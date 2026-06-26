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Diese Produkte sind eine TV-Serie – weisst du, welche?

Schön, hast du dich kurz von Candy Crush losgerissen und stellst dich dem Galaxus-Bilderrätsel. Jedes Produkt gibt dir einen Hinweis, welche TV-Serie du erraten sollst.

Eines vorneweg: Es gibt nichts zu gewinnen. Wenn du dich der Aufgabe stellst, dann nur deshalb, weil du dir selbst beweisen willst, was für ein Genie du bist. Du arbeitest dich scrollend von oben nach unten. Verlierst du die Geduld oder bist du dir sicher, die Antwort zu kennen? Dann findest du die Auflösung weiter unten.

Los geht’s.

Wetterstation Zubehör EUR 57,98 TFA 30.3251.10 Windmesser Funk 1 Schminke Eulenspiegel Himmelblau 3,5ml 1 Kampfsportbekleidung Outshock Jyo Bushido Holz One Size 5 Blumenerde Terre Suisse Profi Universal Erde 20 l, Erde ohne Torf Badeponcho Eskimo Huttwil Poncho

Hoppla, das war's schon.

Fünf Produkte. Nicht mehr.

Bist du sicher, dass du jetzt die Lösung sehen willst?

Ganz sicher.

Okay.

Gesucht war «Avatar – Der Herr der Elemente». Falls du die Serie gesehen hast, war es sicher einfach. Aang ist als Avatar der mächtigste Luftbändiger seiner Zeit. Das Windmessgerät misst Luftströmungen – und verweist damit auf Aangs Kernfähigkeit: das Luftbändigen.

Aang trägt – wie alle Luftnomaden – charakteristische blaue Pfeil-Tätowierungen auf Stirn, Händen und Füssen. Diese Pfeile kennzeichnen ihn als vollendeten Luftbändiger. Wenn du magst, kannst du dir mit der blauen Farbe diesen ikonischen Pfeil nachzeichnen.

Aangs Waffe und Fortbewegungsmittel ist sein Luftgleiter – ein zusammenklappbarer Stab, der sich in einen Gleiter verwandelt und ihm ermöglicht, durch die Luft zu fliegen. Nun, genau den haben wir nicht im Shop, aber immerhin einen Jo fürs Kata-Training.

Obwohl Aang selbst ein Luftbändiger ist, muss er als Avatar alle vier Elemente beherrschen, darunter auch das Erdbändigen. Erde ist das Gegenstück zur Leichtigkeit der Luft – bodenständig, stur, kompromisslos. Genau das macht sie für einen Luftbändiger wie Aang zur grössten Herausforderung.

Und schliesslich hätten wir da noch den unverkennbaren orangefarbene Umhang. Es ist Aangs Markenzeichen und das traditionelle Outfit der Luftnomaden. Wer diesen Umhang sieht, denkt sofort an den Avatar.

Ach, du willst gar nicht irgendwelche liebevoll von uns zusammengestellten Produkte kaufen, sondern lieber fernsehen. Von mir aus. Vielleicht hast du noch Lust, die TV-Kritik von unserem TV-Experten Luca Fontana zu lesen?

Kritik «Avatar: The Last Airbender»: Netflix, ich ziehe meinen Hut Luca Fontana 83 38

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