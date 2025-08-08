News & Trends 23 0

Diese neue Lovecraft Schmuckausgabe braucht einen besonderen Platz

Dass Bücher mehr sein können als gesammelte Worte, zeigt diese neue Sonderausgabe für Lovecraft-Enthusiasten. Die auffällige Box enthält neben dessen Geschichten mehrere speziell angefertigte Sammlerstücke.

Lovecraft-Fans erkennen das grimmig dreinschauende Krakenwesen im Titelbild dieses Beitrags sofort. Die kosmische Entität Cthulhu ist das wohl bekannteste «Gesicht» der zahlreichen Geschichten des Horror-Meisters H. P. Lovecraft.

Da wundert es nicht, dass gerade ein Cthulhu-Relief die Vorderseite einer neuen Schmuckausgabe ziert. «The H. P. Lovecraft Experience» ist ein «Deluxe Box Set», das nicht nur die gesammelten Werke des Autors enthält, sondern auch zahlreiche Sammlerobjekte. Für Lovecraft-Fans ist die Sonderausgabe daher ein ganz besonderes Geschenk. Sie hat schon wegen ihrer markanten, dreidimensionalen Front einen besonderen Platz auf deinem Regal verdient. Inhalt der Box Die Geschichten sind in zwei kunstledergebundene Bände mit insgesamt 1188 Seiten zusammengefasst. Laut Beschreibung ist ein neuer Leseratgeber dabei, der tiefergehende Informationen zu ausgewählten Lovecraft-Geschichten sowie seinen Mythen und Welten bietet.

Inhalt des Lovecraft-Sets.

Quelle: H. P. Lovecraft Historical Society

Bei den Sammlerstücken handelt es sich um Gegenstände aus dem Umfeld der fiktiven Miskatonic University. Dazu gehören ein Studienbuch, ein Bibliotheksausweis und ein Diplom der Universität, auf das du mithilfe der mitgelieferten Buchstabenschablone deinen Namen stilecht eintragen kannst. Die Dokumente sind im Stil der 1920er Jahre gestaltet und ergänzen die Bücher als zusätzlichen Blickfang.

Die Sammelgegenstände der Miskatonic University.

Quelle: H. P. Lovecraft Historical Society

Das Set, das mit 3,7 Kilogramm ein ordentliches Gewicht auf die Waage bringt, wurde in Kooperation mit der H. P. Lovecraft Historical Society zusammengestellt. Zunächst ein Hobby-Projekt von Lovecraft-Enthusiasten, handelt es sich bei diesem heute gewinnorientierten Unternehmen um den nach eigenen Angaben weltweit führenden Produzenten von Lovecraft-Unterhaltung in Film, Buch, Spiel und mehr.

Die Ausgabe, die aktuell nur auf Englisch verfügbar ist, erschien am 5. August und kostet rund 100 US-Dollar. Ob wir sie ins Sortiment bekommen, ist aktuell noch nicht bekannt.

Lovecrafts Werke: alt und trotzdem präsent

Lovecrafts Geschichten über mythische kosmische Wesen und unbegreifliche Entdeckungen sind zwar schon um die hundert Jahre alt, haben aber nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Im Gegenteil: Gerade Cthulhu («Der Ruf des Cthulhu», 1926) hat zahlreiche andere Autorinnen und Autoren sowie Spiele und Filme inspiriert. Lovecraft gilt als einer der einflussreichsten Horrorschriftsteller des 20. Jahrhunderts.

Titelbild: Simon & Schuster

Dieser Artikel gefällt mir! 23 Personen gefällt dieser Artikel







