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Diese Gaming-Maus hat einen Touchscreen – und das ist nicht mal ihr bester Trick

Eine Gaming-Maus mit Touchscreen klingt erst einmal absurd. Die Command Series MC7 von Turtle Beach hat aber eine Idee, die deutlich praktischer ist als ihr auffälliges Display.

Turtle Beach baut einen 2,25 Zoll großen Touchscreen in eine Gaming-Maus. Dort, wo sich bei anderen Mäusen die Daumentasten befinden, sitzt bei der Command Series MC7 ein Bildschirm, über den du DPI, Profile, Makros und OBS-Szenen steuerst. Klingt absurd. Ist es vielleicht auch. Aber das ist nicht das eigentlich Spannende an dieser Maus.

Der Wechselakku macht den Unterschied

Die MC7 enthält zwei 1.000-mAh-Akkus und eine Ladestation, sodass ein Akku die Maus betreiben kann, während der andere geladen wird. Kein Kabel, kein Unterbruch, kein Warten. Du tauschst den Akku in Sekunden und spielst weiter. Dieses System kennt man bisher von High-End-Headsets. In einer Gaming-Maus ist es eine echte Rarität, und es ist das Feature, das ab 2027 ohnehin essenziell werden dürfte.

Der Touchscreen sitzt dort, wo du bei anderen Mäusen klassische Daumentasten erwartest.

Quelle: Turtle Beach

Jeder Akku soll bis zu 15 Stunden bei ausgeschalteter Beleuchtung und deaktiviertem Display halten; mit aktivem Touchscreen und RGB‑Beleuchtung sind es rund 10 Stunden. Die Akkus sind zudem mit dem Stealth Pro II von Turtle Beach kompatibel, sodass du sie zwischen Headset und Maus tauschen kannst.

Viel Technik, viel Gewicht

Technisch spart Turtle Beach nicht. Der Owl-Eye-Sensor löst mit bis zu 30 000 DPI auf, unterstützt 8K-Polling über 2,4 GHz oder USB und verspricht dabei eine Latenz von 0,125 Millisekunden. Dazu kommen optische Titan-Switches, die auf 150 Millionen Klicks ausgelegt sind, PTFE-Gleitfüße und drei Verbindungsarten: 2,4-GHz, Bluetooth oder Kabel. Auf dem Papier gibt sich die MC7 damit keine Blöße.

Das Hot-Swap-System soll Ladepausen überflüssig machen.

Quelle: Turtle Beach

135 Gramm sind allerdings eine Ansage. Die MC7 ist keine leichte Wettkampfmaus für schnelle Shooter, sondern ein vergleichsweise schweres Eingabegerät mit vielen Zusatzfunktionen. Wer jede Bewegung aus dem Handgelenk optimieren will, dürfte damit kaum glücklich werden.

Lohnt sich das Geld?

Die MC7 ist ab dem 19. Juli für rund 160 Euro respektive 160 CHF erhältlich. Der Touchscreen wird polarisieren und wird für die meisten Gamer wohl nie zur zentralen Funktion werden. Aber der Hot-Swap-Akku allein rechtfertigt die Aufmerksamkeit. Turtle Beach hat eine Maus gebaut, die man entweder sofort versteht – oder gar nicht braucht.

Kollege Kevin wird sie für dich bald testen.

Titelbild: Turtle Beach

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