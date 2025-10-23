Diese Kindersitze fürs Auto sind laut TCS und ADAC sicher

News & Trends
Saldo-Test: Auch günstige, leichte Regenjacken schützen – selbst nach der Maschinenwäsche
von Siri Schubert
Dass der TCS im aktuellen Test 14 von 17 Kindersitzen empfehlen kann, ist erfreulich. Getrübt werden die Testergebnisse von den drei Modellen, die wegen mangelnder Sicherheit oder zu vielen Umweltschadstoffen mal so richtig durchfallen.
Im gesamten Test, dessen Ergebnisse inzwischen veröffentlicht worden sind, zeigt sich nun, dass du noch von einem dritten Kindersitz besser die Finger lässt. Im Bezugsstoff des Modells «Nomad Plus» von Maxi-Cosi ist ein Anteil an Umweltschadstoffen (PFAS) festgestellt worden, der über dem EU-Grenzwert liegt.
Der Hersteller hat schon auf das schlechte Abschneiden reagiert, wie der ADAC schreibt. So wird der «Nomad Plus» laut Maxi-Cosi seit März 2025 mit einem neuen Bezugsstoff produziert, der frei von PFAS sein soll. Ein Blick auf die Rückseite der Sitzschale lohnt sich bei diesem Modell deshalb besonders: Dort ist das Produktionsdatum vermerkt.
Aber keine Angst, es gibt auch gute Nachrichten. Fünf der 17 Kindersitze im Test erhalten vom TCS das Prädikat «sehr empfehlenswert». Testsieger ist ein Modell von Britax Römer, das vor allem bei den Sicherheitstests sehr gut abgeschnitten hat.
Sehr empfehlenswert sind auch die Modelle von Joie und Besafe, die wir im Sortiment haben.
Neun weitere Kindersitze und Babyschalen schlagen sich im Test wacker, landen im Mittelfeld und sind nach Ansicht der TCS-Fachleute immer noch «empfehlenswert». Darunter sind unter anderem die Modelle von Nuna, Avionaut, Kinderkraft und Osann.
14 der 17 getesteten Kindersitze erhalten eine Empfehlung und übertreffen die gesetzlichen Vorschriften zum Teil deutlich. Der ADAC, das deutsche Pendant zum TCS, wertet das als Erfolg für den regelmässigen Test an sich:
«Produktewarnung: Der TCS rät vom Kauf zweier Kindersitze dringend ab»: Der aktuelle Kindersitztest hat schon vor seiner Veröffentlichung für Schlagzeilen gesorgt. Bei zwei Modellen seien gravierende Sicherheitsmängel festgestellt worden, hielt der Touring Club Schweiz vor ein paar Wochen in einer Mitteilung fest. Kollege Michael Restin hat berichtet:
TCS und ADAC führen den Kindersitztest regelmässig zusammen mit anderen europäischen Automobilclubs und Verbraucherorganisationen durch. Getestet wird in den Kategorien Sicherheit, Bedienung, Ergonomie und Schadstoffe.