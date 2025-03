News & Trends 1 0

Dieses Smartphone von ZTE hat eine vergoldete Kühlung und einen Akku mit Carbonhülle

Am MWC in Barcelona zeigt ZTE eine Spezialanfertigung ihres High-End Smartphones Redmagic 10 Pro. Die Vergoldungen sind nicht nur zu optischen Zwecken.

Nicht alles ist Gold, was glänzt. Bei ZTE ist sogar aus Gold, was nicht sichtbar ist. So setzt der Hersteller bei einer Premiumversion des Redmagic 10 Pro auf prunkvolle Elemente, wie eine vergoldete Kühlung. Neben dieser Limited Edition gesellt sich eine weitere, schicke Farbe zu den Versionen.

Nubia Redmagic 10 Pro als Limited Edition

Das ZTE Nubia Redmagic 10 Pro gibt es schon seit Ende 2024, auch bei uns im Shop. Der Hersteller hat sich für seine zwei neuen Schmuckstücke nochmals die Köpfe zusammengestreckt und das Gerät visuell und funktional überarbeitet.

Das Redmagic 10 Pro Golden Saga ist eine limitierte Spezialedition mit einigen Besonderheiten. Die prunkvolle Edition gibt es ausschliesslich mit 24 GB Arbeitsspeicher und 1 TB internem Speicher. Sie kostet 1499 Euro und ist direkt über die Herstellerseite vorbestellbar. Ausgeliefert wird innerhalb Europas ab April – allerdings nicht in die Schweiz, sondern lediglich in die Nachbarländer wie Deutschland und Österreich.

Das Redmagic 10 Pro in der Golden Saga Edition: mit viel Gold und Spiegelglanz.

Quelle: Michelle Brändle

Den Aufpreis von 500 Euro zur regulären Version rechtfertigt ZTE nicht zuletzt mit dem erweiterten Lieferumfang. Neben Ladegerät und Schutzhülle ist ein schicker Lüfter dabei. ZTE hat zudem einiges vergoldet. Beispielsweise das Werkzeug zum Tauschen der SIM-Karte, den Power Button, die Lüfterabdeckung sowie das rückseitige Logo. Auch eine Sammelkarte für weitere Benefits findest du in der schmucken Box.

Hier siehst du den Ausgang des Kühlkörpers mit Beleuchtung. Oben ist eine der zwei Touch-Schultertasten.

Quelle: Michelle Brändle

Neben dem Lüfter sorgen diverse Materialanpassungen für eine bessere Kühlung. Beispielsweise eine Carbon-Ummantelung des Akkus, eine vergoldete Kühlkammer und ein Kühlkörper aus einer Silberlegierung. Laut ZTE kühlt diese Kombination das Gerät um drei bis vier Grad runter. Immerhin. Das sorgt nämlich bei längeren Gamingssessions dafür, dass das Gerät weniger rasch herunterdrosseln muss und die Performance aufrechterhalten kann.

Eine weitere optische Verbesserung: Die Selfie-Kamera und der optische Fingerabdrucksensor sind so unter dem Display verbaut, dass du sie nicht siehst. Tschüss Punch-Hole! Geschützt wird die Rückseite bei der Limited Edition von Saphirglas. Das soll laut ZTE noch einmal robuster sein als das Glas der normalen Variante.

Das Smartphone durch die rosa Brille

Etwas weniger spektakulär, dafür glitzernd glamourös zeigt ZTE das Redmagic 10 Pro in «Mora Pink». So bezeichnet der Hersteller die Version in sanft schimmerndem Rosa. Die Hardware bleibt auch hier gleich wie beim regulären Redmagic 10 Pro. Insgesamt ist die Ausstattung für mobile Zocker spannend. Und das nicht nur wegen der optischen Schultertasten mit Vibration und Lichteffekt.

Mora Pink nennt ZTE die neue Edition in schimmerndem Rosa.

Quelle: Michelle Brändle

Als SoC hält nämlich der neueste Snapdragon 8 Elite her. Zusätzlich bekommst du 16 GB RAM mit bis zu 512 GB Speicher. Es gibt sogar eine Version mit 24 GB RAM und 1 TB Speicher. Dank 7050-mAh-Akku hat das Gerät auch Ausdauer, die sich mit bis zu 100 Watt wieder aufladen lässt. Ein zusätzlich eingebauter Lüfter sorgt für die nötige Abkühlung. Die Triplekamera auf der Rückseite besteht aus zwei 50MP-Linsen und einer mit zwei Megapixeln. Umhüllt wird das ganze Gerät von Corning Gorilla Glass und einem Aluminiumrahmen.

Schultertasten, Powerbutton und Luftkühlung findest du an der rechten Seite.

Quelle: Michelle Brändle

Falls dir die Spezialeditionen egal sind und du einfach herzlich gerne zockst auf dem Smartphone, kannst du auch einen Blick auf eines der regulären Redmagic 10 Pro werfen.

Titelbild: ZTE

