst.

Neuankündigungen

Diese Games wurden in der vergangenen Woche neu angekündigt:

«Close to You» / «Pikmin» – was hat Nintendo da vor?!

Okay, streng genommen ist das keine Ankündigung eines neuen Spiels. So richtig sicher, was es ist, bin ich mir immer noch nicht. Aber von vorne.

Nintendo hat seine Fans am Dienstag mit einem Video verwirrt, das sie kommentarlos auf ihren Social-Media-Kanälen gepostet haben. In diesem ist ein Baby zu sehen, das mit Objekten spielt, die sich wie von Geisterhand bewegen.

Was zum..?! Macht Nintendo jetzt Pixar-Filme? Viele Fans haben vermutet, dass das mysteriöse Video etwas mit der Spielserie «Pikmin» zu tun hat – unter anderem, weil die Musik sehr an die Games erinnert.

Die Vermutungen der Fans wurden am Mittwoch bestätigt. Nintendo veröffentlichte eine neue Version des Trailers in ihrer «Nintendo Today!»-App. In dieser waren die kleinen, bunten Pflanzenviecher sichtbar – sie haben den Schnuller und andere Objekte im Video bewegt.

Leider hat Nintendo die Pikmin-Version nirgendwo anders hochgeladen. Dafür meldete sich das Unternehmen auf X mit einer vagen Erklärung zu den mysteriösen Videos:

«Dies sind die ersten Kurzfilme, die von Nintendo Pictures produziert wurden. Nintendo Pictures wird auch weiterhin neue kreative Möglichkeiten im Bereich Videoinhalte erkunden».

Bei Nintendo Pictures – zuvor: Dynamo Pictures – handelt es sich um ein Animationsstudio, das 2022 von Nintendo aufgekauft wurde. Bis anhin wurde das Studio vor allem in unterstützenden Funktionen für Animationen, Zwischensequenzen und Assets bei der Entwicklung von Nintendo-Games eingesetzt. Gut möglich, dass das Unternehmen künftig auch vermehrt Kurzfilme produzieren wird.

«Mario & Wario» – zum ersten Mal ausserhalb Japans

Für eine weitere Überraschung sorgt Nintendo in einem ihrer Update-Videos für das «Nintendo Switch Online»-Abo. Drei neue Games stehen ab sofort im SNES-Retro-Katalog zur Auswahl. Neben «Bubsy» und «Fatal Fury» gibt sich auch «Mario & Wario» die Ehre.

Das Spezielle an diesem Puzzle-Plattformer: Er wurde bisher nie ausserhalb Japans veröffentlicht! Zum Spielen wird ausserdem eine Maus, beziehungsweise die Maus-Funktion des Switch-2-Controllers benötigt. Du steuerst eine Fee, die einem «blinden» Mario helfen muss, unbeschadet durch Levels zu wandern.

Datum: ab sofort

Erscheint für: Switch, Switch 2

«Baphomets Fluch - Die Spiegel der Finsternis: Reforged» – der Klassiker kehrt zurück

Nach dem erfolgreichen 4K-Remaster des ersten Teils erhält nun auch der Nachfolger dieselbe Frischzellenkur. Das Adventure-Spiel erschien ursprünglich 1997. Du deckst eine dunkle Verschwörung auf, die mit Drogenkartellen und der alten Maya-Kultur zu tun hat.

Datum: Anfang 2026

Erscheint für: «Konsolen» und PC

«Gnaw» – Dino-Plattformer

Dinosaurier, Jazz-Musik und handgezeichnete Grafik. Das reicht schon, um mich von diesem charmanten 2D-Plattformer zu überzeugen.

