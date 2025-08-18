News & Trends 2 1

Durchfall dank Süßungsmittel: Sind 5 Gummibärchen schon «übermäßiger Verzehr»?

Zuckeraustauschstoffe können ab einer gewissen Menge zu Durchfall führen. Doch wo liegt die Grenze? Die Verbraucherzentrale Hamburg prangert unzureichende Kennzeichnung an.

Zu viel Zucker ist bekanntermaßen schlecht für die Gesundheit. Deswegen kaufen viele Menschen lieber Lebensmittel mit Süßungsmitteln. Aber auch die können problematisch sein – wie beispielsweise Zuckeraustauschstoffe. Wer davon zu viel isst, rennt mit Bauchweh aufs Klo. Dass dafür teilweise schon fünf Gummibärchen reichen, hat jetzt die Verbraucherzentrale Hamburg herausgefunden.

Was sind Zuckeraustauschstoffe? Zuckeraustauschstoffe werden auch Polyole oder Zuckeralkohole genannt. Mit Alkohol sind keine Trinkalkohole gemeint: Der Begriff bezieht sich auf die chemische Struktur der Stoffe. Polyole schmecken süß und lassen sich – je nach Stoff – ähnlich wie Zucker verwenden, haben aber nur halb so viele Kalorien. Ihr Einfluss auf den Blutzuckerspiegel ist geringer, daher eignen sie sich gut für Diabetiker. Außerdem finden sie sich oft in Kaugummis und Zahnpasta, weil sie keine kariesfördernde Wirkung haben.

Dazu hat die Verbraucherzentrale 16 Produkte mit Zuckeraustauschstoffen untersucht und gleichzeitig geprüft, ob die abführende Wirkung korrekt auf den Verpackungen angegeben wird. Ergebnis: Die Warnhinweise sind kaum sichtbar und in der Praxis oft nicht konkret genug. Kennzeichnung ist vorgeschrieben Produkte, die zu mehr als zehn Prozent aus Zuckeraustauschstoffen bestehen, müssen mit dem Hinweis «kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken» auf der Verpackung gekennzeichnet sein.

Als Grenze für die abführende Wirkung gelten 20 bis 30 Gramm pro Tag.Die Toleranzschwelle ist aber sehr individuell. Die Verbraucherzentrale Hamburg nimmt daher bei empfindlichen Personen eine Schwelle von zehn Gramm an.

Welche Zuckeraustauschstoffe sind zugelassen? In der EU und in der Schweiz sind aktuell diese Zuckeraustauschstoffe zugelassen: E 420 (Sorbitol), E 421 (Mannitol), E 953 (Isomalt), E 965 (Maltitol), E 966 (Lactitol), E 967 (Xylitol), E 968 (Erythritol) und E 964 (Polyglycitolsirup). Die entsprechende Angabe findet sich bei den Inhaltsstoffen auf der Lebensmittelverpackung. Die Schweiz orientiert sich in der Gesetzgebung eng an der EU.

Weniger als ein Proteinriegel kann schon zu viel sein

Zu den untersuchten Produkten mit Zuckeraustauschstoffen gehören Proteinriegel, Gebäck sowie Weingummi unterschiedlicher Sorten und Hersteller. Die Verbraucherzentrale rechnete aus, wie viel Gramm des Zuckeralkohols pro Packungseinheit enthalten sind und wie hilfreich die Hinweise auf den Verpackungen sind.

Das Resultat: Selbst unempfindliche Personen sollten maximal einen der drei untersuchten Schokoriegel essen. Sie enthalten 13, 15 und 19 Gramm Maltit. Die Grenze von zehn Gramm bei empfindlichen Personen ist teilweise bereits bei einem halben Riegel erreicht.

Ähnlich sieht es bei den anderen untersuchten Produkten aus. «Tic Tac Two Fresh & Mild» besteht zu 97 Prozent aus Sorbit. Eine Packung enthält 37,4 Gramm Sorbit. Selbst unempfindliche Personen müssen nach dem Verzehr einer Packung mit weniger als 40 Gramm Inhalt bereits mit Durchfall rechnen.

Die Weingummis der Sorte «Yummi Yummi Fruchtgummi Colaflaschen zuckerfrei» bestehen zu 73 Prozent aus Maltitsirup – pro 200-Gramm-Packung sind 146 Gramm Maltitsirup enthalten. Laut Verbraucherzentrale kann schon der Verzehr von sechs Colafläschchen aus der Packung für empfindliche Menschen problematisch sein. Der Hersteller verstoße zudem gegen das Lebensmittelrecht, da der vorgeschriebene Hinweis auf die abführende Wirkung fehlt, bemängelt die Untersuchung Irreführende und wenig hilfreiche Kennzeichnungen Die anderen Produkte sind mit dem Warnhinweis ausgestattet. Die Verbraucherzentrale prangert jedoch an, dass die Hinweise in der Regel viel zu klein sind und zudem den Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht weiterhelfen. Was «übermäßiger Verzehr» sei, geht daraus nicht hervor.

Bei den Gummibärchen der Sorte «Original Bären Garten Leichte Bären» und den «Beauty Sweeties Sugar Free»-Häschen prangen immerhin schon auf der Vorderseite der Tüte gut sichtbar große Warnhinweise. Sie enthalten zudem konkrete Angaben zu den Mengen: bereits fünf Bärchen oder Häschen können abführend wirken.

Die untersuchten Produkte und die Resultate kannst du dir hier anschauen.

