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Durchs Band «gut»: Nassrasierer im Kassensturz Test

Der Kassensturz hat Nassrasierer getestet. Es sind alle gut. Drum bleib bei deinem Lieblingsmodell, du machst alles richtig.

Wenn das Konsumentenmagazin Kassensturz testet, kann das verheerende Auswirkungen haben. Hersteller nehmen bei schlechter Bewertung ganze Produktlinien vom Markt. Unsere Kunden rennen uns die Bude ein, weil ein Produkt als «sehr gut» bewertet wurde. Manchmal entsteht der Verdacht, Kassensturz bewerte bewusst kontrovers.

Hintergrund Dieser Saugroboter-Test ist peinlich, Kassensturz! Lorenz Keller 609 Likes 609 181 Kommentare 181

Ganz selten gibt es Tests, bei denen alle Produkte mindestens mit «gut» bewertet werden. So geschehen bei Nassrasierern. Die «Nassrasierer für Männer», wie sie der Kassensturz bezeichnet, sind «gut» bis «sehr gut». Damit lohnt sich der Blick auf den Preis. Schade: Den günstigsten von «I am Men» haben wir nicht im Angebot, obwohl Galaxus zu Migros gehört. Ich glaube, das hat irgendwas mit «Konzernstrategie» zu tun.

Die besten bei uns erhältlichen Rasierer

Überhaupt sitzen wir bei den getesteten Nassrasierern grösstenteils auf dem Trockenen. Nur vier der getesteten zehn Modelle kannst du bei Galaxus kaufen, hier in der Reihenfolge der Bewertung von «sehr gut» bis «gut».

Nassrasierer Gillette ProGlide 173 Nassrasierer EUR 33,98 Wilkinson Hydro 5 36 Nassrasierer Mengenrabatt EUR 9,08 bei 2 Stück Gillette Mach3 147 Nassrasierer Bic Hybrid 5 3

Damit du nach dieser kurz getrimmten Story noch mehr Lesestoff hast, empfehle ich dir diese spannende Geschichte darüber, warum Barbershops immer diese rot-blaue Säule im Schaufenster haben. Achtung, nichts für schwache Nerven!

Hintergrund Barber Shops: Was hat es mit dieser Säule auf sich? 76 Likes 76 20 Kommentare 20

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