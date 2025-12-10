News & Trends 11 0

Diese Beauty-Trends erwarten dich 2026

Jeden Dezember gewährt uns Pinterest seinen Blick in die Zukunft: Was wird in den kommenden Monaten hip? Nach welcher Ästhetik lechzen wir? Das sind die Beauty-Highlights aus dem Trendreport 2026.

Ob diese Vorhersagen immer ins Schwarze treffen? Weiss ich jetzt nicht. Spannend sind die Trendprognosen aus dem jährlichen Report «Pinterest Predicts» dennoch. Nur schon, weil du siehst, welche Suchanfragen auf der Social-Media-Plattform durch die Decke gegangen sind und was die Leute (bisher!) scheinbar beschäftigt hat – und eventuell 2026 weiter beschäftigen wird. Hier bekommst du einen Überblick zu den beautyrelevanten Prophezeiungen.

Vamp Romantic Vampire kommen wohl nie aus der Mode. Gut für sie. Und mich, weil grosser Fan. Vermehrt gesucht haben Pinterest-Nutzerinnen und -Nutzer nach Vampir-Beauty (+90 %), Vampir-Frisur (+40 %), dunkles romantisches Make-up (+160 %) und der Carmilla-Ästhetik (+60 %). Letztere ist eine weibliche Vampir-Figur aus der gleichnamigen Novelle von Schriftsteller Sheridan Le Fanu. Ein Werk, das die Basis für Bram Stokers «Dracula» schuf. In der Welt der Schönheit manifestiert sich der After-Dark-Look in dunkel lackierten Nägeln, romantischen Gothic-Hairstyles und gekonnt verwischtem Kajal.

So sieht Vamp Romantic auf der Pinwand aus.

Quelle: Screenshot: Pinterest

Chaos Chic

Gen Z und Millenials verabschieden sich von der Symmetrie. 2026 herrscht gemäss Pinterest das bunte Chaos. Heisst «Mismatched Naildesigns» statt uniformer Maniküren (unterschiedliche Nagelfarben pro Hand +125 %), kontrastreiche Lidschatten-, Liner- und Lippenstift-Kombinationen (exzentrisches Make-up +100 %) und asymmetrische Long Bobs (+85 %).

Chaos Chic auf Pinterest.

Quelle: Screenshot Pinterest

Parfum-Layering Spätestens seit Selena Gomez ihr neues Parfüm «Rare» zusammen mit vier Layering Balms (also parfümierten Cremes mit unterschiedlichen Noten) lanciert hat, bin ich mir sicher: Dieses Konzept ist auf dem besten Weg nach oben. Das sogenannte «Fragrance Layering» – also das Übereinandertragen verschiedener Düfte – hat einen entscheidenden Vorteil: Du kannst einen (generischen) Duft so verändern, dass er ganz und gar auf dich abgestimmt ist. Obendrein kreierst du auf diese Weise deinen persönlichen Signature-Duft (+45% in den Suchanfragen). Das Kombinieren beginnt für viele sogar bereits beim Duschgel.

Erst der Balm mit frischer Bergamotte, dann das Parfüm, so hat es sich Rare Beauty gedacht.

Quelle: Instagram: @rarebeauty

Aber vergiss nicht: Layering ist ein kreativer Akt, den du bereits mit zwei Düften hinbekommst. Du brauchst dazu keinen Wandschrank voller Flakons und du brauchst erst recht kein vorgefertigtes Set einer einzelnen Marke zu kaufen (was meiner Meinung nach den ganzen Spass am Experimentieren stark einschränkt).

Cosmic Vibes

«Die Aliens sind hier und sie bringen Style aus einer anderen Galaxie mit.» So fasst Pinterest den interstellaren Trend zusammen. Gesucht wurde nach ausserirdischem Make-up (+140 %), Aliencore-Ästhetik (+80 %) und Opaleszenz (+115 %). Eben alles, was du brauchst für einen Look wie aus einem Sci-Fi-Blockbuster. Und mal unter uns: Der Wunsch nach Flucht in imaginäre, ferne Galaxien scheint mir gerade ziemlich nachvollziehbar.

Cosmic Vibes in Bildern.

Quelle: Screenshot Pinterest

Titelbild: Pinterest Predicts

Dieser Artikel gefällt mir! 11 Personen gefällt dieser Artikel







