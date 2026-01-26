Deine Daten. Deine Wahl.

Stihl
News & Trends
155

Diese Sonder-Säge ist nur was für Stihl-Fans

Lars Petersen
26.1.2026

Ein Must-Have für Fans. Sowas gibt es auch bei Kettensägen. Zumindest, wenn es nach Stihl geht. Die Deutschen legen die Motorsäge MS 500i in einem exklusiven 100-Jahre-Design auf.

Wenn Autohersteller etwas zu feiern haben, machen sie das gerne mit schicken Spezial-Modellen. Da schreiben sie ganz groß das Wort «exklusiv» dran und du musst schon ein echter Liebhaber sein, um – meist viel – Geld für einen Wagen auszugeben, der zum Fahren eigentlich viel zu schade ist.

Der Outdoor-Werkzeug-Hersteller Stihl kündigt zum 100. Geburtstag der Firma 2026 ein ganz ähnliches Produkt an. Der deutsche Sägenhersteller bringt eine 100-Jahre-Edition der Motorsäge MS 500i.

Auf das Modell MS 500i ist Stihl mächtig stolz. Es handelt sich nämlich um die erste Benzin-Motorsäge der Welt mit elektronisch gesteuerter Kraftstoffeinspritzung.

Stihl MS 500i W 50 cm / 36 RS (Benzin Kettensäge)
Kettensäge

Stihl MS 500i W 50 cm / 36 RS

Benzin Kettensäge

Die wichtigsten technischen Daten zeigen, dass das Gerät kein Spielzeug ist. Sie hat ein 50 Zentimeter langes Blatt und holt aus den 79,2 Kubikzentimetern Hubraum ihres Einzylinders 6,8 PS. Für den heimischen Garten reicht definitiv etwas Kleineres.

Diese Säge willst du nicht verkratzen

Die Sonderserie macht in Schwarz optisch richtig was her. Vor allem die Grafik auf dem Blatt ist ein Hingucker. Aber sie wirft die Frage auf, ob du sie wirklich zum Arbeiten benutzen willst. Jeder kleine Kratzer wäre echt bedauerlich. Wie viele Stihl-Fans sich eine Motorsäge für die Vitrine kaufen, darf man sich da fragen.

Das Sondermodell heißt mit vollem Namen «Stihl MS 500i Centennial Edition» und ist limitiert. Du kannst sie direkt bei Stihl online und bei ausgewählten Händlern bekommen. Unsere Einkaufsabteilung klärt, ob wir dazugehören werden. Bei Stihl musst du dich registrieren, um die Chance zum Kauf zu haben.

Titelbild: Stihl

