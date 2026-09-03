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Dieser Speaker für den Nachttisch ist auch ein Schlaflabor

Ein Radarsystem fürs Schlafzimmer: Der Anker Soundcore Sleep Speaker X10 Pro trackt nicht nur die Nachtruhe, sondern hilft auch dabei, schnell, gut und lange zu schlafen.

Wer seinen Schlaf trackt, lernt viel über sich selbst: Social-Media-Konsum direkt vor dem Schlafengehen etwa verzögert das Einschlafen. Doch nicht alle fühlen sich in der Nacht mit Smartwatch, Wristband oder smarten Ring wohl. Anker hat auf der Techmesse IFA in Berlin eine Alternative vorgestellt.

Der Soundcore Sleep Speaker X10 Pro von Anker sieht aus wie ein Lautsprecher für Teletubbies und wird auf den Nachttisch gestellt. In der ausfahrbaren Antenne steckt ein 60-Gigahertz-Radarsystem, das Schlaf, Atmung, Herzfrequenz und Bewegungen überwacht. Neu ist die Technik übrigens nicht: Spitäler setzen sie bereits in der kontaktlosen Gesundheitsüberwachung ein, beispielsweise bei Babys oder älteren Menschen.

Das Gerät von Anker misst aber nicht einfach nur den Schlaf, sondern will ihn gar verbessern. Über den integrierten Lautsprecher spielt er «therapeutische Sounds» ab – abgestimmt auf die persönlichen Schlafgewohnheiten. Die LEDs dienen als Einschlaf- und Aufwachlicht – auch hier angepasst an das, was der Tracker misst. Jeden Morgen steht in der App ein detaillierter Schlafbericht bereit.

Über die Antenne werden Atmung und Bewegung registriert.

Sound, Licht und Wecker ohne Abo

Das Ganze funktioniert ohne Abo und Zusatzkosten. Zusätzlich dient der X10 Pro über Bluetooth als Speaker für Musikstreaming. Und ja, als Uhr und Wecker kann ich ihn auch gleich nutzen, sodass ich nichts anderes mehr auf dem Nachttisch brauche.

Die Klänge sind übrigens keine Naturgeräusche und auch nicht weisses Rauschen. Anker setzt auf «Personalized Acoustic Beats»: entspannte Schlafklänge mit kaum wahrnehmbarer Lautstärkenveränderung. Das Gehirn nimmt diese Impulse als beruhigenden Rhythmus wahr.

Sound und Licht sollen den Schlaf verbessern.

Einige Fragen bleiben bei der ersten Ankündigung auf der IFA noch offen: Wie und wo werden die Daten verarbeitet? Wie lassen sich die gemessenen Daten in andere Gesundheits-Apps einbinden? Funktioniert das System auch, wenn mehrere Personen in einem Bett schlafen? Diese Fragen wird Anker sicher bis zum Marktstart beantworten – bis dahin dauert es sowieso noch etwas.

Der Anker Soundcore Sleep Speaker X10 Pro soll Anfang 2027 auf den Markt kommen. Der Preis beträgt rund 350 Franken oder Euro.

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