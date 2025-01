Ein «Patriot» muss «Altern», um «Freiheit» zu finden – Die 2024 Sachbuch-Charts

Lesen bildet, sagt man ganz salopp. Ist auf jeden Fall nicht falsch und offenbar bilden sich viele gerne durch die Lektüre von Sachbüchern. Ein Blick auf die Schweizer Sachbuch-Bestsellerliste 2024 zeigt, wie vielfältig interessiert die Menschen sind.

«Lernen ist wie rudern gegen den Strom: Hört man damit auf, treibt man zurück.» Dieser Spruch wird dem chinesischen Philosophen Laozi, oder Lao-Tse, zugeschrieben, der im 6. Jahrhundert v.Chr. gelebt haben soll. Rückblickend passt diese Weisheit ganz gut zu meinem Lesejahr 2024, in dem ich mich (fast) ausschliesslich Biografien sowie Fachbüchern gewidmet habe – also versucht habe, stets Neues zu lernen:

Ratgeber Bücherjahr 2024: Was haben Kobe Bryant, Maria Stuart und David Goggins gemeinsam? von Oliver Fischer

Dass ich damit alles andere als alleine dastehe, zeigt ein Blick auf die Buch-Bestseller-Listen. Sowohl jene, die regelmässig publiziert werden, in Deutschland etwa vom Magazin Spiegel oder in der Schweiz vom Buchhandels- und Verlags-Verband, als auch die Verkaufszahlen von Galaxus. Hier stellen Fachbücher die zweitbeliebteste Kategorie hinter Kinder- und Jugendbüchern dar.

An den Schweizer Sachbuch-Bestsellern 2024 fallen einige Dinge auf. Etwa, dass mehr als die Hälfte der Werke aus den Federn von Frauen stammen. Dass die Autorenschaft ziemlich international daher kommt. Wobei die Schweiz, Deutschland und die USA jeweils gut vertreten sind. Thematisch ist das Spektrum noch um einiges breiter: Da geht es etwa ums Altern bei Elke Heidenreich und Barbara Bleisch an der Spitze der Rangliste. Mit persönlicher Entwicklung befassen sich unter anderem David Goggins, Robert Greene oder Yvonne Eisenring. Zweimal wird gekocht und einmal ist der Krieg in der Ukraine ganz konkret und einmal Russland unter Putin Thema.

Hier sind die 20 Sachbücher, die in der Schweiz im Jahr 2024 am meisten Menschen interessiert haben:

1. Elke Heidenreich 🇩🇪

Belletristik Altern Deutsch, Elke Heidenreich, 2024 6

2. Barbara Bleisch 🇨🇭

Sachbücher Mitte des Lebens Deutsch, Barbara Bleisch, 2024 1

3. Stefanie Stahl 🇩🇪

Ratgeber Das Kind in dir muss Heimat finden Deutsch, Stefanie Stahl, 2015 28

4. David Goggins 🇺🇸

Sachbücher Can't Hurt Me Deutsch, David Goggins, 2023 17

5. Robert Greene 🇺🇸

Sachbücher Power - Die 48 Gesetze der Macht Deutsch, Robert Greene, 2013 35

6. Yuval Noah Harari 🇮🇱

Sachbücher Nexus Deutsch, Yuval Noah Harari, Andreas Wirthensohn, Jürgen Neubauer, 2024

7. Mikael Krogerus. Roman Tschäppeler 🇫🇮/🇨🇭

Ratgeber Faustregeln Deutsch, Mikael Krogerus, Roman Tschäppeler, 2024 1

8. Yvonne Eisenring 🇨🇭

Sachbücher Life Rebel Deutsch, Yvonne Eisenring, 2024 5

9. Nick Trenton 🇺🇸

Sachbücher Stop Overthinking Deutsch, Nick Trenton, Martin Bayer, 2023 4

10. Jessie Inchauspe 🇫🇷

Ratgeber Der Glukose-Trick - Das Praxisbuch Deutsch, Jessie Inchauspe, 2023 2

11. Tanja Grandits 🇨🇭

Ratgeber Einfach Tanja Deutsch, Tanja Grandits, Lukas Lienhard, Sanna Andrée-Müller, 2023 4

12. Felizitas Ambauen, Sabine Meyer 🇨🇭/🇨🇭

Ratgeber Beziehungskosmos Deutsch, Sabine Meyer, Felizitas Ambauen, 2023 4

13. Angela Merkel, Beate Baumann 🇩🇪/🇩🇪

Sachbücher Freiheit Deutsch, Beate Baumann, Angela Merkel, 2024

14. Kiarash Hossainpour, Philip Hopf 🇩🇪/🇩🇪

Ratgeber Next Level Jeden Tag einen Schritt Deutsch, Philip Hopf, Kiarash Hossainpour, 2024

15. Shi Heng Yi, Stefanie Koch 🇨🇳/🇩🇪

Ratgeber Shaolin Spirit Deutsch, Shi Heng Yi, Stefanie Koch, 2023 6

16. Alexej Nawalny 🇷🇺

Sachbücher Patriot Deutsch, Alexej Nawalny, 2024 1

17. Axel Hacke 🇩🇪

Fachbücher Über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein Deutsch, Axel Hacke, 2023

18. Noah Bachofen 🇨🇭

Ratgeber Wäärli guat Deutsch, Noah Bachofen, 2024 1

19. Maria Zimmermann 🇨🇭

Ratgeber Anders nicht falsch Deutsch, Maria Zimmermann, 2023 1

20. Luzia Tschirky 🇨🇭

Sachbücher Live aus der Ukraine Deutsch, Luzia Tschirky

Mit den, wie ich finde, weisen Worten von Laozi bin ich eingestiegen. Mit den Worten eines anderen aus der Antike bekannten Denkers will ich abschliessen. Jenen des römischen Philosophen Seneca, die mich ermutigen, weiterhin vieles und vor allem viel Verschiedenes zu lesen: «Je mehr wir in uns aufnehmen, umso grösser wird unser geistiges Fassungsvermögen.»