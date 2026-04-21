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Dysons Haartrockner gibt's neu auch in Reisegrösse

Das Reisen mit einem «Supersonic» soll jetzt noch leichter werden. Wortwörtlich. Dyson stellt eine kleinere Version des beliebten Haartrockners vor und sorgt so dafür, dass deine Styling-Routine Platz im Koffer findet.

Dyson hat den «Supersonic» geschrumpft. Aber lediglich zu Reisezwecken. Das neue handliche Format des Haartrockners ist gemäss Brand 32 Prozent kleiner und 25 Prozent leichter als sein grosser Bruder. Der «Supersonic Travel» bringt somit 330 Gramm auf die Waage und lässt sich problemlos in deiner Sporttasche oder im Kabinengepäck unterbringen.

Der Supersonic Travel kommt in der Sporttasche ...

Quelle: Dyson ... als auch im Handgepäck unter.

Quelle: Dyson

Das Gerät zeichnet sich ausserdem durch eine integrierte Universalspannung von 100 bis 240 Volt und einen Leistungsbereich von 1000 bis 1220 Watt aus. Dadurch lässt sich der «Supersonic Travel» laut Dyson problemlos weltweit nutzen. Zum Vergleich: Der reguläre «Supersonic» kommt auf eine Maximalleistung von 1600 Watt. Die Reisebegleitung ist also deutlich schwächer, sei aber «dennoch leistungsstark», wie es in der Medienmitteilung heisst.

Im Grössenvergleich: links der Supersonic Nural, rechts der neue Supersonic Travel.

Quelle: Natalie Hemengül

In Sachen Einstellungsmöglichkeiten tritt Dyson ebenfalls sachte auf die Bremse: Aus den ursprünglich drei Temperatur- und Luftstromstufen des «Supersonics» werden im kleinen Modell je zwei. Dyson betont, dass auch im Mini-Format die Haar- und Kopfhautgesundheit an erster Stelle stehe. Dafür sorge eine intelligente Temperaturregulierung, die die Lufttemperatur 100-mal pro Sekunde misst.

Auch der Kaltluft-Knopf scheint beim kleinen Modell verschwunden zu sein.

Quelle: Natalie Hemengül

Wer bereits einen regulären Supersonic-Föhn besitzt, kann die bestehenden Aufsätze auch am Reisehaartrockner anbringen. Gemäss Pressemitteilung sind die Aufsätze des «Supersonic» vollständig kompatibel mit dem «Supersonic Travel». Zudem soll im Lieferumfang der Travel-Variante eine Stylingdüse enthalten sein. Weitere Aufsätze sind separat erhältlich.

Für die nächste grosse Reise: der Dyson Supersonic Travel.

Quelle: Dyson

Der «Supersonic Travel» soll heute zu einem Preis von 299 Franken auf den Markt kommen.

Titelbild: Natalie Hemengül

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