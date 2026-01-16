Diese Huawei Smartwatch kostet über 3300 Franken oder Euro

News & Trends
Schön und erschwinglich: Huawei stellt die neue Watch GT4 vor
von Lorenz Keller
Mit der Watch Ultimate Design Royal Gold Edition treibt Huawei seine Luxuskollektion auf die Spitze. Die verwendeten Materialien treiben den Preis in unerreichte Höhen.
Seit etwas mehr als zwei Jahren stellt Huawei unter dem Label «Ultimate Design» veredelte Versionen von smarten Uhren oder Handys her. Bereits damals hat der chinesische Hersteller eine goldene Smartwatch vorgestellt. Nun kommt eine neue Version auf den Markt: aktualisierte Technik, mehr Glanz, höherer Preis.
Die neue Watch Ultimate Design Royal Gold Edition zeigt auch gleich das Problem von Luxus-Smartwatches. Während analoge Uhren Jahrzehnte überdauern, haben die digitalen Brüder und Schwestern ein Ablaufdatum. Bei Huawei ist die Zeit nach zweieinhalb Jahren reif für ein Update. Natürlich kannst du den Vorgänger weiter nutzen, aber wer will schon eine technisch veraltete Luxusuhr am Handgelenk tragen?
Das neue Modell basiert technisch auf der Watch Ultimate 2, die mit Preisen um 800 Franken oder Euro auch nicht gerade günstig ist, aber doch deutlich günstiger als die Gold Edition, die eine um 300 Prozent höhere Investition erfordert.
Die technischen Highlights sind sonarbasierte Unterwasserkommunikation, ein bis 150 Meter wasserfestes Gehäuse bis 150 Metern, eine eSIM direkt auf der Uhr und ein spezieller Sensor für Gesundheitsdaten an der Seite.
Beim Design hat sich der Hersteller für einen Farbmix aus Violett und Gold entschieden. Das sieht durchaus edel und nicht ganz so protzig aus. Die Lünette besteht aus Keramik. Huawei hat ein laut Hersteller «branchenweit erstmals eingesetztes» Verfahren genutzt, um einen Verbund von Seltenen Erden und Purpur herzustellen. Die Bestandteile werden dabei bis 1400 Grad erhitzt und erhalten so ihre lila Farbe.
Dazu kommen als zweite Spezialität zehn Elemente aus 18-karätigem Gold, darunter sechs Teile im Rahmen der Lünette. Diese werden von Hand eingesetzt. Das Armband besteht übrigens aus einer Titanlegierung, der Touchscreen wird von kratzfestem Saphirglas geschützt.
Die Uhr ist ab sofort für rund 3300 Euro oder Franken erhältlich. Das sind rund 10 Prozent mehr als die Vorgängerin. Ob und wann das Modell bei uns im Shop erhältlich ist, ist noch unklar.
Gadgets sind meine Passion – egal ob man sie für Homeoffice, Haushalt, Smart Home, Sport oder Vergnügen braucht. Oder natürlich auch fürs grosse Hobby neben der Familie, nämlich fürs Angeln.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen
News & Trends
von Lorenz Keller
Produkttest
von Jan Johannsen
Produkttest
von Jan Johannsen