News & Trends 2 0

Ein Trackpoint für jeden Rechner

Trackpoints befinden sich klassischerweise in Notebook-Keyboards. Mit «Bean» kannst du dir den Mini-Joystick jetzt wie eine Maus neben deine Tastatur legen.

Hinter Bean steckt das kanadische Unternehmen «Ploopy», das schon mehrere Peripherie-Geräte auf den Markt gebracht hat. Die Leute von «Ploopy» glauben an Open Source und deswegen kannst du dir den Trackpoint, den sie auch als «Nub Mouse» bezeichnen, selbst 3D-drucken und zusammenbauen.

Open-Source-Gadget mit Mini-Joystick

Die 52 Gramm schwere Ploopy Bean soll mit Linux, Windows und macOS funktionieren. Ihr Mini-Joystick soll mit elf Millimetern einen größeren Bewegungsradius als andere Trackpoints haben. Der Magnetsensor TMAG5273 von Texas Instruments hat eine Polling Rate von 1000 Hertz und fragt 20.000 Mal pro Sekunde Daten ab. So nimmt er Bewegungen des roten Knopfs bereits ab 3 Mikrometern wahr und setzt sie in Aktionen um. Der Raspberry Pi RP2040 mit dem Cortex‑M0 kommt als Microcontroller zum Einsatz.

Geladen wird der Bean über USB-C.

Um den Joystick herum sind vier Tasten angeordnet. Funktional übernehmen sie die Aufgaben der rechten, linken und mittleren Maustaste. Mit der vierten scrollst du. Durch gleichzeitiges Drücken zweier Tasten gehst du vor oder zurück. Über die VIA-Web-App kannst du die Tastenbelegung ändern.

Die Keymap der Bean.

Quelle: Ploopy

Ploopy bietet Bean als Bausatz für 69 kanadische Dollar in seinem Webshop an. Umgerechnet sind das etwa 40 Franken oder 43 Euro. Versand- und Importkosten kommen noch dazu. Die ersten beiden Chargen sind bereits verkauft und die dritte soll etwa Ende September verschickt werden. Alternativ findest du die Liste der nötigen Bauteile, die 3D-Druckvorlagen und die Firmware für Bean bei Github.

Blick in das Innenleben.

Quelle: Ploopy

Titelbild: Ploopy

Dieser Artikel gefällt mir! 2 Personen gefällt dieser Artikel







