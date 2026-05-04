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E-Bike: Bosch bringt Echtzeit-Daten auf Garmin-Edge-Velocomputer

Patrick Bardelli
4.5.2026

Bosch eBike Systems und Garmin spannen zusammen: Kompatible Velocomputer zeigen künftig in Echtzeit Fahrdaten wie Trittfrequenz oder Akkustand. Die Integration ist ab sofort als Beta-Version bei Garmin verfügbar.

E-Bikerinnen und Biker, die mit den modularen Antriebslösungen von Bosch unterwegs sind, können das System neu mit kompatiblen Edge-Velocomputern von Garmin verbinden. Zum Start umfasst dies die Modelle Edge 550/850/1050 und Edge 540/840/1040 sowie den Edge MTB.

Das sind für mich als Nutzer eines Edge 1040 an sich gute Neuigkeiten. Jedoch ist an meinem aktuellen E-MTB von Bixs der EP801 von Shimano verbaut. Schade, denn alle Daten auf einen Blick in einem Gerät auf dem Trail im Auge zu haben, ist für meinen Geschmack schon schick.

Live-Data-Interface: mehr Optionen für die Anzeige von Fahrdaten

Bislang hatten Nutzerinnen und Nutzer gemäss Bosch zwei Möglichkeiten, Live-Fahrdaten aus dem System anzuzeigen: über Bosch-Displays oder mit einem Smartphone und der eBike-Flow-App. Mit dem Live-Data-Interface stelle das System nun Fahrdaten für Geräte und Apps von Drittanbietern über Bluetooth zur Verfügung, so Claus Fleischer, CEO von Bosch eBike Systems. Zu den verfügbaren Informationen gehörten laut Hersteller Werte wie Geschwindigkeit, Fahrerleistung und Trittfrequenz sowie Systemdaten wie der prozentuale Akkuladestand, die Gesamtstrecke und der Status des Diebstahlschutzes eBike-Lock.

Das Smartphone kann künftig im Rucksack bleiben: Daten werden in den kompatiblen GPS-Velocomputern von Garmin angezeigt.
Das Smartphone kann künftig im Rucksack bleiben: Daten werden in den kompatiblen GPS-Velocomputern von Garmin angezeigt.
Quelle: Bosch eBike Systems

Garmin als erster Kooperationspartner

«Wir glauben, dass E-Bikerinnen und E-Biker durch die Anzeige wichtiger Informationen wie Leistung und Akkustatus in Echtzeit direkt auf ihrem Edge-Display noch mehr aus ihren Abenteuern herausholen werden», sagt dazu Susan Lyman, Garmin Vice President of Consumer Sales and Marketing.

Live-Daten in Echtzeit im Gelände dank Bosch und Garmin.
Live-Daten in Echtzeit im Gelände dank Bosch und Garmin.
Quelle: Bosch eBike Systems

Laut Bosch eBike Systems sollen zukünftig auch Fitnessuhren, smarte Brillen und Helme sowie GPS-Velocomputer anderer Marken mit dem E-Bike verbunden werden können. Als erster Schritt ist die Integration der kompatiblen Velocomputer ab sofort im Garmin-Public-Beta-Programm verfügbar.

Titelbild: Bosch eBike Systems

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Patrick Bardelli
Senior Editor
Patrick.Bardelli@digitecgalaxus.ch

Vom Radiojournalisten zum Produkttester und Geschichtenerzähler. Vom Jogger zum Gravelbike-Novizen und Fitness-Enthusiasten mit Lang- und Kurzhantel. Bin gespannt, wohin die Reise noch führt.

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