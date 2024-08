«EA Sports FC 25»: Ein neues Kommentatoren-Duo übernimmt das Mikrofon

Dass es bei «EA Sports FC 25» einen Wechsel bei den deutschen Kommentatoren geben würde, war schon länger klar. Jetzt hat EA Sports die Nachfolger von Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss bestätigt.

EA Sports gab bekannt, dass Florian Schmidt-Sommerfeld (Sky) und Jan Platte (Dazn) das neue deutschsprachige Kommentatoren-Duo für «EA Sports FC 25» bilden werden. Die beiden erfahrenen Sportkommentatoren lösen damit das langjährige Duo Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss ab. Diese liehen der Spielereihe seit 2016 ihre Stimmen.

Unterstützung durch Esther Sedlaczek

Schmidt-Sommerfeld, Schmiso genannt, und Platte sind bekannte Stimmen im deutschen Sportfernsehen und haben sich durch ihre Arbeit für verschiedene Sender einen Namen gemacht. Neben dem neuen Kommentatoren-Duo bleibt auch Esther Sedlaczek dem Team erhalten. Sie wird als Studio-Reporterin fungieren und die Zuschauer mit zusätzlichen Informationen versorgen.

Mit dem neuen Kommentatoren-Duo will EA Sports frischen Wind in die Fußballsimulation bringen. Schmidt-Sommerfeld und Platte bringen ihre eigene Art zu kommentieren mit und sollen so für ein neues Hörerlebnis sorgen. So mancher Gamer und Fußballfan wird zudem aufatmen: Teilweise befürchteten Fans der Serie eine eher umstrittene Kommentatorin als neue deutsche Stimme für die Spielreihe.

Alles beim Alten beim französischen und italienischen Trio?

Der Kommentar zu «EA Sports FC 25» soll in insgesamt 14 Sprachen verfügbar sein. Das französische Kommentatorenteam wird wieder aus Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca und Laure Boulleau bestehen. Das italienische Trio aus Valerio Amoruso, Daniele Adanai und Pierluigi Pardo bleibt ebenfalls zusammen. Zumindest konnte ich keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr herausfinden.

«EA Sports FC 25» wird am 27. September 2024 veröffentlicht. Es erscheint für Playstation 4 und 5, Xbox One und Series X/S, Windows-PC sowie für die Nintendo Switch. Du kannst das Spiel bei uns vorbestellen.