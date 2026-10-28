Gillette ProGlide
Durchs Band «gut»: Nassrasierer im Kassensturz Test
Der Kassensturz hat Nassrasierer getestet. Es sind alle gut. Drum bleib bei deinem Lieblingsmodell, du machst alles richtig.
Wenn das Konsumentenmagazin Kassensturz testet, kann das verheerende Auswirkungen haben. Hersteller nehmen bei schlechter Bewertung ganze Produktlinien vom Markt. Unsere Kunden rennen uns die Bude ein, weil ein Produkt als «sehr gut» bewertet wurde. Manchmal entsteht der Verdacht, Kassensturz bewerte bewusst kontrovers.
Ganz selten gibt es Tests, bei denen alle Produkte mindestens mit «gut» bewertet werden. So geschehen bei Nassrasierern. Die «Nassrasierer für Männer», wie sie der Kassensturz bezeichnet, sind «gut» bis «sehr gut». Damit lohnt sich der Blick auf den Preis. Schade: Den günstigsten von «I am Men» haben wir nicht im Angebot, obwohl Galaxus zu Migros gehört. Ich glaube, das hat irgendwas mit «Konzernstrategie» zu tun.
Die besten bei uns erhältlichen Rasierer
Überhaupt sitzen wir bei den getesteten Nassrasierern grösstenteils auf dem Trockenen. Nur vier der getesteten zehn Modelle kannst du bei Galaxus kaufen, hier in der Reihenfolge der Bewertung von «sehr gut» bis «gut».
Wilkinson Hydro 5
Gillette Mach3
Bic Hybrid 5
Damit du nach dieser kurz getrimmten Story noch mehr Lesestoff hast, empfehle ich dir diese spannende Geschichte darüber, warum Barbershops immer diese rot-blaue Säule im Schaufenster haben. Achtung, nichts für schwache Nerven!
Als ich vor über 15 Jahren das Hotel Mama verlassen habe, musste ich plötzlich selber für mich kochen. Aus der Not wurde eine Tugend und seither kann ich nicht mehr leben, ohne den Kochlöffel zu schwingen. Ich bin ein regelrechter Food-Junkie, der von Junk-Food bis Sterneküche alles einsaugt. Wortwörtlich: Ich esse nämlich viel zu schnell.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen