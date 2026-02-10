News & Trends 17 5

Ende einer Spielzeug-Ära: Playmobil stoppt die Produktion in Deutschland

Playmobil beendet die Produktion in Deutschland. Offiziell geht es um Kosten und Wettbewerbsfähigkeit. Für mich ist es vor allem der Moment, in dem eine Marke ein zentrales Versprechen aufgibt.

Die Horst Brandstätter Group schliesst bis Ende Juni 2026 den Playmobil-Produktionsstandort in Bayern. Rund 350 Mitarbeitende sind davon betroffen und bangen nun um ihre Jobs. Wirtschaftlich lässt sich dieser Schritt mit «Synergieeffekten» erklären. Als Markenentscheid halte ich ihn trotzdem für problematisch.

Playmobil verliert damit ein starkes Symbol, das über Jahre hinweg Teil der eigenen Identität war. «Made in Germany» war nie bloss ein Herkunftslabel, sondern ein stilles Qualitätsversprechen. Robust, langlebig, ersetzbar. Dieses Versprechen fällt nun weg.

Die Produktion verschwindet nicht aus Europa, sondern wird innerhalb des bestehenden Netzwerks verlagert. Playmobil betreibt weitere Werke in Malta, Tschechien und Spanien, wo bereits heute unterschiedliche Spielzeugteile gefertigt werden. Rein operativ ist das kein Bruch, sondern der letzte Schritt einer Entwicklung. Symbolisch ist es trotzdem ein Einschnitt.

Natürlich wird Playmobil nicht automatisch schlechteres Spielzeug herstellen, nur weil es nicht mehr in Deutschland produziert wird. Aber die Marke verliert einen Vertrauensanker. Künftig muss sie beweisen, dass Qualität nicht an einem Standort hing, sondern an einer Haltung.

Ich halte diesen Schritt für riskant. Playmobil passt sich dem Markt an, gibt dabei aber einen Teil dessen auf, was die Marke lange von anderen unterschieden hat. Wenn Qualität und Verlässlichkeit weiterhin stimmen, wird sich dieser Entscheid rechtfertigen lassen. Wenn nicht, wird man sich an diesen Moment erinnern, an dem Playmobil begann, ein Stück seiner Identität aufzugeben.

Ist das für dich ein notwendiger Schritt oder ein Einschnitt, der der Marke langfristig schadet? Schreib deine Meinung in die Kommentare.

Titelbild: pxhere.com

