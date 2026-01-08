Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
Deglace
News & Trends
00

Diesen modularen Akkusauger kannst du selbst reparieren

Lorenz Keller
9.1.2026

Das französische Start-up Deglace zeigt auf der Techmesse CES einen Akkusauger, der modular aufgebaut ist. Dadurch kannst du selbst Bauteile wie Akku, Filter oder Motor austauschen.

Staubsauger funktionieren seit Jahrzehnten mehr oder weniger gleich. Jetzt versucht das französische Start-up Deglace, den klassischen Akkusauger zu verbessern. Modularität, Design und UV-Licht sind die Schlagworte. Das neue Modell mit Namen Fraction feiert auf der Techmesse CES Premiere. Ursprünglich ein Crowd-Funding-Projekt, soll es ab Sommer 2026 an Vorbesteller ausgeliefert werden und anschliessend auch regulär in den Handel kommen.

Dreifache Innovation

Schauen wir uns die Innovationen einzeln an:

Reparierbarkeit: Der Staubsauger ist modular aufgebaut, sodass du ihn ganz einfach selbst auseinanderbauen kannst. Akku, Motor, HEPA-14-Filter, Gehäuse, Elektronik – alles lässt sich mit ein paar Handgriffen ausbauen und ersetzen. Der Akkusauger soll damit eine möglichst lange Lebensdauer haben. Ist der Sauger mit der App verbunden, findest du dort Informationen zum Zustand der einzelnen Teile und kannst sie direkt bestellen.

Die einzelnen Module lassen sich einfach austauschen.
Die einzelnen Module lassen sich einfach austauschen.
Quelle: Deglace

Design: Das Gehäuse besteht aus mattem Aluminium. Zwei Farben sind erhältlich: Schwarz und Weiss. Mit den abgerundeten Kanten und den fliessenden Formen ist der Sauger schicker als die meisten Konkurrenzmodelle. Sogar die teuren Dyson-Modelle sind ja aus Kunststoff.

UV-Licht: Die Aufsteckbürste hat UV-Licht eingebaut, das direkt auf den Boden gerichtet ist. Laut Hersteller sterilisiert es den Untergrund und beseitigt 99,9 Prozent aller Viren, Bakterien und Allergene. Das Licht schaltet sich bei Bodenberührung automatisch ein. Hebst du die Bürste an, schaltet es sich aus. Zudem bekommst du eine Rückmeldung, falls du zu schnell über den Boden fährst und damit die Wirkung nicht optimal ist.

Der Fraction ist in weissem oder schwarzem Aluminium erhältlich.
Der Fraction ist in weissem oder schwarzem Aluminium erhältlich.
Quelle: Deglace

Viel Liebe für Details

Die französischen Entwickler scheinen viel Herzblut ins Projekt gesteckt zu haben. So ist nicht nur UV-Licht integriert, sondern auch normale LEDs, die Staub und Schmutz aufleuchten lassen. Das kenne ich von anderen Herstellern wie Philips oder Dreame – und es hat sich sehr bewährt im Alltag.

Zudem lässt sich die Bürstenrolle des Fraction mit einem Handgriff austauschen. Im Lieferumfang ist eine harte und eine weiche Variante inklusive. Lange Haare sollen nicht aufgerollt, sondern von einem Cutter abgetrennt und aufgesogen werden.

Die Bürstenrolle kann je nach Bodenbeschaffenheit gewechselt werden.
Die Bürstenrolle kann je nach Bodenbeschaffenheit gewechselt werden.
Quelle: Deglace

Zubehör wie ein flexibles Rohr ist bereits in Planung. Besonders genial: Auch eine Düse mit LED-Licht soll erhältlich sein. Etwas, das ich bisher vermisst habe, um zwischen Möbeln oder in dunklen Ecken zu reinigen.

Je nach Modus saugt der Fraction 15 bis 80 Minuten. Dies bei einer Lautstärke von 67 bis 72 Dezibel. Mit 2,8 Kilogramm ist der Sauger allerdings kein Leichtgewicht.

Rund 750 Euro soll der Verkaufspreis betragen. Während die erste Crowdfunding-Kampagne über Kickstarter abgeschlossen ist, soll es noch eine Vorbestellungsphase über Indiegogo geben. Der Sauger wird dann online für rund 450 Euro erhältlich sein.

Titelbild: Deglace

Dieser Artikel gefällt noch niemandem.

User Avatar
User Avatar
Lorenz Keller
Senior Editor
Lorenz.Keller@digitecgalaxus.ch

Gadgets sind meine Passion – egal ob man sie für Homeoffice, Haushalt, Smart Home, Sport oder Vergnügen braucht. Oder natürlich auch fürs grosse Hobby neben der Familie, nämlich fürs Angeln.

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • News & Trends

    Saugroboter versprühen Duft und weichen Flecken ein

    von Lorenz Keller

  • News & Trends

    Dieser Saugroboter hat Beine und kann selbst Treppen steigen

    von Lorenz Keller

  • News & Trends

    Ein Lampen-Föhn? Alle Infos zum kuriosen Konzept von Dreame

    von Natalie Hemengül

Kommentare

Avatar