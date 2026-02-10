Deine Daten. Deine Wahl.

pxhere.com
175

Ende einer Spielzeug-Ära: Playmobil stoppt die Produktion in Deutschland

Ramon Schneider
10.2.2026

Playmobil beendet die Produktion in Deutschland. Offiziell geht es um Kosten und Wettbewerbsfähigkeit. Für mich ist es vor allem der Moment, in dem eine Marke ein zentrales Versprechen aufgibt.

Die Horst Brandstätter Group schliesst bis Ende Juni 2026 den Playmobil-Produktionsstandort in Bayern. Rund 350 Mitarbeitende sind davon betroffen und bangen nun um ihre Jobs. Wirtschaftlich lässt sich dieser Schritt mit «Synergieeffekten» erklären. Als Markenentscheid halte ich ihn trotzdem für problematisch.

Playmobil verliert damit ein starkes Symbol, das über Jahre hinweg Teil der eigenen Identität war. «Made in Germany» war nie bloss ein Herkunftslabel, sondern ein stilles Qualitätsversprechen. Robust, langlebig, ersetzbar. Dieses Versprechen fällt nun weg.

Ich halte diesen Schritt für riskant. Playmobil passt sich dem Markt an, gibt dabei aber einen Teil dessen auf, was die Marke lange von anderen unterschieden hat. Wenn Qualität und Verlässlichkeit weiterhin stimmen, wird sich dieser Entscheid rechtfertigen lassen. Wenn nicht, wird man sich an diesen Moment erinnern, an dem Playmobil begann, ein Stück seiner Identität aufzugeben.

Ist das für dich ein notwendiger Schritt oder ein Einschnitt, der der Marke langfristig schadet? Schreib deine Meinung in die Kommentare.

Titelbild: pxhere.com

User Avatar
User Avatar
Ramon Schneider
Editor
Ramon.Schneider@digitecgalaxus.ch

Bezahlt werde ich dafür, von früh bis spät mit Spielwaren Humbug zu betreiben.

