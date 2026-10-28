Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
News & Trends
40

Durchs Band «gut»: Nassrasierer im Kassensturz Test

Simon Balissat
28.10.2026

Der Kassensturz hat Nassrasierer getestet. Es sind alle gut. Drum bleib bei deinem Lieblingsmodell, du machst alles richtig.

Wenn das Konsumentenmagazin Kassensturz testet, kann das verheerende Auswirkungen haben. Hersteller nehmen bei schlechter Bewertung ganze Produktlinien vom Markt. Unsere Kunden rennen uns die Bude ein, weil ein Produkt als «sehr gut» bewertet wurde. Manchmal entsteht der Verdacht, Kassensturz bewerte bewusst kontrovers.

Ganz selten gibt es Tests, bei denen alle Produkte mindestens mit «gut» bewertet werden. So geschehen bei Nassrasierern. Die «Nassrasierer für Männer», wie sie der Kassensturz bezeichnet, sind «gut» bis «sehr gut». Damit lohnt sich der Blick auf den Preis. Schade: Den günstigsten von «I am Men» haben wir nicht im Angebot, obwohl Galaxus zu Migros gehört. Ich glaube, das hat irgendwas mit «Konzernstrategie» zu tun.

Die besten bei uns erhältlichen Rasierer

Überhaupt sitzen wir bei den getesteten Nassrasierern grösstenteils auf dem Trockenen. Nur vier der getesteten zehn Modelle kannst du bei Galaxus kaufen, hier in der Reihenfolge der Bewertung von «sehr gut» bis «gut».

Produktbild Gillette Mach3
Nassrasierer
Mengenrabatt
EUR9,08 bei 2 Stück

Gillette Mach3

Damit du nach dieser kurz getrimmten Story noch mehr Lesestoff hast, empfehle ich dir diese spannende Geschichte darüber, warum Barbershops immer diese rot-blaue Säule im Schaufenster haben. Achtung, nichts für schwache Nerven!

4 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Simon Balissat
Teamleader Editorial
Simon.Balissat@digitecgalaxus.ch

Als ich vor über 15 Jahren das Hotel Mama verlassen habe, musste ich plötzlich selber für mich kochen. Aus der Not wurde eine Tugend und seither kann ich nicht mehr leben, ohne den Kochlöffel zu schwingen. Ich bin ein regelrechter Food-Junkie, der von Junk-Food bis Sterneküche alles einsaugt. Wortwörtlich: Ich esse nämlich viel zu schnell. 

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Weitere Beiträge aus dem Magazin

Alle anzeigen

Weitere Beiträge aus dem Magazin

Kommentare

Avatar