Dieses Shirt soll deinen Rücken unter dem Rucksack trocken halten

Ein schöner Rücken kann entzücken. Ein nasser nervt. Vor allem unter dem Rucksack. Der deutsche Bekleidungshersteller Mey hat jetzt einen Base-Layer entwickelt, der mithilfe eines speziellen Materials den Schweiss am Rücken absorbiert. Dafür wurde das Shirt mit einem ISPO-Award ausgezeichnet.

Das hast du sicher schon mal beim Wandern oder Wintersport mit Backpack erlebt: Egal wie atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend die Kleidung ist, am Rücken wird’s unangenehm nass und wenig später kühl. Der deutsche Unterwäschehersteller Mey hat jetzt einen Base-Layer mit Rucksackzone entwickelt.

Der Rücken des Shirts aus der PRFRMNC+-Serie (ja, die heisst wirklich so) ist aus einem speziellen Stoff mit sogenannten Microloops gefertigt. Das sind winzige Schlingen auf der Innenseite des Materials. Der Stoff selbst besteht aus einem Gemisch aus Schurwolle und dem speziell verarbeiteten Polyester Coolmax.

Das Material nimmt Feuchtigkeit auf und leitet sie weg von der Haut

Das Material und die Struktur des Gewebes erzielen einen Kapillareffekt und transportieren die Feuchtigkeit dadurch von der Haut weg. Nach Herstellerangaben kann das Material das 2,7fache seines Eigengewichts an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich nass anzufühlen. Bei einem Quadratmeter Stoff wären das 440 Milliliter.

Die ISPO-Jury lobte, dass das Shirt das Auskühlen am Rücken verhindert.

Quelle: Siri Schubert

Die Lang- und Kurzarmshirts lassen sich einfach auswringen und sind dann bereit für den nächsten Einsatz, erklärt mir Verkaufsleiter Alexander Zulian auf der internationalen Sportmesse ISPO in München.

Warum das Material nur in der Rückenpartie und nicht im ganzen Shirt verwendet wird? Die Mikroloops können auf trockener Haut – beispielsweise an den Armen – leichte Reibung erzeugen und fühlen sich nicht ganz so soft an, wie andere Materialien. Deshalb wurde der Stoff nur am Rücken eingenäht.

Der von Mey entwickelte Stoff wird in Deutschland hergestellt, die Shirts in Portugal genäht. Wir haben die Base Layer für Rucksackträger derzeit nicht im Sortiment. Wenn du dich für andere Produkte von Mey interessierst, findest du sie hier.