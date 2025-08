News & Trends 2 0

Dyson stellt mit «Omega» seine zweite Pflegelinie vor

Bei dem Tempo wird einem ja schwindelig: Dyson kündigt nur wenige Tage nach dem Announcement des Multi-Use-Stylingsprays bereits eine brandneue Haarpflegelinie an. Dyson «Omega» umfasst vorerst zwei Produkte.

Es ist keine Woche her, da hat Dyson uns ein Haarspray vorgestellt. Eine Ergänzung seiner ersten Haarpflegereihe «Chitosan». Mit «Omega» kündigte Dyson heute eine zweite Linie an. Darunter ein Haaröl, das ich auf den ersten Blick für ein Parfümflakon hielt, und ein Leave-in-Spray. Die Basis? Eine Mischung aus sieben Omega-reichen Ölen. Darunter auch Sonnenblumenöl, das auf Dysons eigenen Farmen (ja, das Technologieunternehmen ist auch in der Landwirtschaft tätig!) gewonnen wird.

Oil7 – was steckt dahinter?

Für die Ölmischung – sie ist die Grundlage der Produktlinie – verwendet Dyson laut eigenen Angaben zum ersten Mal einen Bestandteil, der auf den Dyson Farmen gewonnen wird. Laut der Financial Times (Bezahl-Artikel) gehört Dyson Farming mit 36 000 Hektar Anbaufläche zu Grossbritanniens grössten landwirtschaftlichen Betrieben. Angebaut werden dort unter anderem Weizen, Kartoffeln, Zuckerrüben – und Sonnenblumen. Aus letzteren werden gemäss Dyson die essenziellen Omega-Fettsäuren 6 und 9 gewonnen, die in die Produktion fliessen. Abgerundet wird «Oil7» von sechs weiteren Ölen: Oliven-, Abessinier-, Mais-, Avocado-, Sesam- und Macadamia-Öl.

Was versprechen die Produkte?

Gemäss Brand handelt es sich beim Omega-Haaröl um ein silikonfreies, konzentriertes Öl, das pflegt, glättet, für bessere Kämmbarkeit und Glanz sorgt sowie das Haar vor Feuchtigkeit versiegelt. Zudem sei es mit Antioxidantien angereichert und biete Schutz vor Hitze und mechanischen Schäden. Bei der Verpackungsentwicklung wurden 112 verschiedene Glasflakons getestet. Entschieden hat sich Dyson für ein «schweres, robustes Design». Preispunkt: 52 Franken.

Das Leave-in-Pflegespray wird als 8-in-1-Produkt vermarktet und soll die Haare nähren, entwirren, glätten, Frizz reduzieren, vor Hitze und UV-Schäden schützen, Haarbruch minimieren und Feuchtigkeit spenden. Es ist mit stärkendem Panthenol angereichert und kann, wie das Öl auch, auf nassem oder trockenem Haar angewandt werden. Preispunkt: 66 Franken.

Wie riecht die Linie?

Dyson kombiniert in Omega fruchtige Kopfnoten wie Zitrusfrüchte, grünen Tee und Bergamotte mit sanftem Jasmin und Rose (Herznoten), so die Medienmitteilung. Nach dem Trocknen soll die warme Basisnote zur Geltung kommen, bestehend aus Moschus, Zedernholz und Moos.

Beide Produkte sollen ab Ende August in der Schweiz und in Deutschland erhältlich sein.

Titelbild: Dyson

