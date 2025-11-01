News & Trends 3 0

Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche im Überblick

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (24.10. bis 31.10.) aus der Gaming-Welt gesammelt.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Transport Fever 3», «Aphelion», «Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition».

Diese Woche gibt es in der Trailer-Übersicht unter anderem Überraschungen von Nintendo und EA, wunderschöne Horrorspiele, heiss erwartete Simulationen und spannende Updates zu bereits erschienenen Games.

Neuankündigungen

Diese Games wurden in der vergangenen Woche angekündigt:

«Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition» – zurück auf die Insel

Völlig überraschend kündigt Nintendo ein umfassendes Update der cozy Lebenssimulation «Animal Crossing: New Horizons» für die Switch 2 an. Es erscheint im Januar 2026. Die ursprüngliche Version erschien während der Corona-Pandemie 2020 für die Switch und war für viele Fans eine willkommene Flucht in eine süsse Welt, in der sich Fuchs und Hase wortwörtlich gute Nacht sagen.

Die neue Switch-2-Edition bietet folgende Vorteile:

4K-Auflösung

Maussteuerung für das Dekorieren und Malen

ein neues Megafon-Item, das du mit dem eingebauten Mikrofon nutzen kannst

verbesserte Online-Funktionen (12 statt 8 Spieler, sowie Integration von Game Chat – inklusive Mikrofon und Kamera)

Zudem kommt zeitlgeich noch ein kostenloses Update, von dem sowohl Switch-1- als auch Switch-2-Spieler profitieren. Dieses beinhaltet:

Datum: 15. Januar 2026

Erscheint für: Switch 2

«Battlefield Redsec»: kostenloses Battle Royale

Einige Wochen nach dem erfolgreichen Launch von «Battlefield 6» doppelt EA nach und veröffentlicht mit «Redsec» einen kostenlosen Battle-Royale-Modus. Um diesen zu zocken, musst du das Hauptspiel nicht besitzen.

Mehr dazu liest du in diesem Beitrag:

Datum: schon erhältlich

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Florist» – wunderschöner Horror

Ich hab's schon immer gewusst. Pflanzen sind creepy. Wie sie in ihren Töpfen Wurzeln schlagen, vor sich hinwachsen und ... vegetieren. Widerlich. Der gleichen Meinung ist auch das Entwicklerstudio Unclear Games. Mit «The Florist» kündigen sie einen Horror-Titel an, in dem dir diverse Blumen und Gräser ans Leder wollen. Erinnert ein bisschen an «Resident Evil».

Keine Macht den Blumen!

Datum: 27. Februar 2026

Erscheint für: Konsolen und PC

«Loulan» – ein nostalgischer Mix

Man nehme eine Prise «Prince of Persia» und mische diese mit nostalgischen «God of War»-Vibes. Das Resultat: «Loulan». Ein Spiel, das Sonys «China Hero Project» entstammt und konsolenexklusiv für die PS5 erscheinen wird. Bleibt nur zu hoffen, dass dieses Game besser wird als das letzte China-Spiel für Sonys Konsole.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, PC

«Project Tal» – Action RPG aus Südkorea

Auch wir machen Fehler. So ist uns vergangene Woche der Ankündigungstrailer von «Project Tal» durch die Lappen gegangen. Schade, denn das Video sieht absolut spektakulär aus. Wunderschöne Landschaften, blutige Kämpfe und Flugsequenzen auf riesigen Vogelviechern. Das Game soll stark von koreanischer Mythologie inspiriert sein. Bis zum Release dürfte es noch eine Weile dauern.

Datum:???

Erscheint für: PS5, PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Resident Evil: Requiem» – Maggie Robertson sorgt für Hype

Capcoms Horror-Blockbuster meldet sich mit einem «Briefing» zurück, das auf die Geschichte der Spielreihe zurückblickt. Ein kleiner Refresh, damit du in die Handlung des mittlerweile neunten Teils einsteigen kannst, wenn es im Februar nächsten Jahres erscheint. Durch das Video führt Maggie Robertson, die in «Resident Evil Village» die bezaubernde furchteinflössende Lady Dimitrescu gespielt hat.

Datum: 27. Februar 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Transport Fever 3» – erster In-Game-Trailer

Das Schweizer Studio Urban Games präsentiert im ersten In-Game-Trailer von «Transport Fever 3» allerlei Fahrzeuge. Über 275 Modelle haben es in den neuesten Ableger der beliebten Transport-Simulationsreihe geschafft.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Avatar: Frontiers of Pandora - From the Ashes» – eine neue Perspektive

Rund zwei Jahre nach dem Launch von Ubisofts «Avatar»-Game erhält die Adaption von James Camerons Blockbustern ein kostenpflichtiges Update. «From the Ashes» bietet eine neue Story, angelehnt an den dritten Teil der Saga, «Avatar: Fire and Ash». Zudem wurde das Kampfsystem überarbeitet und neu gibt es auch eine Third-Person-Perspektive. Die Erweiterung erscheint pünktlich zum Kinostart des dritten Films im Dezember.

Datum: 19. Dezember

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Aphelion» – gestrandet auf einem fremden Planeten

Das Studio Don't Nod, unter anderem bekannt für «Life is Strange» und «Jusant», gibt neue Einblicke in sein Sci-Fi-Adventure. Du bist auf einem fremden Planeten gestrandet und musst ums Überleben kämpfen. Das Monster am Schluss erinnert mich an das Rauchmonster aus «Lost». Interessant.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Vampire Survivors: Ante Chamber» – verrücktes Crossover

Nach dem kostenlosen Online-Koop-Update folgt schon die nächste Erweiterung für das süchtig machende Spiel, das mit seinem «Reverse Bullethell»-Konzept quasi ein neues Genre begründet hat. Mit «Ante Chamber» hält die Welt vom Poker-Roguelike «Balatro» Einzug in das Vampirspiel. Was für ein geiles Crossover.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Mac, Android, iOS

«Routine» – kommt das Game nun endlich?

Das Horror-Spiel «Routine» wurde ursprünglich 2012 vom Studio Lunar Software angekündigt und hätte 2013 erscheinen sollen. Nach finanziellen Problemen und einer internen Unzufriedenheit über die Richtung, in die sich das Game entwickelt, wurde die Produktion eingestellt.

2022 hat das Studio das verlassene Projekt wieder ausgegraben und unter einem neuen Publisher neu gestartet. Das Resultat: ein düsteres Horror-Erlebnis auf einer verlassenen Mondstation voller creepy Roboter. Im neuen Trailer gibt es erstmals ein Releasedatum.

Datum: 4. Dezember

Erscheint für: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Timberborn» – Nice Beaver

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Sledding Game» – einfach nur chillen

Ein Projekt eines Solo-Entwicklers, das ich schon lange verfolge. Das Konzept ist simpel: Du triffst dich mit deinen Freunden, um zusammen schlitteln zu gehen. Oder du chillst in der Lodge, wo du Karaoke singen, Darts spielen oder einen heissen Kaffee schlürfen kannst. Curling, Schneeballschlachten oder einfach nur ums Campfeuer sitzen und plaudern soll auch möglich sein. Ein herrlich unkonventionelles Spielkonzept.

Im neuen Trailer verkündet der Entwickler, dass sein Herzensprojekt nun auch auf Xbox und im Game Pass erscheint. Das freut mich für ihn. Die Welt braucht mehr Spiele, in denen man einfach nur mit komischen Fröschen chillen kann.

Datum: ???

Erscheint für: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