Datum: Anfang 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC, macOS

«Villainy» – finde den Schuldigen

«Villainy» ist ein Social-Deduction-Spiel à la «Among Us». Der spezielle Twist: Hier gibt es verschiedene spielbare Klassen, die mit unterschiedlichen Spezialfähigkeiten punkten – unabhängig davon, wer nun der oder die Täterin ist.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Cat Isle» – psspsspsspsssss

Ein cozy Management-Spiel in zauberhafter Pixel-Optik. Du verwandelst eine kleine Insel mitten im Meer in ein Paradies für Katzen. Das Ganze ist inspiriert von echten «Katzeninseln» in Japan. Süüüüüüssss!

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Assassin's Creed Mirage: Valley of Memory» – Ubisoft schenkt gratis Update

Zur Feier des zweijährigen Jubiläums von «Assassin's Creed Mirage» veröffentlicht Ubisoft im November ein kostenloses Update. Dieses beinhaltet eine neue Story, ein neues Spielgebiet und Gameplay-Mechaniken, die sich Fans schon lange (zurück)gewünscht haben. Wow, nicht schlecht!

Datum: 18. November

Erscheint für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

«Crimson Desert» – vertiefte Gameplay-Einblicke

Das südkoreanische Studio Pearl Abyss zeigt via IGN neue Eindrücke zu ihrem kommenden Open-World-Action-Adventure. Der Titel spielt im selben Universum wie das MMORPG «Black Desert Online». Ursprünglich sollte das Game Ende 2025 erscheinen – dem actionreichen Gameplay nach zu urteilen scheint die Verschiebung dem Game gut getan zu haben.

Datum: 29. März 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC, mac OS

«Code Vein 2» – neue Storyeindrücke

Bandai Namcos Anime-Soulslike zeigt im neuen Trailer vertiefte Einblicke in die epische Story des Games. Sieht schön, bunt und brutal aus – wie der Vorgänger, nur besser. Bis zum Release musst du dich allerdings noch ein bisschen gedulden.

Datum: 30. Januar 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dino Lords» – Riesenechsen im Mittelalter

Ein Echtzeitstrategiespiel im Mittelalter, aber mit Dinos. Braucht «Dino Lords» noch mehr Verkaufsargumente? Ich denke nicht. Möchtest du schon vor Launch in das Game reinschauen, kannst du dich auf Steam für die Closed Alpha anmelden.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Starseeker: Astroneer Expeditions» – intergalaktische Abenteuer

Hierbei handelt es sich um ein Spinoff des Basenbau-Spiels «Astroneer». Alleine oder im Koop erforschst du die Weiten des Alls mit deiner Raumstation und erkundest verschiedene Planeten. Dabei stehen dir zahlreiche High-Tech-Werkzeuge zur Verfügung. Im neuen Video gibt es erstmals echtes Gameplay zu sehen.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

«Vampire Survivors» – zurück in die Sucht

Das süchtig machende Reverse-Bullet-Hell-Game «Vampire Survivors» meldet sich mit einem kostenlosen Update. Neu kannst du online mit anderen Vampirjägern... nun ja, auf Vampirjagd gehen. Ein guter Grund, um der Sucht nochmal zu verfallen.

Datum: Herbst 2025

Erscheint für: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC, mac OS

«Don't Stop Girlypop!» – Achtung, Namenswechsel

Ein oldschool Arena-Shooter mit übelst übertriebener Girly-Glitzer-Ästhetik. Auf Steam gibt es eine neue Demo der pinken Reizüberflutung. Zusätzlich fand ein ein Namenswechsel statt – das Game hiess bis anhin «Incolatus» und wurde nun in «Don't Stop Girlypop!» umgetauft.

Achtung, Trailer nur anschauen, wenn du einen ekligen Ohrwurm willst.

🎵 Don't! Stop! Girlypop! 🎵

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Empire in Decay» – Schachmatt

«Empire in Decay» vereint Schachelemente mit Deckbuilding- und Roguelike-Games. Dich erwarten rundenbasierte Schlachten in einer schicken Steampunk-Ästhetik. Ein Releasedatum gibt es nicht – dafür kannst du auf Steam schon eine Demo ausprobieren.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Dieser Artikel gefällt mir! 4 Personen gefällt dieser Artikel







