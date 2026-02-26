News & Trends 0 0

Dieses Bilderbuch verwandelt sich in ein Nachtlicht

Der Verlag arsEdition hat gleich drei Einschlafrituale in ein kleines Buch gepackt: Es verbindet die Bildergeschichte mit dem Nachtlicht und einer Spieluhr. Eine Innovation, die auf einem bewährten Konzept basiert.

Gute-Nacht-Geschichten liest du Kleinkindern so häufig vor, dass du sie weise wählen solltest. Sofern du überhaupt die Wahl hast: Denn ab einem gewissen Alter entscheidet das Kind, welches Buch es hören möchte, bevor es sich dann im Schein des Nachtlichts und zu den sanften Klängen einer Spieluhr (hoffentlich) schnell ins Land der Träume verabschiedet. Mit «Ich schenk dir ein Licht!» kombiniert der Verlag arsEdition die drei Rituale.

Kinderbücher Ich schenk dir ein Licht! Schlaf, Kindlein, schlaf Deutsch, Cornelia Boese, Julia Seal, 2026

Am Ende der auf sechs Doppelseiten erzählten Geschichte, in der Fuchs, Hase, Kaninchen & Co. gute Nacht gesagt wird, darf das Kind das Buch umdrehen und an einer Schlaufe ziehen. Dadurch entfaltet sich das bunt bebilderte Laternengehäuse.

Der Effekt lässt sich am Buchrand einschalten: Nachdem die Melodie von «Schlaf, Kindlein, schlaf» verklungen ist, leuchtet die Laterne noch weiter, bevor ihr warmweisses Licht nach zehn Minuten von selbst erlischt. Statt der sonst in Soundbüchern üblichen Knopfzellen ist in diesem Fall ein Akku verbaut. Er hält drei Stunden durch und du kannst ihn per USB-C wieder laden. Auch wenn Technik im Umschlag steckt: Die Geschichte selbst ist handgemacht.

Keine KI, sondern Autorin und Illustratorin Die kurze, in Reimen geschriebene Geschichte des kleinen Rotkehlchens, das allen Tierfamilien im Wald ein Gute-Nacht-Licht schenkt, stammt aus der Feder von Cornelia Boese. Die Bilder sind von der Kinderbuchillustratorin Julia Seal. Empfohlen ist das knapp zwanzig Zentimeter grosse quadratische Laternenbüchlein für Kinder ab sechs Monaten.

Blick ins Buch: Hier war keine KI am Werk.

Quelle: arsEdition

Dass Bilderbücher von Menschen statt künstlicher Intelligenz gestaltet sind, ist leider längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Das Genre wird von zweifelhaften Werken regelrecht überflutet.

Hintergrund Ein Flop-Verlag oder warum wir nun 971 Bücher weniger im Sortiment haben von Michael Restin

Die liebevolle Aufmachung ist im Zweifel eher den Erwachsenen wichtig. An den millionenfach verkauften Soundbüchern zeigt sich, dass das Konzept des Bilderbuchs mit Bonusfunktion bei den Kindern gut ankommt. Nun ist dem Verlag ein Licht aufgegangen, wie sich das Prinzip bis in die Nacht erweitern lässt.

Titelbild: Screenshot youtube.com/@arsEditionBuchverlag

Dieser Artikel gefällt mir! Dieser Artikel gefällt noch niemandem.







