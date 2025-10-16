News & Trends 16 0

Dreame bringt Konkurrenz zu Philips Hue, Wiz und Govee

Dreame will nicht nur deine Wohnung reinigen, sondern auch beleuchten. Mit dem Lichtstreifen P11 steigt der chinesische Hersteller ins Smart-Home-Geschäft ein.

Bisher war Dreame ein Synonym für Saugroboter und Staubsauger. Der 2017 gegründete chinesische Hersteller hat in weniger als zehn Jahren den Markt erobert – und will nun in andere Bereiche expandieren. Den Anfang macht das Smart Home. Als erstes Produkt ist in einigen EU-Ländern ab sofort der Lichtstreifen P11 erhältlich; in der Schweiz wird dieser im ersten Quartal 2026 auf den Markt kommen. Glühbirnen sollen später folgen.

Viel Licht, aber nicht günstig

Zum Preis von 99 Euro bekommst du ein fünf Meter langes Band mit 108 LEDs pro Meter. Ein Schnäppchen ist das im Vergleich zur Konkurrenz von Philips Hue, Wiz oder Govee nicht. Hier kosten die Topmodelle ähnlich viel, es gibt jedoch auch günstigere Varianten.

Dreame zielt nicht aufs Billigsegment, sondern liefert möglichst viel Leistung. So leuchtet der Streifen mit 360 Lumen pro Meter etwas heller als beispielsweise das Govee Strip Light mit 350 Lumen pro Meter, das meine Kollegin Debora kürzlich getestet hat.

Eigene App – aber auch Matter-Anschluss

Der Dreame P11 bietet RGBICWW-Licht. Das bedeutet, dass die LEDs nicht nur in über 16 Millionen Farbvarianten leuchten, sondern dass dazwischen auch LEDs mit Reinweiss und Warmweiss angebracht sind (dafür steht das WW in RGBICWW). Das verspricht bessere Farbübergänge und schönere Weisstöne. So kannst du den Streifen zur Beleuchtung der Wohnung in Weisslicht von 2700 Kelvin (warmweiss) bis 6500 Kelvin (kaltweiss) nutzen.

Das IC in RGBICWW steht für «Independent Control». Die Segmente der LEDs können also unabhängig angesteuert werden, sodass Farbverläufe und Animationen möglich sind. Nutzt du den Lichtstreifen mit der von den Saugrobotern bekannten Dreamehome-App, stehen dir über 70 verschiedene Lichtszenen zur Verfügung. Zudem können sich die LEDs in vier Varianten zur Musik synchronisieren.

Als Alternative lässt sich der Light Stripe über den Standard Matter, Google Home und Amazon Alexa steuern. Sprich: Du kannst ihn mit Lichtern und Leuchten anderer Hersteller kombinieren.

Für Dreame ist der P11 erst der Anfang. Bereits ist eine smarte LED-Glühbirne angekündigt. Und unter dem Label Dreame Navo sollen Sicherheitskameras, smarte Schlösser und Türklingeln folgen.

Titelbild: Dreame

